Ahora un diputado asaltado tras salir del banco, exhibe al cajero como cómplice

El diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Emmanuel Vargas, fue víctima de la delincuencia luego de que sujetos lo asaltaran al salir de una sucursal de BBVA Bancomer, ubicada en el centro comercial Towncenter El Rosario, alcaldía Azcapotzalco.

Explicó que ayer alrededor de las 4:30 de la tarde retiró dinero y al salir de la sucursal, dos personas a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le pidieron “exactamente la cantidad que había retirado”.

El funcionario acusó en redes sociales a un cajero del banco por ser presuntamente cómplice de los delincuentes, informó el diario Milenio.

“Me acaban de asaltar y este cabrón es el cajero que me acaba de poner. Vine al banco de aquí de Towncenter El Rosario y efectivamente saliendo me interceptó una motocicleta y me pidió exactamente la cantidad que yo había retirado”, reclamó.

Este tipo que seguro está coludido les dio aviso a las ratas para que me quitaran el dinero que retire en la caja me pidieron exactamente lo que retire. #TownCenter #Azcapotzalco agradezco a los oficiales que me brindaron el apoyo.

Cabe recordar que hace algunos días, un caso similar se suscitó en una sucursal bancaria de Boca del Río, en Veracruz, donde un cuentahabiente acusó a la cajera que lo atendió de dar el “pitazo” a los ladrones, quienes al salir del banco le pidieron los 76 mil pesos en efectivo que acabada de retirar.

