Firman histórico acuerdo en la OPEP+; México, de rodillas ante EEUU

12 de abril 2020 (huellas.mx).- Después de cuatro días de intensas negociaciones y discusiones, el grupo de países productores de petróleo OPEP+ ha aprobado por unanimidad, y en consecuencia firmado, el acuerdo de reducción en la producción global de petróleo, más importante de la era moderna.

México, desde el primer día de las negociaciones finales, dio la nota mundial, al ser el único país que se negaba a cumplir las medidas establecidas, para buscar volver a levantar los precios del petróleo, tras la enorme caída registrada en las semanas previas al acuerdo.

Todos los países, habían acordado reducir un 23% su producción nacional de crudo, para sumar así una reducción global de más de 10 millones de barriles diarios, lo que hubiera representado 400 mil barriles diarios, para el caso de México.

La secretaria de energía, Rosario Nahle, retrasó por horas la sesión, después de varias consultas con el presidente de la república, no obstante que después de que no se aceptara su propuesta de reducir únicamente 100 mil barriles diarios, es decir, solo una cuarta parte del acuerdo, de forma escandalosa se levantó de la mesa, y abandonó las negociaciones con ministros de más de 20 países, dejando en la incertidumbre la situación.

Al día siguiente, el viernes, México anunció que el gobierno de los Estados Unidos, saldría al rescate, y reduciría 250 mil barriles diarios, para compensar la producción de México, buscando de esta forma saldar el acuerdo.

Sin embargo, esta propuesta tampoco terminaba de convencer a los gigantes petroleros, particularmente a Arabia Saudita, no solo porque no se completaban los 400 mil barriles menos, sino porque en el caso de Estados Unidos, se trata de un sector privado que involucra varias empresas, y por tanto es más complejo y difícil de corroborar el nivel exacto de producción.

Por tal motivo, las negociaciones tuvieron que extenderse por otro día más, hasta que finalmente, este domingo (tiempo de México), se ha logrado concretar el acuerdo, después de que EEUU ofreciera garantías de la reducción en los niveles de producción, e incrementara la cantidad a 300 mil barriles diarios, para así completar los 400 mil menos que la OPEP le pedía a México.

Acuerdo entre sombras

Este histórico pacto, no solo ha dejado a México, en una situación comprometida ante su vecino del norte, sino que también está exponiendo las contradicciones y mentiras en el entorno político nacional.

Pues de entrada resulta curioso, que a pesar de la presunta postura antineoliberal y soberana expresada una y otra vez por el presidente de la república, se ha tenido que pedir un favor extraordinario al país más poderoso y capitalista del planeta.

Pero lo que más intriga genera, es el verdadero acuerdo que se ha firmado tras bambalinas entre ambas naciones.

Ya que a pesar de que la secretaria de energía, Nahle, afirmara públicamente que México no se comprometió a nada con el acuerdo, esto ya fue contradicho por el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, quien en conferencia de prensa en su país, afirmó que México estará pagando esto en el futuro.

No solo debería ser grave, que el ejecutivo asuma decisiones unilaterales, sin informar, ni consultar, ya no digamos con la ciudadanía, sino que ni siquiera con el Congreso mismo; pero además, el cual acuerdo podría terminar resultando más costoso en un futuro para el país, más aún que no se conocen los pormenores.

¿De verdad será un balance positivo para México, quedarle a deber tantos barriles diarios de petróleo a EEUU? ¿Con qué tasa de interés? ¿O qué acuerdos de por medio? ¿En verdad valdrá la pena haberse puesto de rodillas ante los Estados Unidos, en pos de mantener una agenda energética, que sigue siendo controvertida y bastante cuestionable?

Raúl Flores Durán. Huellas.mx