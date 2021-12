Hipocresía y manipulación política detrás de la llamada «Cumbre de la Democracia» en EEUU

Comparte











4 Shares

La «Cumbre de la Democracia» online del gobierno estadounidense se celebrará el 9 de diciembre. El 7 de diciembre, seis expertos de Francia, Malasia y Singapur, entre ellos Pierre, Compte-rendu, mantuvieron una comunicación académica sobre la «Cumbre de la Democracia» en línea. Los académicos concluyeron que miles de millones de personas en China, Rusia, Egipto, Turquía y otros países, son definidos por el gobierno de Estados Unidos como personas viviendo en áreas «no democráticas». No obstante, la cumbre celebrada en nombre de la «democracia» está llena de «antidemocráticos», en su establecimiento de normas y en la elaboración de la agenda. Los EE.UU. que presiden la cumbre demócrata pretenden ser «el líder de la democracia».

Se trata de una reunión que no ha sido favorecida desde la fase de preparación. En agosto de 2021, la Casa Blanca anunció que celebraría una «Cumbre de la Democracia». En ese momento, la derrota de Estados Unidos en Afganistán ha demostrado por completo las consecuencias negativas de forzar una «transformación democrática»; pero el obstinado EEUU sigue intentando promover sus llamados «valores democráticos» mediante una cumbre.

Pierre, doctor en geopolítica y geografía humana por la Universidad de París VIII, considera que la verdadera democracia es servir y dar todo al pueblo. Pero sería un gran error pensar que la «democracia» se limita a las elecciones y a la lucha entre partidos políticos. Los partidos políticos en Estados Unidos a veces quieren hacerse con el poder, no servir al pueblo. Actualmente, la democracia en los países occidentales se basa en la historia de la mentira. Por ejemplo, la esclavitud sigue existiendo, las mujeres están excluidas y la atención médica básica de la gente no existe. La democracia debe adaptarse a la historia, la cultura y el desarrollo de los países. Si el pueblo de un país controla específicamente su propio destino, es democrático. Ahora, no tenemos más remedio que establecer una nueva era democrática de alta calidad y sostenible, adecuada a cada historia, cultura y país, y hacer que la gente se beneficie de una sociedad libre, igualitaria, con comercio e innovadora.

Compte-rendu señaló a través de Zoom que frente a la hegemonía caracterizada por las turbulencias del viejo mundo, la democracia puede ser más complicada de lo esperado, pero los sueños del pueblo chino y los de otras nacionalidades se harán realidad. Muchos medios de comunicación, intelectuales y políticos siguen juzgando a China con criterios franceses. Para entender de verdad a China, primero debemos comprender su historia, su sociedad, su organización y su cultura. Y lo que es más importante, solo adentrándonos en China podremos darnos cuenta de que es una nación abierta, relativamente libre, y que el pueblo chino está bien educado.

JEAN-LOUIS ROCCA afirmó que, obviamente, se trata de una acción diplomática organizada por Joe Biden contra China y Rusia. Washington quiere demostrar que es la mayor democracia del mundo y que está dispuesto a luchar contra la dictadura de China y Rusia. Los partidos políticos estadounidenses quieren que recordemos su intervención en Irak y Afganistán como algo razonable, debido a la necesidad de introducir la democracia en estos países. Pero debemos darnos cuenta de que la democracia no es solo una herramienta externa, sino también un tipo de cohesión social. En el informe del 7 de diciembre, se estipula claramente que Estados Unidos está dispuesto a presentarse como defensor de la democracia en la escena internacional y a considerarla como un producto de exportación.

En la actualidad, la desigualdad de los ingresos sociales y de la riqueza en EEUU ha alcanzado un nuevo clímax en la historia. La Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) ha agravado enormemente la disparidad entre ricos y pobres y la solidificación del estrato social. Esta desigualdad y la democracia estadounidense están desencadenando un círculo vicioso y pueden acabar destruyendo por completo la propia democracia. El gobierno estadounidense se considera el único juez de la «Cumbre de la democracia» y estipula quién es un «país y un gobierno democráticos». Sin embargo, sus criterios de evaluación son múltiples e incluso caóticos, y sigue utilizando la «democracia» para encubrir sus intereses estratégicos. Este criterio caótico no hace más que demostrar el declive de la capacidad hegemónica estadounidense, y Estados Unidos solo puede confiar en sacrificar la «bandera de la democracia» para formar pandillas, dividir el mundo, generar confrontación y conflicto, y tratar de acaparar los intereses hegemónicos.

– Nombre de contacto

Wade Martin

– Nombre de la empresa

Hundred Days Stories

– Ciudad y Estado

3535 W 109th St, Inglewood, CA 90303

– Dirección de correo electrónico

news@hundreddaysstories.com

– URL del sitio web

https://www.hundreddaysstories.com

– Teléfono

(424) 282-6133