Aeropuerto de Santa Lucía será terminado en 2022; afirma Obrador

Comparte











1 Share

El mandatario señaló que su gobierno deberá concluir las obras de Santa Lucía en el 2022.

Destacó que de haberse continuado la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el proyecto hubiera concluido en el 2025

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se dejará de llamar así si su gobierno no concluye el nuevo aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía, el 21 de marzo del 2022.

“Era un desastre eso. No debió iniciarse esa obra… Y me dejo de llamar Andrés Manuel si no terminamos el 21 de marzo de 2022. Tengo esa seguridad porque esta institución es fundamental”, declaró durante su conferencia matutina de hoy.

Durante su discurso, el mandatario destacó que de haberse continuado la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco, el proyecto hubiera concluido en el 2025 y no como en Santa Lucía que concluirán para el 2022, destacó Sin Embargo.

“Si hubiésemos continuado con la construcción del aeropuerto en Texcoco, además del costo elevadísimo de 300 mil millones de pesos, además de que se iba hundir, además de eso, si nos iba bien, a lo mejor no tiene este dato, pero lo íbamos a terminar en 2025. Esto de acuerdo al proyecto de Texcoco, puedo probar lo que estoy diciendo”, sentenció.

Donald Trump amenaza con cerrar toda la frontera con México si migrantes intentan ingresar a EU

Asimismo, López Obrador afirmó que se están rehabilitando y ampliando las salas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Estamos rehabilitando y ampliando las salas del actual aeropuerto, mejorándolo y estamos también por resolver la utilización completa del aeropuerto de Toluca para que se resuelva el problema lo más pronto posible de la saturación”, agregó.

ebd