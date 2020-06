México, ya es el país con más muertes diarias por Covid en todo el mundo

21 de junio 2020 (huellas.mx).- Este domingo, se ha vuelto a disparar el número de casos de Covid-19 y defunciones asociadas con el virus en México, a tal grado que el día de hoy, nuestro país ha sido quien ha reportado el número más alto de defunciones en todo el mundo.

Las 1,044 muertes por Covid confirmadas el día de hoy en el reporte diario de la Secretaría de Salud, representan la segunda cifra más alta en México desde el comienzo de la pandemia.

Hasta el día de ayer, Estados Unidos y Brasil eran los únicos países por encima de México, en la lista de muertes diarias por coronavirus a nivel mundial, no obstante que este domingo México ya ha superado a ambos.

Estados Unidos reportó 297 muertes por Covid-19, lo que representa la cifra más baja desde el 24 de marzo, mientras que Brasil reportó 641 muertes en las últimas 24 horas, por lo cual México, supera ya, y por mucho, al resto de países del planeta en cuanto a muertes diarias por coronavirus.

México, reportó además 5,343 casos nuevos confirmados de Covid-19, la segunda cifra más alta desde que inició la pandemia.

Aunque países como Brasil, están reportando más de 17 mil nuevos casos al día, las defunciones no son tantas como en México, posiblemente debido a que en el país sudamericano, sí se ha venido implementando un tratamiento con Hidroxicloroquina desde hace semanas, mientras que México, sigue sin definir un tratamiento, dejando a la deriva a miles de personas infectadas, lo que ha significado también una de las tasas de letalidad más altas de todo el orbe.

El número de casos sospechosos en México llegó a 56,590, mientras que el número de activos oficiales alcanzó los 24,225.

Las entidades con más casos confirmados y sospechosos activos son la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Guanajuato y Tabasco.

Por si fuera poco, un académico de Harvard, de acuerdo a los datos oficiales registrados por la OMS, destacó el hecho que México está superando los niveles de positividad que registraron NY o Lombardía en sus peores picos de la pandemia, acercándose ya al 60% de casos positivos, de acuerdo al número de pruebas realizadas.

Holy moly- I’m crying for MEXICO 🇲🇽. The over 50% is the *POSITIVITY* percentage!!! More than half of all who get a test are positive. Even in the worst periods of NYC or Madrid or Lombardy… they never approached 50% positivity!! Mexico may be undergoing unprecedented #COVID19. pic.twitter.com/1p7DaaHCVz

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) June 21, 2020