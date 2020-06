Alfaro afirma que protestas violentas fueron orquestadas desde la CdMx

Comparte











El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, denunció que detrás de los hechos de violencia registrados en Guadalajara “hay intereses muy precisos y puntuales, construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder”.

“Lo que buscan es dañar a Jalisco en estos momentos de emergencia sanitaria”, afirmó el mandatario estatal a través de un video difundido en sus redes sociales.

Alfaro Ramírez pidió al presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá midan lo que están haciendo, el daño que están generando al país con este ambiente de confrontación.

“Son ellos lo que han generado todo esto que estamos viviendo” y la causa por la que salieron a manifestarse, dijo el mandatario estatal, “la comparto plenamente, en Jalisco no puede haber abusos de la policía” y no se puede usar el poder para reprimir al pueblo, agregó.

La policía está para cuidar a la gente y garantizar el orden público y que se respete siempre el Estado de Derecho, afirmó.

Jalisco, subrayó, va a levantar la cara y defender su soberanía con todo lo que esté a su alcance y convocó a los jaliscienses a estar unidos.

En su mensaje acusó que fue una manera mentirosa y con millones de pesos de pauta en redes sociales, como se hizo creer a los jaliscienses que a Giovanni lo habían detenido por no traer cubrebocas, y no fue así, como ya lo aclaró la Fiscalía, además de que no fueron policías estatales, sino municipales, los responsables.

“Lo que hicieron hoy fue la cereza en el pastel, fue la manera en que pervirtieron una manifestación legítima con infiltrados que generaron violencia”, acusó.

Dijo que hay una gran Indignación por la muerte de Giovanni López a manos de policías municipales, pero también preocupación por los hechos de violencia en la ciudad de Guadalajara.

Explicó que al arranque de la manifestación había alrededor de 150 personas y al llegar al Centro, de la nada aparecieron grupos que estaban amotinados en distintos puntos que no son de Jalisco, que buscaban provocar al gobierno y no lo lograron, no se cometió ningún acto de violencia contra ellos, dijo.

Aclaró que los detenidos están en camino a la Fiscalía y luego informarán quiénes son. Descartó ilegalidades en el proceso.

