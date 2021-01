URGENTE: EEUU acusa a México de violar tratado bilateral, y condena exoneración de Cienfuegos

16 de enero 2021 (huellas.mx).- El gobierno de los EEUU ha lanzado un inusual comunicado a media noche, condenando las acciones del gobierno mexicano, en relación a la liberación del general Salvador Cienfuegos, y acusándolo de estar rompiendo unilateralmente tratados bilaterales.

Esta misiva que fue entregada a periodistas de AP de parte del portavoz del Departamento de Justicia estadounidense, es la primer reacción oficial de una autoridad federal, a la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de darle carpetazo a las investigaciones y hacer del conocimiento público la documentación entregada por parte de la DEA.

A continuación el comunicado íntegro.

Versión traducida al español:

Versión original en inglés:

“We are deeply disappointed by Mexico’s decision to close its investigation of former Mexican Secretary of National Defense General Salvador Cienfuegos Zepeda.

Publicizing such information violates the Treaty on Mutual Legal Assistance between Mexico and the United States, and calls into question whether the United States can continue to share information to support Mexico’s own criminal investigations.

Finally, the United States Department of Justice notes that the materials released by Mexico today show that the case against General Cienfuegos was, in fact, not fabricated.

Those materials also show that the information relied upon to charge General Cienfuegos was lawfully gathered in the United States, pursuant to a proper U.S. court order, and in full respect of Mexico’s sovereignty.

A U.S. federal grand jury analyzed that material and other evidence and concluded that criminal charges against Cienfuegos were supported by the evidence.”