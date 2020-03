Altos funcionarios de salud de la 4T, exhiben su ignorancia sobre el Covid-19. 7 mitos que han divulgado.

Comparte











17 de marzo 2020 (huellas.mx).- Las críticas internacionales hacia el manejo que está haciendo el gobierno mexicano de la crisis del coronavirus, parecen estar sustentadas, no solo en la inacción de las autoridades, sino porque incluso altos mandos de salud, han demostrado públicamente su escaso conocimiento científico del tema, como exponemos a continuación.

Mito 1. Personas asintomáticas no contagian el Covid-19.

Tanto el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, como la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, han afirmado en conferencias de prensa, que las personas que no tienen síntomas, son incapaces de contagiar el Covid-19.

Esto ha sido usado incluso a manera de justificación, para la autorización de polémicos eventos masivos, como el Vive Latino, millonario festival de Ocesa, o como pretexto de los débiles protocolos de revisión en los aeropuertos.

López-Gatell, justificó la realización del Vive Latino, afirmando que instalaron un «riguroso» sistema de monitoreo donde se analizó el estado de salud de los asistentes; aunque lo más grave, no es que permitieron el ingreso al 100% de los visitantes que detectaron con fiebre, sino que dio por un hecho, que también toda persona sin síntomas, no tenía la enfermedad, o era incapaz de contagiarla.

Este mismo comportamiento ha mostrado la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, como hizo patente en la conferencia de prensa del día 16 de marzo 2020, donde afirmó: «La transmisión (del Covid-19) es en la fase sintomática, porque es por gotitas de saliva; necesitamos estar enfermos, tosiendo, estornudando, para que se produzca el contagio, si está asintomática la persona, está sana», afirmó.

Sin embargo, Maria Van Kerkhove, la prestigiosa epidemióloga, quien

encabeza el Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es actualmente la Líder Técnica asignada para el COVID-19, lo ha dicho claramente:

«Sabemos por estudios de eliminación que las personas pueden diseminar (el Covid-19) en la fase pre-sintomática … -de hecho- parece que las personas lo propagan más en las primeras fases, que en las últimas etapas de la enfermedad».

Esto debería ser una obviedad, debido a que incluso al hablar, liberamos pequeñas gotículas de saliva, desde luego infectadas, en caso de portar el virus; no obstante que está siendo peligrosamente ignorado/omitido, por las autoridades de salud, tanto del gobierno federal, como también de la Ciudad de México.

Además, Van Kerkhove ha advertido también, que esto es un factor que hace más compleja la detección: «Si las personas pueden infectar a otros antes de saber que ellas mismas están enfermas, es mucho más difícil romper las cadenas de transmisión». Motivo por el cual, ha hecho diversos exhortos para aplicar las medidas de contingencia pertinentes, incluido el hecho de evitar las concentraciones masivas de personas.

Mito 2. La fuerza moral tiene algo que ver con el coronavirus.

Este es un mito muy fácil de desmontar, aunque preocupante que la máxima autoridad de salud -que ha dado la cara- a nivel federal lo sugiera.

Si algo ha aprendido el mundo en las 10 semanas que lleva ya el virus afectando el planeta, es que este es capaz de afectar a personas de toda condición social; sin importar en lo absoluto si tienen mucha o poca moral.

Mito 3. Padecer coronavirus te hace inmune

Otra explicación que debería ser un escándalo, pero que causó escasas reacciones, es la afirmación de López-Gatell, de que las personas que han padecido coronavirus, se vuelven inmunes a la enfermedad.

Así lo afirmó, en referencia al presidente de la república, de quien afirmó, sería mejor se infectara de Covid-19, pues de esta forma desarrollaría inmunidad, al igual que como sucede en otras afecciones virales.

Sin embargo, si en verdad tuviera noción de lo que está pasando en el mundo a nivel global, el funcionario tendría conocimiento de que ha habido múltiples casos de reincidencia, que están siendo estudiados por los científicos, y que aún no tienen una explicación con concenso médico.

De hecho, desde el 29 de febrero pasado, el diario El País de España, hizo en recuento de varios de los casos documentados que se habían presentado entonces a nivel mundial, la mayoría en China.

Incluso hacen referencia a un reporte de la revista Caixin, donde se documentó que incluso un 14% de los casos, volvieron a presentar un positivo tiempo después, lo cual además es un porcentaje considerable, y no una casual excepción.

Asimismo, países como Corea del Sur y Japón, desde febrero también reportaron casos similares, como retoma la agencia ANSA.

Mito 4. Sin fiebre no hay Covid-19

Antonio Attolini, el polémico politólogo del ITAM, que ahora trabaja en el sector salud del gobierno federal (IMSS), también excusó el accionar del gobierno de México, en relación a la controversia surgida con el gobierno de El Salvador, sobre los 12 presuntos casos de Covid-19 retenidos en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Bukele, el presidente de El Salvador, había afirmado que tenía conocimiento de 12 salvadoreños con Covid-19 que pretendían regresar a su país en un vuelo comercial de Avianca; la aerolínea le agradeció el aviso y canceló el vuelo. No obstante que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, a través de redes sociales le exigió pruebas de la infección, y horas después afirmó que tras una revisión, verificaron que los salvadoreños en cuestión no estaban infectados de coronavirus, lo cual fue refrendado también por el subsecretario de salud López-Gatell.

Posteriormente el presidente de El Salvador reviró, cuestionando cómo era posible que México determinara eso tan rápido, siendo que las pruebas de laboratorio demoran más de 7 horas, y la resolución se había dado en cuestión de minutos.

Aunque Ebrard ya no respondió, Attolini le contestó afirmando que esto pudo ser porque los salvadoreños no tenían fiebre, y que por tal motivo, no podían tener Covid-19. «Si no hay fiebre no es posible -que estén contagiados de Covid19-«.

Para esto además pegó en el mismo hilo una cita -sin enlace- de un estudio de caso que hacía referencia a 138 pacientes de covid-19; pero sin aclarar tampoco que se trataba de casos de coronavirus CON NEUMONÍA en Wuhan; es decir, solo un pequeño porcentaje, de cierto tipo de casos de Covid-19, como le recriminaron varios usuarios en sus redes sociales.

Sin embargo, solo el 85% de los casos globales de coronavirus, se presenta fiebre, y como mencionamos en el primer punto, y como han referido verdaderos expertos en Covid-19, además es posible ser portador del virus, incluso sin presentar síntoma alguno. Es más, hay casos de famosos en esta situación, como el actor Idris Elba, quien recién lo explicó en redes sociales.

Por esto también el Dr Tedros, presidente de la OMS, insiste en la aplicación de pruebas de laboratorio, a todo caso sospechoso, ya que incluso siendo asintomáticos, pueden ser portadores del letal virus. No obstante que hasta el momento, esta parece ser una realidad ignorada por el gobierno de México.

Mito 5. Los síntomas del coronavirus son los de un catarro

Aunque este fue uno de los primeros yerros de López-Gatell, que vergonzosamente tuvo que se desmentido y clarificado por la OMS, al día de hoy sigue siendo replicado en múltiples ámbitos cotidianos.

En una de sus primeras conferencias por la contingencia global del Covid-19, el subsecretario afirmó que los síntomas de la enfermedad, eran los típicos de un catarro.

No obstante, el director ejecutivo de la OMS, Micheal J. Ryan, a pregunta expresa de una periodista mexicana en Ginebra, corrigió al funcionario mexicano, reiterando que los síntomas son muy característicos y difieren de los del catarro común.

Mito 6. El clima destruye el coronavirus

El mismo subsecretario López-Gatell, también ha llegado a afirmar que el clima es un «elemento importante» para diluir el coronavirus, y que con la llegada del verano, la transmisión será considerablemente menor.

Sin embargo, María van Kerkhove, también reiteró en conferencia de prensa, que hasta el momento no existe evidencia alguna de que el virus pueda actuar diferente en distintas configuraciones climáticas.

Exhortando a los gobiernos del mundo, a estar pendientes de cómo sigue evolucionando el mismo; el cual está afectando ya a países de todas latitudes, y bajo condiciones climáticas muy diversas; desde las frías regiones de Escandinavia, hasta cálidas islas en las zonas tropicales.

Mito 7: Una persona enferma contagia entre dos y tres personas.

La Secretaria de Salud de la Ciudad de México, también ha llegado a declarar que cada persona enferma, «contagia entre dos o tres», como afirmó en la conferencia de prensa del día 16 de marzo 2020, al lado de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, de acuerdo a la experiencia de otros países, se tienen casos como el paciente 31 de Corea del Sur, el cual fue responsable de cientos de contagios, incluido un amplio porcentaje del total nacional, lo cual describe el ilimitado potencial de contagio que puede tener un solo ser humano.

Es decir, parece que las autoridades no están conscientes, que un solo contagiado de Covid-19, puede causar cientos de infecciones, más aún si acudió a un Vive Latino, viajó en el metro en hora pico, o estuvo cerca de cientos de contactos.

Si esta clase de funcionarios, son las personas que están encabezando los esfuerzos en México para combatir el coronavirus, resulta comprensible el clima de preocupación generalizada que se ha extendido a lo largo y ancho del país.

Raúl Flores Durán. Huellas.mx