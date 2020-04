Ley de Amnistía, un mejoral para aliviar injusticias

Comparte











Insuficiente la medida para descongestionar penales; 196 mil se quedan dentro

ENRIQUE SÁNCHEZ MÁRQUEZ

En medio de la epidemia y la inconformidad de la oposición, con la bandera de una liberación humanitaria; en busca de una pacificación en el país y sobretodo con el propósito presidencial de cumplirle a los pobres y “desprotegidos”, ayer se aprobó en el Senado, una nueva Ley de Amnistía con 68 votos en favor, 14 en contra y dos abstenciones.

De esta manera la urgencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, transmitida a los líderes del Senado, que son de su partido para aprobar la Ley de Amnistía, se cumplió cabalmente.

Con mayoría simple, sin el voto de la mayoría opositora se dio por concluido este proceso y de inmediato la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, remitió el documento al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

De acuerdo con su contenido, se establece que uno de sus propósitos es descongestionar los centros penitenciarios, sin embargo analistas y estudiosos consideran que esta medida está lejos de superar la justicia prevaleciente al interior de los reclusorios.

Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal, y Alfredo Figueroa, ex consejero electoral del IFE, coincidieron en que la Ley de Amnistía que se prevé sea aprobada por el Senado este año no derivará en la pacificación del país.

En una mesa de análisis de Aristegui en Vivo del pasado mes de febrero, ambos sostuvieron que, hasta que no sea eliminado el sistema de “injusticia” que impera en México, la crisis de inseguridad no será resuelta.

“Ciertamente en las cárceles existen muchas personas que son víctimas de todo un proceso de violencia que se dio en el país en la que el crimen organizado utilizó y abusó de personas para distribuir sustancias entre la población. Pero también se tiene que ver que hay miles de personas que se encuentran recluidas sin sentencia de culpabilidad o inocencia y eso es reconocer que México es un país injusto y tiene una mala o inexistente política carcelaria”, dijo durante la Mesa de Análisis de Aristegui En Vivo.

Reyes Orona manifestó que la Secretaría de Gobernación (Segob) ha sido incapaz de establecer un mecanismo de readaptación, ya que no existe una correcta inversión ni planificación del sistema penitenciario.

“Las cárceles se hacinan porque muchas personas no tienen sentencia o son condenadas injustamente, porque no hablan el idioma en el caso de indígenas…”, acusó.

INSUFICIENTE PARA ALCANZAR LA PAZ

Al respecto, Figueroa expresó:

“Me parece insuficiente suponer que el problema de la paz en el país puede resolverse a la luz de esta circunstancia. Me parece que el tema fundamental para poder atajar el este asunto es una reforma integral, la reforma al Poder Judicial”, apuntó.

Para Figueroa la Ley de Amnistía debe integrarse a un conjunto de transformaciones que muestren una clara estrategia para atender el tema de la paz y de la injusticia en la que muchos mexicanos se encuentran, “particularmente aquellos que se encuentran en la cárcel porque no han tenido derecho a una debida defensa, porque han estado o entrado a la cárcel por condiciones de exclusión y desigualdad”.

En definitiva, la “Ley de Amnistía va a ser un alivio, un mejoral para un problema mucho mayor, el estado de injusticia es el que no se va a reparar”, subrayó Reyes Orona.

Por su parte, Alfredo Figueroa refirió que el problema central radica en la corrupción y que en el caso mexicano reside en los enormes márgenes de impunidad que se tienen en el país, “una corrupción que no es castigada”.

COINCIDEN EN QUE HUBO FALLAS DEL ESTADO

Para cuando este texto se convierta en breve en fuerza de ley, se reconocería que en ciertos casos, el Estado no garantizó plenamente el derecho a un debido proceso de los indiciados o sentenciados.

“Dicho en otras palabras y de manera contundente, la amnistía reconoce que las cárceles del país hay personas que pudieran ser inocentes o podrían haber compurgado su pena en libertad”, se resalta en el texto.

SE DEJA FUERA DEL BENEFICIO A MILES DE INOCENTES

De acuerdo con el análisis a la Ley de Aministía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 13 de septiembre de 2019, se deja fuera al 96% de la población penitenciaria del país.

La legislación ya aprobada tendrá un carácter federal y sólo podrá beneficiar a las personas señaladas por participar en delitos contra la salud —según el Inegi, que son alrededor de 7 mil 790 individuos los que tienen esta condición—.

María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de la organización México Evalúa, dijo que el proyecto del Titular del Ejecutivo sufre de una contradicción, pues en su redacción incluye delitos del fuero común, pero en realidad no podrá atenderlos, porque se trata de una ley federal.

De esta manera, la amnistía estaría dejando fuera a otras 191 mil personas que están reclusas por delitos del fuero común y federal, según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

Al considerar que la amnistía tendrá influencia en los delitos contra la salud, María Novoa indicó que las mujeres y los indígenas acusados de participar en el transporte y posesión de droga serían los más beneficiados. “Hay muchas mujeres que son detenidas y están sentenciadas por haber transportado droga. Son mujeres utilizadas, e igualmente hay muchos indígenas”, aseveró.

En este punto ya había insistido anteriormente la asociación Equis Justicia para las Mujeres, que a través de su campaña Liberarlas es Justicia informó que son 3 mil 18 mujeres las que han sido detenidas desde 2016 por delitos relacionados con el narcotráfico.

MEDIDA POPULISTA PERO INEFICAZ

Por el contrario, a la luz de sus beneficios, Martín Barrón Cruz, profesor e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), había asegurado que la amnistía planteada tiene un carácter populista y no ayudará a disminuir la delincuencia: “Es hacer una ley para decir que va a haber beneficiarios y que van a salir personas, pero la pregunta es: ¿habrá un proceso de reinserción? Lo más probable es que quienes sí cometieron un delito y se beneficien, reincidan”.

LA MEDIDA NO DISMINUYE LA SOBREPOBLACIÓN

Se contempla un beneficio inmediato para 4,633 reos del fuero federal, de un total de 14,000 registrados, cifra que se estima poco útil para aliviar la sobrepoblación de las cárceles, en virtud de que se deja fuera a 176 mil, 783 del fuero común los reos del fuero común, de los cuales 77 mil, 173 están sentenciados y ninguno entraría en la amnistía.

OPOSICIÓN EXPRESÓ SU MOLESTIA

En todo momento la oposición se mostró sumamente molesta por la decisión de llamar a sesiones en un momento crítico de la cuarentena y por un tema que no consideran prioritario. “Con un desprecio absoluto a la angustia de las familias, Morena impone sesión del lunes para aprobar la ley de Amnistía. Obedecen así la instrucción que recibieron del presidente», aseguró la bancada del Partido Acción Nacional.

“Se niegan a aprobar una Ley de Emergencia para dar apoyos económicos a familias y empresas. La prioridad de Morena es apoyar a quienes violaron la ley. Los millones que vivimos del trabajo y la decencia no merecemos su atención”, añadieron.

La Ley de Amnistía fue una de las legislaciones que se quedó pendiente desde diciembre de 2019, cuando la Cámara de Diputados la aprobó en lo general y en lo particular con 285 votos a favor, 144 en contra y 19 abstenciones.

En cambio las fracciones parlamentarias de Morena, PT, PES y Verde Ecologista en el Senado se mantuvieron listos para aprobar la iniciativa que envío el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados que ya había sido aprobada en la sesión del 12 de diciembre de 2019, con 306 votos a favor, 129 en contra y 4 abstenciones, en beneficio de grupos vulnerables y no reincidentes, a las que se les haya ejercitado acción penal en el orden federal por delitos menores.