ÚLTIMA HORA: Cae avión en zona residencial de Karachi, Pakistán. DRAMÁTICAS IMÁGENES

22 de mayo 2020 (huellas.mx).- Un avión de pasajeros de Pakistan International Airlines (PIA) se estrelló en una zona residencial cercana al aeropuerto internacional Jinnah en Karachi, Pakistán, cuando se encontraba a punto de aterrizar.

Se estima que 98 personas estaban a bordo del avión, incluidos 91 pasajeros y siete tripulantes de vuelo.

Minister of Health & Population Welfare @AzraPechuho has declared emergency in all major hospitals of Karachi due to the plane crash at Model Colony near Jinnah international airport Karachi. #planecrash pic.twitter.com/QtWvOCB1tw

— Farooque Bhayo (@FarooqueBhayo) May 22, 2020