ÚLTIMA HORA: Irán bombardea base militar de EEUU

7 de enero 2019.- Diversas agencias internacionales han confirmado el ataque con misiles en contra de la base militar de Ain Assad, en Irak, la cual es utilizada por fuerzas aéreas estadounidenses; el ataque ha sido reivindicado ya por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el principal ejército del gobierno de Irán.

Las primeras versiones refieren que al menos 35 rondas de disparos lograron impactar en la base aérea, localizada a unos 180 km al noroeste de Bagdad, la capital iraquí.

De acuerdo al comunicado de la CGRI, difundido a través de varias agencias locales, el ataque es una represalia por el reciente asesinato del general Qasem Soleimani y sus colaboradores.

El asesinato, ocurrido el 3 de enero pasado en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad, generó masivas manifestaciones en memoria del condecorado general, uno de los principales enemigos de grupos terroristas como ISIS y AlQaeda, así como también multitudinarias protestas para exigir la salida de las fuerzas estadounidenses de Medio Oriente.

Reportes no oficiales de diversas agencias internacionales, señalan que de forma simultánea se pudieron haber registrado otros ataques contra objetivos estadounidenses en Irak, no obstante que aún no hay confirmación oficial, y el comunicado iraní, reivindica solo el ataque contra la base de Ain Assad.

Fuentes cercanas al Pentágono afirman que el presidente del régimen de los Estados Unidos, Donald J. Trump, ha seguido de cerca los acontecimientos, aunque aún no hay una postura oficial al respecto.

El mandatario, había afirmado que si Irán realizaba un ataque contra un objetivo estadounidense, él ya tenía preparado un ataque contra 52 objetivos iraníes; no obstante que las amenazas no habrían intimidado a Irán, quien finalmente con este ataque, estaría comenzando la prometida venganza, que previamente había declarado el Ayatollah Ali Jamenei.

Noticia en desarrollo.

Agenciawem