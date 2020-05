Reflexiones en torno a Sanjuana

Comparte











Solidaridad absoluta con ex compañeros nacionales y extranjeros de NOTIMEX

Fernando Sánchez Márquez

CEO Búnker Consultoría

Sin adjetivos ofensivos para no faltarle al respeto ni a la honorabilidad de Sanjuana Martínez, porque pese a todo lo malo que ha hecho, no merece ser cuestionada ni ofendida por su perturbada actitud al frente de la Dirección de Notimex, cargo que está llegando a su fin, ya que trasciende que sus días están contados.

Se sabe que ya pronto se irá de ese maldito puesto que la transformó, embruteció y trastornó a tal grado que no hay poder humano ni autoridad por encima de su insana cabeza que la haga entrar en razón, incluyendo su padrino López Obrador, por lo que es mejor que sí, que sí se vaya por donde vino y por el amor de Dios ¡que NO regrese nunca!

Nadie está pensando hablar mal de “Lady Sanjuana” pero si existiera la posibilidad, mejor sería que fuera algún centro nocturno, donde le pudieran alegrar el corazón y de paso las emociones, porque en NOTIMEX ya hizo mucho daño, además de que empañó la imagen de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, la cual ha sido referente para muchos medios y corresponsales extranjeros en todo el mundo durante décadas.

Y si nadie pretende hablar mal de ella, que no es la intención, solo habría que dejar en la mesa (servida para una rica cena), la pregunta acerca del factor fundamental que la hizo cambiar de una reportera, investigadora con talento y capacidad en sus días de trabajo normal, a la que ahora percibe el medio periodístico, por hablar de un sector. ¿Será que es una convencida más allá del presidente, de las bondades de la 4T y qué está decidida a inmolarse por sus preceptos, sin ver las serias contradicciones en que está incurriendo esa extraña forma de gobernar?, o ¿ es que habrá que escudriñar en su conciencia, si en la infancia no le faltó un mendrugo de pan y por eso se aferra a esa forma casi canibalezca como defiende sus argumentos y su nombramiento? Si fuera este su caso, entonces habría a qué cuidar la mesa que ya está puesta. No sea que quiera sentarse a comer por última vez de los frutos bien ganados de quienes ahora solo le piden que aclare la ley. Lo bueno es que gente como Sanjuana no es muy frecuente que aparezca.