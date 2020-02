México debe alistarse ante posible pandemia

Comparte











27 de febrero 2020.- Tras las advertencias de una pandemia, México debe estar preparado ante la inminente llegada del coronavirus a territorio nacional; así lo afirmó el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente.

“Hay que tomarnos muy en serio las recomendaciones de la OMS, porque hasta ahora no le han fallado. No hay que subestimarlas en lo más mínimo”, consideró.

En conferencia en el senado, el exrector de la máxima casa de estudios dijo que nuestro país no puede subestimar en lo más mínimo las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS) por lo que consideró que este tema puede escalar incluso al Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual dependerá de cómo evolucione.

“El tema puede escalar al Consejo de Seguridad, no ha escalado, pero depende de cómo evolucione lo que ya es una inminente pandemia”.

Subrayó que no existe la menor duda que el coronavirus llegará a México: “la pregunta no es si va a llegar o no va llegar. La pregunta es cuándo va a llegar y si estamos realmente preparados. Yo quisiera pensar que lo estamos. Hay infraestructura, hay gente capaz, pero me parece que no podemos subestimar su importancia. Todas las precauciones son pocas”, consideró.

La importancia de las declaraciones de Juan Ramón de la Fuente, se remontan a que este miércoles, el Ministerio de Salud de Brasil confirmó su primer caso de coronavirus en el país y en América Latina.

La persona fue un hombre de 61 años, quien ingresó en el Hospital Israelita ‘Albert Einstein’ y cuenta con un historial reciente de viaje a Italia, a la región de Lombardía.

Además, las autoridades sanitarias confirmaron que existen 20 personas en observación como sospechosas de haber adquirido el virus.