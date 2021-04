Comparte











23 de abril 2021.- Alquilar un apartamento en lugar de comprar una casa tiene numerosas ventajas. Muchos complejos de apartamentos disponen de servicios que no tendrá si es propietario o alquila una casa, como piscina, pista de tenis y servicios de lavandería. Además, muchas de las molestias de los propietarios de viviendas suelen estar resueltas cuando se reside en un apartamento, como el mantenimiento y el cuidado del césped. Si te sientes desanimado por no ser propietario de una casa, o si simplemente quieres recordar lo fabuloso que es el estilo de vida en un apartamento, aquí tienes las 10 principales ventajas de vivir en un apartamento.

1.) Finanzas

El beneficio número uno de vivir en un apartamento es el aspecto financiero del alquiler. El alquiler es generalmente más barato que una hipoteca. Además de un pago mensual más bajo, otros componentes financieros como el mantenimiento y los servicios públicos son generalmente más bajos debido al espacio más pequeño.

2.) Mantenimiento

La falta de preocupaciones de mantenimiento no sólo es una bendición financiera, sino que también es un gran ahorro de tiempo. Cuando nieva, no hace falta palear, y cuando el césped se ve un poco accidentado, otra persona estará allí para cuidarlo. La tranquilidad que proporciona el alquiler no tiene precio.

3.) Comodidades

A diferencia de las casas, los complejos de apartamentos suelen contar con servicios como piscinas, gimnasios y lavanderías directamente en las instalaciones o muy cerca de ellas.

4.) Seguridad

La proximidad de los vecinos hace que los complejos de apartamentos sean los lugares más seguros para las mujeres solteras, los niños, las familias y los ancianos.

5.) Tamaño

Los apartamentos se construyen para la comodidad. El espacio no tiene que ser grande y lujoso, sólo tiene que ser seguro, pintoresco y funcional, con una sala de estar, un dormitorio, un baño y una cocina.

6.) Comunidad

Otra gran ventaja de vivir en un apartamento es la oportunidad de participar en la vida social. Aunque el sentido de comunidad existe tanto en las zonas rurales como en las suburbanas, la proximidad de la vida en un apartamento proporciona un ambiente excelente para crear conexiones para toda la vida.

7.) A corto plazo

Al contrario que la compra de una vivienda, el alquiler de apartamentos es una gran opción a corto plazo. Decidir comprar una casa es un sueño de toda la vida, pero hay que vivir en algún sitio mientras se trabaja para hacer realidad ese sueño. Ya sea que esté trabajando en el crédito, ahorrando finanzas o preparándose mentalmente para la responsabilidad de ser dueño de una casa, un apartamento es la mejor opción en el ínterin.

8.) Ahorros

Al alquilar, nos enfrentamos a menos cargas y responsabilidades. Por lo tanto, este tiempo es la oportunidad perfecta para invertir en su futuro. Si colocas el dinero extra que ganas en una cuenta para «días lluviosos», puedes ahorrar para un futuro más grande y brillante.

9.) Menor responsabilidad

Ser propietario de una vivienda conlleva muchos quebraderos de cabeza de los que decidirse a alquilar le liberará. En lugar de utilizar el fondo de «días lluviosos» para arreglar la caldera, se puede utilizar para unas muy necesarias vacaciones a una isla tropical. Por supuesto, es importante cuidar el espacio y las pertenencias. Pero no tener que preocuparse por el mantenimiento de la propiedad puede ser un gran alivio para el estrés.

10.) Accesibilidad

Una de las mejores cosas de un complejo de apartamentos es la proximidad a todo lo que necesitas. Las ubicaciones de los centros comerciales se suelen elegir por la demografía general de una comunidad. Cuanto mayor sea la posibilidad de posibles clientes, mayor será la necesidad del centro comercial. No importa lo que necesite, hay un centro comercial cercano que le conviene.

Teniendo en cuenta las ventajas financieras de alquilar y los muchos beneficios subyacentes de hacerlo, el alquiler de apartamentos es perfecto para cualquier persona que quiera un lugar al que llamar hogar.