ZONA CERO. Dominó en parejas

Comparte











1 Share

Javier Divany Barcenas

Entre la soberbia que invaden las venas de Sanjuana Martínez, directora de Notimex, junto a su protector, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se baten como en un juego de estrategias de dominó en parejas, contra Adriana Urrea, líder del Sutnotimex y la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, para dar solución al despido de más de dos centenares de trabajadores.

La apuesta principal es ganar el conflicto de Notimex. Mientras Luisa Maria Alcalde y Adriana Urrea buscan una solución para que la huelga se resuelva, por el otro lado, la indiferencia de Andrés Manuel y las acciones malévolas de Sanjuana, al parecer buscan acabar con el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex y con la agencia.

Desde Palacio Nacional ya no ven con buenos ojos el actuar de Sanjuana y no precisamente por parte del Ejecutivo Federal, sino por el área Jurídica y la Vocería hasta donde los reclamos, imágenes y evidencias son claras sobre sus violaciones a los derechos laborales y humanos. Aunque no le dicen nada solo por ser de la 4T y no quemar al presidente, la perdonan.

En este sentido Andrés Manuel no tendrá nunca el valor de pedirle la renuncia a Sanjuana por el hecho de que él le dio toda su confianza, a pesar de que esta esté cometiendo grandes pifias en la agencia. Aquí por pura vergüenza, la directora debe dar un paso a la derecha y dejar de dañar la imagen del Presidente.

La pésima estrategia de comunicación desde sexto piso de Notimex, ha llevado a evidenciar todas las violaciones laborales que se le han perdonado a la directora, su actuar explosivo ante la secretaría del Trabajo, Luisa Maria Alcalde, deja más que ver que no tiene estrategia al conflicto y que será la ley y la justicia la que prevalezca.

En una ocasión Sanjuana salió de la Secretaria del Trabajo más que molesta por no decir encabronada y lo que le sigue, y en una segunda ocasión, en Palacio Nacional, la hicieron esperar como a cualquier ciudadano de pueblo, hasta que le tocara su turno. Así es el tamaño del malestar.

Además de que Sanjuana no se cansa de mentir y de darle falsa información al Presidente sobre el conflicto (quien solo ha escuchado a la directora), así como a la misma sociedad a través de Notimex, pues ahora le toca al mandatario mexicano escuchar a la líder Adriana Urrea para que tenga la otra parte de esta película que ha trascendido internacionalmente.

Notimex, la agencia más importante de México y de América Latina, que en buenos tiempos tuvo presencia en Europa, Estados Unidos y Asia, así como un ejercicio de corresponsales nacionales, desaparecieron durante la llegada de la 4T, por razones de austeridad republicana, pero sobre todo por desconocimiento de lo que significa una agencia de Estado.

En un intento de defenderse Sanjuana de todos los señalamientos en su contra por su mal actuar, durante una entrevista con el periodista Julio Hernández “Astillero”, puso a su alfil Erik Muñiz, director de internacionales para defender la postura de la directora, frente la secretaria general del Sutnotimex, Adriana Urrea, pero que mejor de ganar la batalla el enviado fue seriamente abatido por su ignorancia al conflicto y su postura servil.

Aplastado informativamente por la líder sindical fue poco. El señor Erik Muñiz no tenía ni el más mínimo conocimiento al conflicto; nervioso y titubeante, contestaba puras incoherencias y decía mentiras al igual que Sanjuana lo hace todo el tiempo. No bastaba que en su cara Adriana le dijera la verdad y aún así él sostenía lo que era falso.

Es una de muchas veces que Sanjuana Martínez utiliza a sus colaboradores y trabajadores de la agencia para encarar a cualquiera que se le ponga a sus ideas a la defensa de sus pésimas acciones y decisiones en torno a la Agencia Notimex.

Cuanto más durará la huelga que inició el 21 de febrero, que ya trascendió todas las fronteras, como la primera del gobierno de AMLO de la Cuarta Transformación, del gobierno morenista de la justicia y el derecho, de la izquierda libre y democrática, del presidente que se suma a la libertad de expresión y al derecho de réplica, quien permite que todo mundo se manifieste.

Oh a caso ¿no será que el plan de Sanjuana y AMLO es desaparece la agencia Notimex, como parte de su austeridad República y solo culpar a Trabajadores sindicalizados del Sutnotimex como provocadores y enemigos de la 4T? El asunto no suena descabellado toda vez que el mismo presidente no quiso solucionar el conflicto antes de que estallara la huelga y solo se ha concretado en menospreciar el conflicto laboral.

@javierdivanybz