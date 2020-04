AMLO justifica declaraciones de ‘su amigo’ Javier Alatorre

Comparte











AMLO dijo que el conductor cometió un error pero hizo uso de su libertad de expresión.

Añadió que no puede haber linchamiento político contra quien no comparta el mismo punto de vista.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, se manifestó tras las declaraciones del conductor de TV Azteca, Javier Alatorre, en las que llama a no hacerle caso a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

A través de un mensaje en vivo desde Palacio Nacional, el Mandatario externó que el presentador hizo uso de su libertad, pero se equivocó.

“Se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche que llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell. Fue una actitud no bien pensada. Javier es una persona buena cometió un error como cometemos errores todos, además hizo uso de su libertad”, comentó.

El Ejecutivo federal expuso que no debe haber linchamiento político por alguien que no comparta el mismo punto de vista, inclusive que pueda decir algo en estos momentos difíciles que afecte a la colectividad o que pueda ser dañino para los seres humanos, porque tiene el derecho de manifestarse y de expresarse.

“Que viva la libertad, prohibido prohibir. Nosotros llegamos aquí (a la Presidencia) porque queremos que se respeten las libertades, que no haya autoritarismo. Pero sí aclarar que no está bien llamar a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell, él es nos representa, a mí me representa, yo me siento representado por él, además considero que todos los mexicanos debemos hacerles caso a los especialistas”, resaltó.

López Obrador calificó al doctor Hugo López-Gatell como un hombre con mucha preparación, honesto y de confianza, que está apoyado por un grupo de especialistas, científicos e investigadores.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, publicó un tuit en defensa del funcionario de Salud, sin mencionar a la televisora ni al conductor de televisión, pero con la intención de responder al llamado de desobediencia hecho por la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

De acuerdo con SinEmbargo, el conductor Javier Alatorre respaldó sus declaraciones con los comentarios hechos anteriormente por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien aseguró que la información de la Secretaría de Salud que ofrece en sus cortes diarios tiene un desfaase de hasta siete días, con respecto a las cifras que presenta la entidad a diario.

Luego de las fuertes palabras del presentador contra López-Gatell, políticos, analistas y usuarios se pronunciaron en su contra.

El activista político, Flavio Sosa, comunicó que integrantes de la comuna Oaxaca clausuraron simbólicamente oficinas de televisión Azteca.

Los activistas pegaron sellos de clausurado en las puertas de la TV Azteca de dicha entidad por atentar contra la salud de los mexicanos.

