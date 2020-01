Gobierno de México reitera que frenará toda caravana de migrantes

Comparte













21 de enero 2020.- El Gobierno de México dijo el martes que frenará el paso de caravanas de migrantes indocumentados que busquen ingresar por la fuerza al país, un día después de que cientos de personas de un grupo conformado por miles de centroamericanos entraran en su territorio.

El canciller Marcelo Ebrard dijo que unas 1,000 personas lograron traspasar la frontera sur el lunes desde Guatemala. La mayor parte de los migrantes que desafiaron a las autoridades y les lanzaron piedras son hondureños que huyen de la violencia y la pobreza en su país de origen.

“No sabemos si vaya a arribar otro contingente y si así fuere tendremos el mismo tipo de respuesta (…) el mismo tipo de posición”, dijo Ebrard en una breve conferencia de prensa tras asegurar que durante el enfrentamiento entre policías y migrantes no se registraron heridos.

El Instituto Nacional de Migración (INM) dijo más temprano que fueron retornados a Honduras, vía aérea, 110 indocumentados, aunque no precisó si se trababa de aquellos que ingresaron al país el lunes. Ebrard agregó que vía terrestre también fueron trasladadas otras 144 personas.

Autoridades migratorias han dicho que los extranjeros que no acrediten su estancia legal en México serán trasladados a estaciones migratorias y que se evaluará su situación y eventual retorno a su país de origen.

El lunes, el embajador de Honduras en México, Alden Rivera, dijo que esperaba que unas 2,500 fueran repatriadas a su país entre esta semana y la próxima.

Activistas de derechos humanos han criticado que México haya reforzado en el último año sus medidas para impedir la migración indocumentada, después que el presidente estadounidense, Donald Trump, presionara a su socio y vecino del sur a que frenara esas oleadas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el martes que el operativo realizado en la frontera con Guatemala para contener la entrada de migrantes al país fue para protegerlos de grupos criminales.

“Si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro, pasan y llegan al norte y los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden”, dijo.

