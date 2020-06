El crimen no nos intimida, no hay marcha atrás: Sheinbaum

Comparte











Enrique Sánchez Márquez

26 de junio 2020.- En sus primeras declaraciones la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ratificó su compromiso de garantizar la paz y seguridad de la Ciudad de México.

No hay marcha atrás, en lo personal no tengo miedo ni he recibido amenazas, pero la ciudadanía debe estar segura que estamos trabajando para darle tranquilidad a la ciudadanía.

Vamos a seguir trabajando, ratificó la titular del GCDMX al comentar que el origen de estos ataques deriva del buen trabajo y la embestida que el Jefe de la Policía ha emprendida contra grupos criminales que operan en la Ciudad de México.

Reconoció la valentía de los elementos de la policía y los exhortó a continuar con sus tareas.

Al mismo tiempo valoró la trayectoria del titular de la corporación. Dijo que la policía tiene mando y seguirá al frente porque es un gran secretario de Seguridad, honesto, valiente, preparado y dedicado a cumplir con creces su labor.

No dejó duda que las investigaciones se harán con toda profundidad y dijo que se hará justicia.

La jefa de Gobierno estuvo acompañado por el Comandante Martín Salvador Morfín, Jefe de la Primera Zona Militar y a cargo de la Guardia Nacional

Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando. — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 26, 2020