Invertir en Amazon 2021, lo que debes saber

Aquí te presentamos una guía completa, con todo lo que debes saber de las acciones de Amazon; si te gustaría saber qué tan atractivo es invertir en la compañía del hombre que se volvió el más millonario del planeta, chécate esta información; aquí te contamos cuales son las características generales del mundo de Amazon y su desempeño en la bolsa, como ha evolucionado de forma histórica, su situación actual, y desde luego, también cual es el panorama a futuro.

Comprendiendo a Amazon

Amazon es reconocido principalmente por ser el dueño de la plataforma de e-commerce más grande de todo el mundo: Amazon.com; pero su imperio no termina aquí, en realidad, en la actualidad su plataforma de comercio en línea, les genera solo la mitad de sus ingresos totales; y aunque es la parte más conocida de la empresa, o más fácil de vincular con su emporio, en realidad tiene también otras compañías e inversiones que de igual forma tienen gran importancia.

De entrada, debes saber que Amazon también es dueño de la compañía de cloud más importante del planeta: Amazon Web Services, la cual ha tenido un crecimiento gigantesco en los últimos años, y muy probablemente va a seguir dominando por muchos más.

También posee un enorme ecosistema de suscripciones: Amazon prime; este seguramente lo has escuchado; se trata del servicio de streaming de esta gran plataforma, el cual también ha ingresado de forma importante a competir en uno de los mercados más lucrativos de la actualidad: el del entretenimiento por entornos multimedia.

Amazon, cuenta con muchísimas otras empresas más pequeñas pero también muy importantes, como viene siendo Alexa, Kindle, Echo o Fire Tv, que también funciona como un servicio de suscripciones; además de otras marcas sumamente consolidadas como Twitch, la plataforma de streaming más importante del mundo de los gamers; además de ser de igual forma propietaria de Whole Foods una de las empresas de cadenas de supermercados más importantes de todo Estados Unidos.

Todo esto y más, han convertido a la compañía en un monstruo capaz de adentrarse a muchísimos negocios y sectores económicos en todo EEUU pero también en todo el mundo, lo cual también le permite tener un nivel de diversificación y protección enorme en este momento.

El cúmulo de ingresos y marcas que posee actualmente Amazon, le permite también estar generando diferentes tipos de ganancias, año con año y trimestre a trimestre, han venido creciendo de forma importante, lo cual les permite tener una ventaja competitiva enorme en comparación con la competencia, lo cual prácticamente va a ayudarle a crecer aún más durante los siguientes diez años.

Esto, es algo que a toda persona interesada en las acciones de Amazon, le debe importar bastante; para inversionistas de todos los niveles, esta solidez resulta muy atractiva, pues permite tener muchísima más protección por el hecho de saber que esta empresa va a seguir teniendo mucho crecimiento.

¿Invertir en Amazon es seguro?

Si pasamos a ver sus números financieros del último año, podemos ver que tuvieron enormes ingresos, sobre todo en el segmento del retail de e-commerce, que generó ganancias por 197 mil millones de dólares, lo que representa un 51% del total de todos sus ingresos, por lo que podría parecer bastante concentración, no obstante que realmente la mitad de todos los ingresos o ventas, provienen solamente del e-commerce de Amazon.com, pero esto también nos puede proporcionar una gran idea de la cantidad de dinero que esta empresa está generando año con año.

Si analizamos un poco más los otros segmentos, podemos ver que el otro 49% le corresponden a otros sectores que actualmente tienen un crecimiento muy importante, segmentos que se encuentran muy diversificados, como las ventas físicas de servicios de terceros, servicios de suscripción y obviamente Amazon Web Services, que es su servicio de clave, donde ha tenido un crecimiento monstruoso, a tal grado que parece una certeza que seguirá haciéndolo por muchos años más.

Veamos esto a mayor detalle, actualmente Amazon Web Services es el líder del mercado de servicios en la nube en este momento a nivel mundial, con aproximadamente el 32% de todo el mercado mundial; seguido de Azure, que tiene el 20%, Microsoft Google Cloud que suma el 9% y Alibaba Cloud que representa el 9%; es decir, la compañía de Jeff Bezos se encuentra muy por delante de sus competidores, en una de las industrias digitales que más han crecido en la última década.

Tan sólo en el segundo cuarto del 2021 Amazon Web Services creció un 37% anual, en comparación con el segundo cuarto de 2020, y este, es definitivamente un crecimiento sumamente grande y debido a que es el líder del mercado, sus negocios de cloud también seguirán teniendo muy probablemente un gran crecimiento a largo plazo y podrían ser una excelente manera de fundamentar nuestra tesis de que invertir en Amazon es rentable.

Definitivamente Amazon ha crecido a pasos agigantados en el último año, pero, ¿qué ha sucedido en el segundo cuarto del 2021? Pues reportaron ingresos o ventas de 113 mil millones de dólares, un incremento de 27% anual, lo cual es impresionante; sus utilidades netas fueron de 7.77 mil millones de dólares para el segundo cuarto del 2021 contra 5.24 mil millones de dólares del segundo cuarto 2020, esto representa un incremento de un 48% año con año.

Rendimiento de Amazon

También cabe recalcar que hay algunas cuestiones que podrían no convencer mucho de Amazon, principalmente en lo referente a los márgenes de utilidades netas que tienen en este momento, ya que son relativamente bajos en comparación de otros negocios similares de e-commerce, y esto tenemos que estar considerándolo de forma importante.

Concretamente su margen bruto de ganancias en el último año fue de 3.24, que sí, es muy sano y positivo, no obstante que su margen de utilidad neta, fue de tan solo 6.87% y esto, es considerado por la mayoría de analistas, como algo menos positivo, pues afecta la última línea de utilidad neta.

¿A qué se debe esto? En definitiva, podemos estar considerando que Amazon se está enfocando actualmente en la reinversión de la mayor parte de los ingresos que está generando año con año, para que siga creciendo el negocio; definitivamente, de esto no hay ninguna duda, pero hay que considerar que también respecto a las valuaciones, nos puede afectar considerablemente porque estamos viendo que no tienen tanta rentabilidad.

Acciones Amazon. Analizando a detalle el rendimiento

Ahora bien, si realizamos diferentes modelos de descuento y diferentes evaluaciones para saber si realmente y fundamentalmente las acciones de Amazon, son, o no, una buena inversión en este momento, podemos proyectar los distintos escenarios posibles, para comprender qué tan factible es considerar este tipo de inversiones.

Si revisamos el crecimiento que ha venido teniendo Amazon año con año desde la última década en sus diferentes sectores, podremos comprobar que no ha dejado de tener en ningún momento un rendimiento positivo; esto es muy bueno porque además, esto nos confirma que han tenido crecimientos importantísimos desde los últimos 10 años, pero también en la actualidad; en el presente, primeramente podemos ver que en cuanto a sus ingresos o ventas de una manera anualizada, en los últimos 10 años han tenido crecimientos de un 27.4%.

Pero aún más impresionante es que a 5 años han crecido un 29% y a 3 años, nuevamente ya casi un 30 por ciento; esto nos está diciendo que siguen teniendo muchísimo crecimiento. También podemos ver que las utilidades han tenido crecimientos gigantescos de 33 por ciento a 10 años o de 104% a 50 años, que es enorme. A 3 años 91% y en el último año (2021) han tenido incrementos en sus utilidades de un 84%, por lo que es muy bueno.

Si nosotros pasamos ahora a ver esa rentabilidad que tiene Amazon, en este momento también se encuentra con cifras muy positivas, ya que sus retornos en los activos se aproximan a un 9.5% en los últimos 12 meses; mientras que el retorno del capital ha sido de un 31%, que es enorme; además que el retorno del capital invertido ha sido de un 16.5%.

Lo que estos números, plasmados en sus reportes financieros oficiales nos están diciendo, es que es muy saludable la empresa y ha crecido de una manera exponencial.

Aunque también hay que decirlo, si podríamos estar considerando algo con cautela un poco más, es el hecho de que si simplemente estamos comparando todos los activos circulantes, contra los pasivos circulantes, podemos ver que es el índice es de 1.20; esto quiere decir que sí, sin duda podría estar pagando toda la deuda una vez o 1.2 veces, pero nos gustaría tener un poco más de flexibilidad; es decir muchísima más holgura, para que de esta manera tuvieran un poco más de protección.

Pero sin duda alguna, estos datos también reflejan que esta empresa es muy buena y si revisamos como se ha estado comportando a lo largo de los años, respecto a sus indicadores financieros clave, podemos ver cosas muy interesantes también, en cuanto a sus ingresos o ventas hemos visto crecimientos enormes, muy buenos, pero también sus utilidades netas se han mantenido crecientes y con un flujo de efectivo libre que de igual forma ha venido crecido de forma exponencial en los últimos años.

Quizá algo que podría no gustar demasiado, son los márgenes tanto de utilidad neta, como del flujo de efectivo libre, All Free Cash Flow, donde actualmente, aunque sí tienen unos márgenes muy bajos, en este caso podemos ver que su profit margin, o su margen de utilidad neta, es de tan solo 6%, por lo que es muy bajo en comparación con todo lo que están generando.

Como mencionábamos, podemos estar diciendo que están reinvirtiendo todo su capital, lo que limita las ganancias netas; no obstante que también esto está ocasionando que siga creciendo muchísimo, por lo cual, ya posteriormente, esperemos en pocos meses o años, podrían ya estar realmente registrando utilidades netas mucho mayores.

Sin embargo, como actualmente no lo están haciendo así, entonces, si te interesa saber el rendimiento de las acciones de Amazon, debes evaluar con mayor detenimiento, lo que están haciendo en este momento, y cómo podría ser la mejor opción invertir.

Quiero invertir en Amazon, qué tengo que saber antes que nada

Fundamentalmente, como están actualmente en este tercer cuatrimestre del 2021, probablemente sus márgenes no sean tan buenos, pero tenemos que considerar el presente, no solo lo que va a suceder en el futuro, porque eso es mucho más difícil de predecir; por tanto, hay que considerar que definitivamente pueden tener muchísimos mejores márgenes, pero al menos actualmente, no poseen tampoco un flujo de efectivo libre tan cuantioso.

Podemos ver que su margen de 5.8%, incluso es menor que otros sectores; esto nos está diciendo que no tienen mucho cash flow para pagar su deuda, o incluso, que están recompensando a los inversionistas con recompras de las acciones; por esto, también hay que tener mucho cuidado, porque si estamos viendo lo que vienen siendo las acciones en circulación, podremos comprobar que los últimos años simplemente han emitido muchísimo más acciones, y esto, como inversionistas no nos gusta mucho, porque nos están diluyendo también, es decir, podemos estar perdiendo cada vez más poder de apropiación de la empresa, y cada vez, estas acciones están valiendo menos.

Por tal motivo, hay que tener mucho cuidado con esto, pero si pasamos directamente a la evaluación de la compañía, respecto al discount flow, o el descuento de flujo de efectivo libre, para realmente evaluar el desempeño de la empresa y saber exactamente qué es lo que vale en este momento, entonces sí podemos ir considerando todos los crecimientos que puede tener en un futuro próximo.

Recuerda que cuando se analiza qué tan conveniente pueden ser las acciones de Amazon o de cualquier otra empresa, siempre debemos estar buscando un retorno de inversión, o un rendimiento anualizado, de un 15%, para duplicar nuestro dinero en aproximadamente 5 años; nosotros también podemos ver aquí que en todos los crecimientos históricos que han tenido a lo largo de los últimos años, han tenido crecimientos gigantescos; esto es algo bastante positivo para cualquier inversor.

Valor acción Amazon, calculando su rendimiento

Basándonos en todos estos crecimientos que puede tener la empresa, podemos generar supuestos de crecimiento que pueden tener en próximos años; es decir, hacer una proyección de cómo sería el rendimiento a futuro, dependiendo de cuales resultados se presenten, y así poder valorar mejor que tanto conviene comprar acciones de Amazon.

Para esto, se recomiendan realizar diversas proyecciones, un caso base del 25% parece razonable, de un 30% sería el escenario optimista, y de un 20% sería el panorama más negativo; desde luego hay analizar antes que nada, qué pasaría con este escenario menos optimista; y aunque un crecimiento de un 20%, para cualquier otra compañía, podría parecer algo realmente elevado; en realidad si lo comparamos con el promedio que ha tenido Amazon a lo largo de los últimos cinco años, es bastante plausible, ya que su promedio ha sido en realidad de un 40%; no obstante que creer que se mantendrá ese mismo crecimiento del 40%, es un escenario demasiado positivo; siempre es más seguro considerar un rango mínimo.

Haciendo aún más amplio el análisis, que cualquiera puede hacer también en una hoja de cálculo, también reducimos a la mitad estos valores, en lo referente a un rango de 6-10 años, buscando generar escenarios lo más realistas posibles.

Con estos datos, podemos calcular que el Valor Intrínseco de Amazon en este momento, es de aproximadamente 1,514 dólares por acción, si nosotros lo comparamos con el precio actual de Amazon al momento de hacer este artículo, que es de 3,301 dólares por acción, podemos ver que en realidad, se encuentra algo sobrevalorada; incluso por arriba de un 50%.

Esto no quiere decir que si nosotros compramos ahorita, probablemente se encuentre muy sobrevalorada en comparación del flujo de efectivo libre; hay que considerar nuevamente que el flujo efectivo libre actual de Amazon es muy bajo, y es por eso que nos está dando una evaluación tan baja.

Pero pasemos ahora a actualizar o ajustar este flujo de efectivo libre, para verlo de una forma un poco más racional; pues nosotros, incluso con este valor intrínseco que obtuvimos, ahorita tendríamos que incluso estar comprando por debajo de este valor intrínseco para un margen de seguridad.

Lo preferible en realidad, es tener un margen de subir 30 o hasta 50%, entonces realmente nosotros deberíamos estar comprando, cuando el valor intrínseco esté en 1,060 dólares, bajo el escenario más positivo, por lo que sí sería una corrección importantísima, muy grande; aunque si nosotros queremos tener muchísima más protección, para que tengamos la mayor rentabilidad posible, con la mayor protección y el menor riesgo, realmente deberíamos estar comprando en aproximadamente 1,000 dólares.

Comprar acciones de Amazon directamente, ¿vale la pena?

Ahora bien, si vemos la expectativa del precio de la acción de Amazon en cinco años, podríamos estar calculando que va a valer más o menos 4,622 dólares, esto representaría en estos cinco años una prestación con un rendimiento de un 8%, lo cual quizá no sea demasiado alto, si estamos buscando un crecimiento de un 15% anual.

Pero como hemos dicho, Amazon actualmente está simplemente reinvirtiendo muchísimo su capital y realmente esto no refleja lo que en verdad tiene de flujo de efectivo libre; podríamos incluso estar incrementando este flujo de efectivo libre, supongamos que vamos a considerar que podríamos estar duplicando este flujo en los siguientes años, debido a que ya Amazon va a estar reportando muchísimas más utilidades y ya no va a estar invirtiendo en su negocio, entonces probablemente podríamos decir que su flujo de efectivo libre sería de 51 mil millones de dólares.

Si es así, nosotros podríamos ahora sí estar viendo que bajo este supuesto de que va a duplicar su flujo de efectivo libre, entonces probablemente el valor intrínseco se acerque mucho más a los 3,029 dólares de su valor actual; es decir, entonces sí se acercaría mucho más al valor que están cotizando actualmente las acciones de Amazon, y esto podría ser una mucho mejor oportunidad.

Esto también querría decir que se encuentra aproximadamente 9.36 por ciento sobrevalorada y ya podemos estar incluso considerando comprar, cuando se encuentre en el rango de dos mil dólares aproximadamente, para tener un buen margen de seguridad.

Pero ojo aquí, que esto es bajo el supuesto de que ahora va estar aportando mayores flujos de efectivos libres si se mantiene así; muy bajos realmente, con esta protección, al menos con estos números.

Debido a esto es fundamental mantener la vista sobre su desempeño, pues realmente puede ser incluso mucho más bajo; hay que tener atención bajo este supuesto, pues si nosotros llegamos a considerar que en estos cinco años la expectativa del precio vaya a ser de 9,245 dólares, esto representaría en esos cinco años, un rendimiento de 177%, por lo que entonces sería mucho mejor aún.

Comprar acciones de Amazon, conclusiones

Aún así, este es un escenario aún hipotético, pues Amazon sigue reinvirtiendo bastante, limitando así su flujo del capital, y aunque los ingresos por invertir en acciones, al momento aparenten no ser tan atractivos, en comparación con otros stocks, sí parece haber indicios, de que se trata de inversiones bien realizadas, que están consolidando a una empresa que no solo podría consolidarse como una de las más rentables del planeta, sino incluso como la más eficiente y poderosa en un futuro no muy lejano, lo que podría también resultar atractivo.

Realmente Amazon, como empresa es una enorme oportunidad para poder invertir, es una compañía con un mod gigantesco, una ventaja competitiva importante, que genera que realmente ninguna otra empresa pueda hacerle competencia directa. Pero también hay que considerar que por estas mismas razones, probablemente la cotización Amazon estará cada vez mucho más estricta y mucho más exigente, pero si ya comparamos el nivel de crecimiento que puede tener en los siguientes años probablemente, estos precios se están justificando y ya va a ser cuestión de cada uno, ver exactamente cuánto riesgo estamos dispuestos a correr y si estos precios realmente hacen sentido para nosotros y justifican los montos a los que está cotizando.

Pero definitivamente, Amazon como empresa, es una muy buena compañía, una muy buena inversión a muy largo plazo, y será aún más atractivo, cuando exista una corrección importante en el precio, para abrir una posición mayor en esta enorme empresa de talla mundial.