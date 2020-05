PRD CDMX rechaza actitudes de regente de Sheinbaum; busca control absoluto del presupuesto

Comparte













• La dirigencia estatal hizo un llamado a todos los diputados del Congreso CDMX a no aprobar esta reforma, pues atenta contra más de 30 años de lucha democrática en la capital

• La iniciativa pretende que gobierno de la Ciudad tenga facultad de disponer a su conveniencia del presupuesto de órganos autónomos, alcaldías, dependencias, entre otros.

La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) manifestó su rechazo total a la iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum que propone otorgar facultades absolutas a su propio gobierno sobre el manejo y control del presupuesto público, pasando por encima de la división de poderes y de la Constitución.

Nora Arias Contreras, Brenda Villena Guillén y Carlos Estrada Meráz, integrantes de la dirigencia perredista de la Ciudad de México calificaron de lamentable la poca memoria histórica de la jefa de gobierno que con una propuesta de ley de esta naturaleza pretende echar abajo más de 30 años de lucha de la población por democratizar la capital.

Le recordaron a la jefa de gobierno que ella no es regente de la ciudad y que desde 1996 existe una división de poderes, «ella no puede decidir de manera absoluta qué se hace con el presupuesto público, hoy vivimos en una democracia y le guste o no, el Congreso de la Ciudad tiene que participar como representante de la ciudadanía en el análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos anual.

Advirtieron que no permitirán que se consume este retroceso a la vida democrática de la Ciudad y se disfrace como una medida de austeridad o como si fuera un beneficio para la población, en medio de la crisis de emergencia sanitaria que se padece a nivel mundial.

Asimismo, los perredistas exhortaron a todos los diputados, principalmente a los que pertenecen a la mayoría legislativa, a no traicionar a la ciudadanía y no permitir este retroceso democrático al ser cómplices de la reducción de facultades al poder que representan.

“Hoy más que nunca, hacemos un llamado a todos los habitantes de la ciudad a estar atentos y observar de manera crítica lo que está haciendo el gobierno y defender por todos los medios posibles el orden democrático que hemos alcanzado en la Ciudad de México, no podemos regresar al autoritarismo, saldremos a las calles si es necesario”.