Avión con 180 personas se estrella en Irán. Las primeras imágenes. Cero sobrevivientes.

Hace unos minutos se ha confirmado el desplome de un avión Boeing 737-800 de Ukrainian Airlines, en las inmediaciones del aeropuerto de Teherán, en Irán, con al menos 180 personas a bordo.

Diversas agencias iraníes reportaron el incidente, y también la plataforma internacional de rastreo de vuelos, Flight 24, confirmó que se perdió la señal del vuelo PS752, cuando se encontraba a unos 8 mil pies de altura, y apenas tenía unos minutos de haber despegado de Teherán, con destino a Kiev, la capital ucraniana.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q

