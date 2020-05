La Corte cierra las puertas a la reelección. Aplastante fallo contra Bonilla.

Comparte











*Conformismo, saqueó, rebelión o acomodamiento de sus piezas, son algunas de las alternativas.

*A la basura el intento de madruguete legal lo cual no pareció difícil.

*Bonilla incurrió en “violaciones graves” que apreciadas en su conjunto ponen de manifiesto “un verdadero fraude a la Constitución”: SCJN

ENRIQUE SÁNCHEZ MÁRQUEZ

Y ahora ¿Qué va a pasar con el monstruo que queda vivo para los próximos 18 meses en Baja California?

Conformismo, saqueó, rebelión o acomodamiento de sus piezas para promover la reelección de diputados y alcaldes en un intento maquillado de perpetuarse en el poder, o llenar a la entidad de impuestos como ya se está viendo, son algunas de las alternativas que deberán seguirse de manera acuciosa para conocer la actitud del “villano derrotado”.

Con una decisión que fue calificada en amplios sectores como un “fallo histórico”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acabó de manera, tajante, unánime, con la “aventura abusiva y desmedida” que el gobernador de Baja California, Javier Bonilla quiso imponer desde el 1 de noviembre de 2019 cuando puso en juego su intento de extender su mandato de dos a cinco años de gobierno”.

FESTEJA EL INE DECISIÓN DE LA SCJN

Uno de los primeros en festejar la decisión unánime de la Corte fue el Instituto Nacional Electoral. Reconozco la decisión unánime de la Suprema Corte en favor de declarar inconstitucional la denominada Ley Bonilla en Baja California”, indicó Lorenzo Córdova, su consejero presidente.

“Esta decisión preserva la democracia y la división de Poderes y hace valer el marco jurídico que da certeza y legalidad a nuestro sistema electoral”, precisó.

Para los ministros de la Corte no hay duda que en su intento de ampliar su periodo de gobierno, Bonilla incurrió en “violaciones graves” que apreciadas en su conjunto ponen de manifiesto “un verdadero fraude a la Constitución”, un efecto corruptor de rango Constitucional”.

Con todas las vías bloqueadas, quedó en el aire el intento de permanencia que en su momento la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, extendió la felicitación del gobierno con un tácito “si te quedas”, al expresar en noviembre pasado su comentario personal que “la Ley Bonilla va a per vivir”.

En contraste, el Ministro Presidente de la Corte Arturo Zaldívar, presentó como argumento central del fallo el hecho de que “Se llevó a cabo toda una maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular, usando la Constitución para violar la Constitución, usando las herramientas de la democracia para minar la democracia corrompiendo de manera tajante el principio democrático”.

ES UN GRAN DÍA PARA MÉXICO: PAN

Con la certeza de que la resolución de la SCJN deja claro que en México no existe la ampliación de mandato, el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, calificó de histórica esta acción la decisión al señalar que este fallo fortalece la democracia y el Estado de Derecho.

“Triunfó el orden constitucional sobre la marrullería, sobre la compra de voluntades y la ambición desmedida de poder de Bonilla y de Morena. Este es un rechazo al autoritarismo y a las peores prácticas de la política mexicana. Hoy, afortunadamente, tenemos certeza de que los ciudadanos de Baja California tendrán que elegir a su próximo gobernador el año entrante, y por supuesto, nosotros estaremos listos y con todo para recuperar Baja California”, indicó.

En conferencia de prensa virtual, acompañado por el dirigente estatal, Enrique Méndez y la senadora Gina Cruz, Cortés Mendoza afirmó que Acción Nacional valora la prueba de valentía y honradez intelectual con la que actuaron los ministros de la SCJN, se demostró que la consulta con la que el Congreso de Baja California pretendió validar la Ley Bonilla, fue absolutamente ilegal.

“Hoy es un gran día para México porque es un golpe a la mesa. Bonilla utilizó todo tipo de artimañas, todos sus recursos, para tratarse de ampliar el mandato y con esta resolución ya queda claro que en México no hay, no existe la ampliación de mandato, no se permite, pues, que se vulnere el orden constitucional”, destacó.

RESPETO A LA SOBERANÍA ESTATAL

Gustavo de Hoyos Walther, dirigente de la COPARMEX, celebró que la Corte haya restaurado el orden jurídico, definiendo con claridad que la soberanía estatal jamás puede ser ejercida violentando la democracia y los derechos humanos.

Con horas de anticipación, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich alzó la voz para ue la SCJN se convirtiera en un muro de contención a las aspiraciones de Morena en Baja California, como sucedió.

Senadores del Partido Acción Nacional como Damián Zepeda y Gina Cruz, habían advertido que si la Corte no frenaba la “Ley Bonilla” se abriría la puerta a la reelección.

El ex presidente Felipe Calderón también se manifestó sobre el tema. “Felicidades a Ministras y Ministros de la Suprema Corte. Su resolución es una bocanada de aire fresco en un ambiente enrarecido por constantes desplantes de autoritarismo y quebranto de la ley.

UNA ESPERADA Y APLASTANTE DECISIÓN

Desde el inicio de la semana anterior se despertó una expectativa sobre el fallo a la Ley Bonilla” en la que se esperaba una aplastante decisión en contra del gobernador de Baja California en sus pretensiones por permanecer en el cargo, tres años más.

Con antelación, el ministro José Fernando Franco González Salas, repartió entre los integrantes del pleno el proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad presentado contra dicha reforma avalada por el Legislativo local

El proyecto que fue llevado este día al pleno, proponía declarar inconstitucional la ampliación de mandato, como ocurrió, aunque se tenían dudas, debido a que los cabilderos del gobernadores habían logrado reunirse con cuatro Ministros de la Corte para instarlos a emitir un voto de apoyo al gobernador.

En la elección del gobernador morenista, Bonilla Valdez se había previsto el periodo de dos años de gestión para concluir con la homologación de mandatos establecida en la reforma electoral aprobada durante el sexenio pasado y con la que se buscó entre otras cosas que las elecciones federales y locales se realicen en una sola jornada.

Con esta resolución de la Corte, Ciro Murayama, consejero del INE, expresó que “En 2021 habrá 15 elecciones de gubernaturas, Baja California incluida. El INE está listo para organizar esos comicios, aseguró.

UNA PROTESTA MUY CRECIDA

Esta reforma conocida como Ley Bonilla fue impugnada por la anterior administración de Baja California que presentó una controversia constitucional, la cual se sumó a las siete acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos Acción Nacional PAN de la Revolución Democrática, PRD; Revolucionario Institucional, PRI y Movimiento Ciudadano.

Al admitir las impugnaciones en octubre pasado, el ministro Franco González Salas negó suspender la toma de protesta de Bonilla Valdez que ocurrió el 1 de noviembre de 2019 al considerar que ese acto no significaba una consumación de la reforma y que la Corte no estaría impedida para estudiar su validez.

Los ex contendientes a la gubernatura de Baja California, Ignacio Anaya Barriguete, Jaime Martínez Veloz, José Óscar Vega Marín y Enrique Acosta Fregoso acudieron a la Corte a presentar un amicus curiae, amigo de la Corte.

MINISTROS IMPULSADOS POR AMLO VOTARON EN CONTRA

En la votación de hoy en el pleno, destaca el hecho de que tres ministros impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es del mismo partido que Jaime Bonilla; se trata de las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa así como del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

De entre los puntos que se analizaron antes del dictamen se encuentra, si la reforma vulneró el principio de certeza garantizado en los artículos 105 y 116 de la Constitución, que consiste en la prohibición a realizar modificaciones sustanciales a las leyes electorales 90 días previos al inicio de la etapa de preparación de las elecciones.

También los integrantes del máximo tribunal del país revisaron las supuestas violaciones al proceso legislativo y otros temas de índole electoral y constitucional planteadas por los demandantes en sus acciones de inconstitucionalidad.

Desde diciembre pasado, un mes después de que Bonilla asumiera el cargo de gobernador, en una opinión jurídica enviada a la Suprema Corte, los siete magistrados que integran de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por unanimidad, consideraron que la Ley Bonilla se apartaba de la regularidad constitucional.

BONILLA CONFIABA EN SU BUEN GOBIERNO

Al darse a conocer la propuesta del magistrado Fernando Franco para mantener gubernatura de Baja California encabezada por Jaime Bonilla en dos años, el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, señaló que es normal que la propuesta venga en contra, pero no necesariamente significa que la decisión sea compartida por el resto de los ministros.

Confiaba que seis o siete magistrados no compartieran esa decisión y que respetarían la soberanía de Baja California.

Sostuvo en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrán que tomar en cuenta no solamente los argumentos jurídicos, sino una serie de acciones como el buen gobierno que encabeza Jaime Bonilla Valdez, su credibilidad y la aprobación de este mandato que ronda 80 por ciento, pasando del lugar 32 al 5 a nivel nacional en este rubro.

“En el caso particular de Baja California están diciendo que hubo violaciones del Congreso del estado afectando la Constitución, lo cual es falso, pues no se afecta directamente ningún artículo”.

RESOLUCIÓN DE ALCANCE NACIONAL

La decisión esperada de la Corte, levantó más expectativas de las normales, en función de que la llamada Ley Bonilla de Baja California tendrá repercusiones que rebasan con mucho los límites del estado fronterizo

Se trata de una ley que intentó alargar por medio de una decisión del Congreso local el periodo gubernamental para el que fue electo el mandatario por los ciudadanos en las urnas y en este caso se cerró cualquier intentona de algo similar a nivel nacional.

SU OBJETIVO SIEMPRE FUE UNA BARBARIDAD

De acuerdo a la opinión de analistas, la pretensión del gobernador siempre fue una barbaridad, lo que ahora se confirma.

La SCJN tenía previsto resolver el caso de Baja California el 23 de marzo pero la pandemia por el Covid 19 obligó a reprogramar la sesión como medida de protección al suspender actividades del 18 de marzo al 20 de abril.

Desde un principio este intento planteó un contrasentido. Por un lado el Instituto Electoral de Baja California emitió dos convocatorias para la elección de Gobernador

La primera el 28 de diciembre de 2018 por dos años, que fue impugnada el 22 de enero de 2019 por la entonces aspirante de Morena Blanca Fabela quien demandó la nulidad de la Reforma Constitucional que redujo la candidatura de la gubernatura del Estado a dos años.

La resolución del Tribunal Electoral de Baja California ordenaba el 24 de febrero ampliar de 2 a 5 años, y ordenaba reponer la convocatoria, mandato que se cumplió el 25 de febrero y se publicó el 8 de marzo del año pasado en el Periódico oficial del Estado que señalaba duración de cinco años.

Jaime Bonilla se registró como candidato a la gubernatura el 27 de marzo de 2019 en base a la convocatoria que marcaba el periodo del uno de noviembre al 31 de octubre de 2024

Fueron las diferencias entre los Tribunales local y Federal las que llevaron a que la resolución definitiva se diera hoy en la Corte.

PANORAMA MUY COMPETIDO EN EL 2021

A poco más de un año para las elecciones del 2021 en las que estarán en disputa 3,500 cargos, al que ahora se integra Baja California para llegar a 15 gobernadores, los 500 legisladores de la Cámara de Diputados, se vislumbra una de las elecciones más grandes en la historia del país, pues en total habrá 32 procesos electorales simultáneos.

Originalmente el proceso electoral tendría que comenzar en septiembre próximo pero la situación provocada por la emergencia sanitaria obligará algunos cambios sustanciales que deberán conocerse en las siguientes semanas, que seguramente tendrán relación con el monto y duración de los tiempos de campaña.

Morena se juega la mayoría en la Cámara de Diputados, el PRI buscará mantener el mayor.

número de las gubernaturas que están en poder: 8 de las 15 en disputa, al igual que el PAN 4 de las 15, el PRD 1 de 15, en tanto que Morena buscará ganar cuantas pueda confiando en que los programas sociales que aprobó en el Congreso les sean suficientes.