Comparte











1 Share

Muchas empresas innovadoras pero financieramente débiles en Europa están buscando de forma desesperada fuentes alternas de financiamiento. En Alemania en particular, los fundadores de la compañía tienen grandes dificultades para obtener préstamos bancarios convencionales. La escasez financiera hace que muchas empresas nuevas piensen en mudarse al extranjero. Según varios estudios, como uno realizado por Bitkom, esto ahora se aplica a una de cada cuatro startups. El capital provisto en Alemania es simplemente demasiado escaso para ejecutar un negocio exitoso. En 2019, los fundadores alemanes necesitaron un promedio de alrededor de 3.2 millones de euros para asegurar su existencia en los próximos dos años. Esto es 100,000 euros más que en 2018 e incluso 700,000 euros más que en 2017.

El requerimiento de capital depende naturalmente del tamaño de la empresa: cuantos más empleados tenga una empresa, mayor será el problema financiero. Una cuarta parte de las nuevas empresas alemanas ya no esperan encontrar un inversor nacional adecuado y, por lo tanto, están pensando en trasladarse al extranjero. Esperan mejores condiciones de financiación allí y, por lo tanto, asumen mayores riesgos. A veces, sin embargo, no tiene que ir al capital de riesgo extranjero, sino que este viene hacia usted.

Aras Group DWC LLC, con sede en Dubai, por ejemplo, se especializa en la provisión sin complicaciones de capital de riesgo extranjero. Este grupo de empresas interconectadas a nivel mundial se dedica principalmente a las áreas de inversiones, inversiones de capital, consultoría de gestión y financiación de bienes inmuebles. En una autodescripción dice: «Somos expertos en financiación de empresas, ayudamos a las empresas a recaudar el capital necesario que requieren para facilitar los planes futuros y el crecimiento de la empresa. Tenemos acceso a múltiples prestamistas diferentes en una variedad de mercados de préstamos diferentes, lo que nos permite encontrar las soluciones más competitivas para su negocio. No solo nos esforzaremos por obtener las ofertas más competitivas, sino que también podemos asesorarlo sobre el mejor producto para su negocio en el futuro».

El director ejecutivo, Ashraf Mahmud, quiere construir puentes culturales entre Oriente y Occidente con el financiamiento de proyectos específicos del cliente, pero, por supuesto, también quiere ganar dinero. Está convencido de que la concesión de capital de riesgo beneficia tanto a los donantes como a los prestatarios. A principios de 2019, un portavoz de Mahmud anunció inicialmente la intensificación de las inversiones inmobiliarias en la región de origen y nombró un volumen de inversión en el rango de millones de tres dígitos. En los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, un gran hotel se convertirá en una casa de retiro de lujo por la suma de alrededor de 200 millones de dólares estadounidenses y también se construirá una torre residencial con 100 unidades residenciales.

Pero la mirada del CEO también se dirige hacia Europa. «Con su compromiso, Aras Group quiere ofrecer alternativas de financiamiento a los préstamos bancarios tradicionales en todas partes», afirmó. Ashraf Mahmud señala que las ofertas de financiamiento de su grupo incluyen préstamos subordinados, asociaciones silenciosas y la provisión de capital de riesgo para el financiamiento de proyectos individuales y para apoyar nuevas empresas innovadoras pero poco financiadas. En la mayoría de los casos, el valor de los préstamos de riesgo otorgados está en el rango de millones de dos a tres dígitos, a pesar de que Aras no es un banco sino un inversor. Antes de la provisión de capital de riesgo, el cliente concluye el acuerdo de financiamiento directamente con Aras Group y no con el refinanciador activo respectivo. El inversor del proyecto con sede en Dubai se convierte en un socio silencioso en la compañía respectiva a través de un préstamo subordinado. De esta forma, los grandes proyectos se pueden financiar de forma transparente y rentable. No existen restricciones con respecto a la ubicación y el sector de la empresa que busca crédito.

Mahmud confía en el alemán Frank Kahn para abrir el mercado europeo. El gerente de cuentas clave de Aras Group debe estar estrechamente asociado con familias ricas y felices de invertir de Medio Oriente. Por lo tanto, puede negociar fácilmente grandes sumas de capital de riesgo en la escena de la creación europea. Además de Mahmud y Kahn, el equipo de gestión de Aras Group también incluye a Hassan Nazar y Maria Zain. Cuentan con el apoyo del Gerente de Relaciones Samira Zadeh, el Coordinador de Marketing Akash Kumar e Ibrahim Saadi del Departamento de Auditoría.

El CEO Ashraf Mahmud, cuyo nombre también aparece en Internet escrito como Ashraf Mahmoud, garantiza la competencia de sus empleados: «La fuerza laboral detrás de Aras Group son profesionales altamente calificados y altamente calificados cuya experiencia se ha desarrollado y fomentado a lo largo de los años, entregando proyectos complejos para clientes, en algunos de los mercados y situaciones más desafiantes del mundo. El equipo de Aras aporta una combinación única de experiencia financiera, operativa y gerencial. Nuestros directores y líderes operativos trabajan en estrecha colaboración con empresas en las que invertimos para generar resultados favorables. Nuestro alto grado de flexibilidad, comunicación intercultural y profesionalismo nos permiten proporcionar soluciones sostenibles «.

Con su personal internacional, Mahmud ahora quiere centrarse también en el mercado africano. El año pasado, los medios en línea informaron que Aras Group está proporcionando cada vez más a las empresas africanas con capital de riesgo nuevo. En el continente negro, las inversiones en empresas jóvenes han alcanzado niveles récord. Las nuevas empresas en países como Kenia, Uganda o Senegal están ofreciendo cada vez más servicios que el estado no brinda. Por lo tanto, no es sorprendente que la financiación para las nuevas empresas africanas se haya multiplicado en 2018. Los inversores europeos y asiáticos han estado hablando durante mucho tiempo de África como un continente de oportunidades. Muchos países al sur del Sahara se han caracterizado durante años por la estabilidad política y el crecimiento económico sostenido. Seis de las diez economías de más rápido crecimiento en el mundo se encuentran en África. El Banco Africano de Desarrollo ya había pronosticado un crecimiento económico promedio de 4.0 por ciento para 2019. En este entorno, Aras Group también quiere jugar un papel importante.