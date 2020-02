Intenta Sanjuana confrontar a trabajadores de Notimex

Comparte











Redacción

Al ritmo de batucada y en una clara provocación, unos cuarenta trabajadores de la Agencia de Noticas del Estado Mexicano, Notimex, llegaron hasta el plantón donde se encuentran la huelga que iniciaron el pasado viernes los trabajadores despedidos del Sindicato Único de Trabajadores de esta agencia (SUTNOTIMEX).

Alrededor de las 10 horas de este lunes, encabezados por

Eliuh Cortés , quien recientemente obtuvo plaza de reportero para encabezar el sindicato patronal, se plantó frente a Notimex con auto que portaba una bocina y así manifestar su molestia porque no han podido entrar a trabajar debido a la huelga que llevan trabajadores despedidos y en activo del Sutnotimex.

Junto a esta persona venía el supuesto líder sindical Jesus Rodríguez, quien no dijo una sola palabra en defensa de sus agremiados a pesar de que le pedían que hablara en favor de su movimiento.

En el contingente de manifestantes involucraron a personal de confianza del equipo de la directora Sanjuana Martínez, así cómo del área jurídica, quienes obligaron a los empleados a presentarse para ir a manifestarse en contra de la huelga, les dieron cartulinas con mensajes, y que finalmente no las utilizaron por miedo y vergüenza a ser grabados.

Adriana Urrea dirigente sindical del Sutnotimex, hizo un constante llamado a todos los trabajadores de ambos bandos a unir esfuerzos para evitar que sigan despidiendo personal, que sigan violando los derechos laborales, y que Notimex desaparezca por culpa de la actual administración.

La mayoría de los trabajadores que acompañaban a Eliuh estaban atemorizados, no gritaban ninguna consigna, ni levantaban las cartulinas que traían, solo escuchaban las palabras de la líder sindical Adriana Urrea, quien los invitaba a sumar fuerzas en esta huelga.

Tras un debate de fuerzas de bocinas y discursos, finalmente Eliuh y Jesús Rodríguez, decidieron retirarse al no lograr su objetivo, toda vez que no traían un discurso sobre su movimiento y solo se concretaron a señalar que no fueron tomados en cuenta a esta huelga.

Cabe destacar que trascendió que la agencia a través de los directivos obligaron a los pocos trabajadores que quedan, a sumarse a la manifestación, y que más tarde al término de su movimiento los regañaron a todos por no haber hecho consignas ni haber utilizado las cartulinas con los mensajes en contra del Sutnotimex.

Los trabajadores del Sutnotimex se mantuvieron firmes en su movimiento de huelga y aprovecharon la batucada para bailar al ritmo de samba y amenizar los discursos de los líderes de ambos bandos, sin que se presentaran mayores incidentes en esta manifestación.