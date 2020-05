Fracasa el #SeráLeyGuanajuato; diputados tumban iniciativa abortista

Comparte













26 de mayo 2020.- Tras una semana de discusiones diputadas y los diputados panistas de mayoría, que integran las Comisiones Unidas de Justicia y Salud Pública, aprobaron esta mañana el dictamen en sentido negativo de dos iniciativas de reforma para garantizar la interrupción del embarazo.

La legalización del aborto en Guanajuato volvió a encontrarse con el rechazo del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), con mayoría en el Congreso del Estado. Las dos iniciativas que se discutían en comisiones fueron ‘abortadas’ por los panistas con 6 votos a favor y 3 en contra.

Las reformas fueron promovidas por el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, quien proponía reformar el Código Penal, la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito, la Ley de Salud y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; así como por la diputada María Magdalena Rosales Cruz y el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena que proponían modificar el Código Penal. Ambas buscaban legalizar el aborto hasta la semana 12, como aplica en la Ciudad de México y Oaxaca.

Durante la sesión se dio lectura al dictamen de las iniciativas y se destacó la coincidencia de las diversas instancias que participaron, entre ellas: la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Coordinación General Jurídica, el Supremo Tribunal de Justicia, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, la Fiscalía General y el Instituto de Investigaciones Legislativas, de que ambas propuestas legislativas eran contrarias a lo establecido en el artículo primero de la Constitución Política local.

Al ser sometido a discusión, el diputado Raúl Humberto Márquez Albo, coordinador del Grupo Parlamento de Morena (GPMorena), habló en contra del proyecto de dictamen señalando que ninguna de las propuestas habían sido desechadas jurídicamente, por lo que el sentido de dictamen es inadecuado, ya que el centro del debate se centró sobre el aspecto ideológico y no sobre el fondo, que es el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Márquez Albo expuso que la criminalización del aborto no detenido a nadie y que lo que el Estado está penalizando es la pobreza, ya que las mujeres han abortado desde siempre, las que tienen recursos en clínicas privadas, con médicos calificados, y las pobres en lugares y condiciones inseguras, donde en la mayoría de los casos ponen en riesgo su vida.

“En el grupo parlamentario de Morena no estamos promoviendo el aborto, no es lo que se pretende, y lo que se ha estado tomando como contra argumento para desvirtuar las iniciativas. Lo que estamos buscando es que la mujer pueda tomar esa decisión libre y lo haga en las condiciones adecuadas”, enfatizó el Coordinador del GPMorena tras enfatizar que lo que buscaron fue el derecho de las mujeres a decidir y darles las condiciones adecuadas para que no fuesen revictimizadas.

El Diputado Márquez Albo manifestó que no se escuchó el sentir y el pensar de miles de mujeres guanajuatenses, por lo que no se puede hablar de un Parlamento Abierto sino de una cerrazón de los panistas -que tomaron una decisión en contra desde el inicio- para extender el tiempo y abrir más mesas de trabajo a fin de tomar las decisiones correctas.

El calendario de debate consideró la participación de asociaciones Proaborto, el miércoles 20 de mayo, de asociaciones Provida, el viernes 22 de mayo, de funcionarios públicos, el lunes 26 de mayo, y finalmente hoy la sesión de las Comisiones Unidas para resolver sobre el dictamen

El dictamen para la despenalización del aborto sólo obtuvo 3 votos a favor, de Morena y el PVEM. El PAN, con su mayoría y el apoyo de Movimiento Ciudadano, votó en contra.

Durante su intervención el diputado morenista Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, agradeció la participación de los colectivos en defensa del derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo tras refrendar su voto en contra del dictamen al considerar que por la rapidez no se evaluaron de manera correcta y adecuada todos los comentarios vertidos por colectivos, asociaciones y diputados que se pronunciaron a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo.

El Diputado Prieto Gallardo argumentó que no hubo apertura para corregir los errores técnicos de las iniciativas, ni planteamientos para fortalecerlas por parte del partido mayoritario puesto que el documento formulado por el GPMorena era técnicamente correcto. E incluso extendió que hasta el representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) había dicho que la iniciativa era viable, conforme a tratados internacionales, pero que dejaba la discusión a los legisladores.

En sus consideraciones finales Prieto Gallardo externó que la ética personal la deberían dejar los panistas en casa, porque la que los debe regir es la ética pública. Y aprovechó para cuestionar el trámite legislativo, el cual consideró estuvo lleno de opacidades.

A su turno, la diputada Vanessa Sánchez Cordero, coordinadora del Grupo Parlamentario del PVEM (GPPVEM), argumentó que derivado de la lectura del dictamen se puede ver que fue incorporado literalmente el estudio del Instituto de Investigaciones Legislativas para reforzar sólo un punto de la discusión, pues se aferraron a defender el derecho de la vida desde la concepción y todo el estudio se dirigió para defender ese argumento, sin abordar el resto como los derechos humanos de las mujeres, dando prioridad a defender el derecho a vivir del no nacido.

“Se invisibilizaron los derechos de las mujeres, no se tocan, no se discuten en el dictamen”, afirmó Sánchez Cordero tras extender que el dictamen sólo defendió una postura y no explica por qué no son válidos el resto de los argumentos, ni tampoco representa las opiniones de todos los integrantes de las Comisiones Unidas, por lo que pidió el voto en contra, independientemente de la postura respecto a la interrupción del embarazo que tuvieran diputadas y diputados.

En su participación, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá señaló que se realizó un trabajo en el que se contó con la participación de todos, además de abrirse el debate al diálogo y a las diferentes posturas, tanto en el tema de defensa a los derechos humanos de las mujeres y de la persona que está por nacer.

La Diputada Márquez Alcalá, presidenta de las Comisiones Unidas, dijo que estuvieron prestando mucha atención a todos los participantes, con apertura mental para procesar la información que se estaba dando, y debido a las largas horas de trabajo le resultaba relevante hacer el reconocimiento de todos los que intervinieron en las diferentes mesas y que aportaron elementos técnicos para formular el dictamen final.

Finalmente la diputada panista aseguró que en el análisis se consideró que las iniciativas tenían deficiencias insalvables y, por ello, el sentido del dictamen.

Como parte del orden del día de la sesión se aprobó el dictamen que establece el archivo definitivo de la iniciativa de Ley para el Tratamiento Jurisdiccional de las Adicciones en el Estado de Guanajuato, presentada por las diputadas y el diputado integrantes del GPPRD ante la LXII Legislatura.

En los trabajos de la estuvieron presentes las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN), Vanessa Sánchez Cordero(PVEM), Alejandra Gutiérrez Campos(PAN), Jessica Cabal Ceballos(PAN), Katya Cristina Soto Escamilla (PAN) y Emma Tovar Tapia(PAN), y los diputados Raúl Humberto Márquez Albo(Morena) , Ernesto Alejandro Prieto Gallardo (Morena), Jaime Hernández Centeno (Movimiento Ciudadano) y Luis Antonio Magdaleno Gordillo (PAN.

También participaron la diputada María Magdalena Rosales Cruz (Morena) y el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo (PRD).

