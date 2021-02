Agencia seo barcelona

Comparte













23 de febrero 2021.- El panorama digital ha cambiado drásticamente en los últimos años, pero el SEO sigue siendo una estrategia de marketing eficaz e importante. Si bien son muchos los beneficios de una buena estrategia de SEO, hemos destacado los 5 principales para ayudarle a entender (¡o recordarle!) por qué el SEO es impresionante.

Aumento del tráfico – Las primeras posiciones en las páginas de resultados de los motores de búsqueda reciben la mayoría de las impresiones y los clics, por lo que aparecer en estas primeras posiciones puede suponer un aumento significativo del tráfico de su sitio web. El SEO también se centra en crear etiquetas de título y meta descripciones informativas y relevantes para las palabras clave, que aparecen en las páginas de resultados. Tener etiquetas y descripciones optimizadas ayuda a aumentar la tasa de clics, lo que también promueve el aumento del tráfico web cualificado.

ROI – El SEO proporciona resultados rastreables y cuantificables, independientemente de si se trata de un sitio de comercio electrónico o no, por lo que no hay dudas cuando se trata del ROI. Las agencias de SEO son capaces de realizar un seguimiento de casi todos los aspectos de su estrategia de SEO, como los aumentos en las clasificaciones, el tráfico y las conversiones. Las analíticas completas también ofrecen la posibilidad de profundizar en un nivel granular y ver la información demográfica y otras métricas de compromiso de las personas que han interactuado con su sitio web. En el caso de los sitios de comercio electrónico, las agencias de SEO pueden ver qué caminos siguen los usuarios para completar una venta, hasta la palabra clave que utilizaron para buscarle antes de comprar. En el caso de los sitios que no son de comercio electrónico, se pueden atribuir valores a las conversiones de clientes potenciales, como la cumplimentación de un formulario de «contacto», y calcular así el valor de la estrategia de SEO según agencia seo barcelona

Rentabilidad: el SEO es una de las estrategias de marketing más rentables porque se dirige a usuarios que buscan activamente sus productos y servicios en Internet. La naturaleza inbound del SEO ayuda a las empresas a ahorrar dinero en comparación con las estrategias outbound, como las llamadas en frío. Aunque las llamadas en frío pueden ser una estrategia eficaz, los contactos generados cuestan un 61% más que los generados por una estrategia de entrada como el SEO. Y como el SEO también se dirige a usuarios que buscan activamente productos y servicios como los suyos, el tráfico resultante del SEO es más cualificado que muchas otras estrategias de marketing, lo que supone un ahorro de costes para las empresas.

Mayor facilidad de uso del sitio – En un esfuerzo por hacer que su sitio web sea más fácil de navegar para los motores de búsqueda, el SEO ayuda simultáneamente a hacer que su sitio web sea más navegable también para los usuarios. El SEO consiste en reorganizar la arquitectura del sitio y los enlaces para que las páginas del sitio sean más fáciles de encontrar y navegar. Esto no sólo facilita que los motores de búsqueda rastreen su sitio y encuentren las páginas, sino que también facilita que los usuarios encuentren información en su sitio web.

Conocimiento de la marca – Dado que los rankings de las primeras posiciones dan lugar a impresiones significativas, tener su sitio web en estas primeras posiciones en las páginas de resultados se traduce en una mayor exposición para su sitio web. Además, estar en la primera página para sus palabras clave no sólo ayuda a los usuarios a asociar su marca con esas palabras clave, sino que infunde confianza, ya que las empresas que aparecen en la primera página suelen ser percibidas como más fiables. Cuanto más se posicionen sus páginas y contenidos en los motores de búsqueda, más posibilidades tendrá de que los usuarios vean su contenido y lo asocien con su marca.

¿Le gusta lo que ha leído sobre los beneficios del SEO? Para obtener más información sobre cómo el SEO podría ser beneficioso para su sitio web, o para una consulta gratuita sobre SEO, póngase en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.

Todas las semanas publicamos nuevos consejos, noticias y mucho más. Suscríbase a nuestro boletín de noticias para conocer las tendencias del sector y recibir más información importante en su bandeja de entrada.