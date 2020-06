Por escándalo de racismo, HBO suspende show de Chumel Torres

Comparte











19 de junio 2020.- HBO informó que suspenderá el programa conducido por Chumel Torres hasta nuevo aviso, mientras la compañía realiza una investigación sobre las declaraciones hechas por el comunicador en redes sociales.

“En virtud de las recientes alegaciones con respecto a comentarios hechos por Chumel Torres en redes sociales, HBO Latin America ha decidido suspender la transmisión del programa Chumel con Chumel Torres hasta nuevo aviso, mientras realizamos una investigación sobre las mismas”, informó la compañía en un comunicado.

“HBO Latin America es reconocida por llevar a la pantalla producciones que generan reflexión y promueven la discusión de temas cruciales en nuestra sociedad, como la diversidad, la inclusión y la no-discriminación”, agregó.

En la última semana, el nombre del comediante fue tendencia debido a la invitación que le extendió el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para participar en un foro sobre racismo, el cual quedó posteriormente cancelado ante la ola de críticas por la participación del influencer y derivó en la renuncia de la titular del organismo, Mónica Maccise.

Incluso, la esposa del presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller expresó en Twitter su desconcierto ante la invitación que el Conapred le hizo a Chumel, por lo que éste decidió ofrecer una disculpa a la escritora así como a su hijo por los comentarios que realizó en el pasado.

A pesar de que el foro para discutir sobre racismo en México fue cancelado por el Conapred, la charla entre los participantes se llevó a cabo en otro espacio, bajo el título “El racismo no es un chiste”.

Ahí, el conductor de “El pulso de la República” destacó que la comedia actual se nutre de estereotipos reproducidos en la televisión desde hace décadas.

“Soy muy fan de la incorrección política, no tanto porque me divierta ser transgresor sino porque se me hace la manera más horizontal de hacer humor de todos. Yo procuro hacer chistes de cualquier persona y en especial los sketches se diseñan como en telaraña y es muy frágil pasar de un chiste a un comentario de odio”, mencionó.

Agencias