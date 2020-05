Aras Group: cómo califican Aschraf Mahmud, Frank Kahn e Ibrahim Saadi la financiación del proyecto

El atractivo del centro comercial y financiero de Dubai no se ha visto perjudicado por el conflicto latente entre los Estados Unidos e Irán que ha estado ocurriendo recientente. La escalada del conflicto no cambia la apreciación de los inversores por la ciudad en el emirato del mismo nombre en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Incluso la industria del turismo allí parece estar sobreviviendo al antiguo conflicto estadounidense-iraní. Los operadores turísticos alemanes han anunciado que los turistas han reaccionado hasta ahora con mucha calma ante la situación. «Actualmente no estamos viendo ningún cambio en el comportamiento de reserva de nuestros huéspedes», explicó el gigante de la industria TUI, por ejemplo. Egipto y Dubai en particular registraron, hasta enero pasado, un aumento en las reservas entre los turistas alemanes. La demanda de viajes al estado del Golfo de Omán también está aumentando. Otros proveedores de viajes tampoco ven incertidumbre entre los turistas que han elegido destinos en la Península Arábiga. No hay indicios de que «los turistas duden en reservar la región o que los viajeros estén muy inquietos», dijo DER Touristik.

Además de un imán turístico, Dubai ha sido durante mucho tiempo un paraíso para los inversores. Esto se debe al hecho de que el Emirato ha reducido significativamente su dependencia previa de las exportaciones de petróleo y se ha modernizado notablemente en todos los sectores económicos. Los EAU, con reservas probadas de petróleo de 98 mil millones de barriles, tienen casi el ocho por ciento de las reservas mundiales, y también la quinta reserva de gas natural más grande del mundo.

Richard Bandera, de la Cámara de Comercio de Austria y del Centro de Comercio Exterior de Abu Dhabi, dice sobre el desarrollo positivo: “La economía de los EAU ha experimentado un proceso de transformación fundamental en los últimos 15 años. En el pasado, el país dependía en gran medida de las exportaciones de petróleo y los conocimientos de gestión extranjera. Hoy en día, la política persigue el objetivo de diversificar, liberalizar e internacionalizar la economía «. Mientras tanto, hay numerosas zonas de libre comercio en Dubai y los Emiratos vecinos, en las que los extranjeros no tienen que ser socios locales mayoritarios para poder iniciar negocios. Bandera está convencido: “En el futuro, ya no será solo una cuestión de entregar bienes, sino de involucrarse como proveedor de conocimientos y socio en nuevos asentamientos industriales.

Los sectores de energía renovable, transporte, almacenamiento y construcción, que se han liberalizado según el derecho de sociedades, también son extremadamente interesantes para Aras Group DWC LLC, con sede en Dubai. El grupo de empresas en red global está activo principalmente en las áreas de inversiones, inversiones, consultoría de gestión, financiación de bienes raíces, comercio de bienes y logística. La amplia gama de actividades está cubierta por las subsidiarias Aras Logistic and Distribution Ltd., Aras Trading and Services Ltd., Aras Consulting and Advisory Ltd., Aras Properties Ltd. y Aras Investment and Participation Ltd.

Aras Logistic and Distribution Ltd. se ha hecho un buen nombre como proveedor de servicios en el sector del transporte y la logística. Con soluciones de transporte personalizadas de todo tipo, admite flujos globales de mercancías sin problemas. Aras Trading and Services Ltd. se ha enfocado en expandir las relaciones comerciales del Lejano Oriente e intercambiar bienes con países asiáticos. especializado. Aras Consulting and Advisory Ltd. es para nuevos inversores en la región árabe. Una gran ayuda. Apoya a empresas e inversores en la apertura de nuevos mercados en la región del Golfo. Aras Properties Ltd. genera sus ingresos comprando, administrando y vendiendo bienes inmuebles privados y comerciales. Aras Investment and Participation Ltd. invierten a través de una poderosa red de refinanciamiento

Recientemente, Aras Group se ha hecho un nombre con el financiamiento de proyectos y la asignación de capital de riesgo. A principios del año pasado, el portavoz de la compañía, Hassan Najjar, anunció la intensificación de las inversiones inmobiliarias en la región de origen y citó un volumen de inversión en el rango de millones de tres dígitos. Por ejemplo, un gran hotel se convertiría en una casa de retiro noble por la suma de alrededor de $ 200 millones y se construiría una «torre residencial» con 100 unidades residenciales. Un proyecto a gran escala incluso incluye 1.300 nuevas unidades residenciales. “Los proyectos actuales dejan en claro que el Grupo Aras ampliará significativamente sus actividades en la región de los EAU, especialmente en Dubai. También hay otros proyectos propios, por ejemplo, el proyecto Expo 2020.

Con tales ofertas, el proveedor de servicios financieros de Dubai se está convirtiendo cada vez más en una gota de agua para nuevas empresas innovadoras pero de bajo capital en Alemania y Europa. En Alemania, en particular, los fundadores de las empresas tienen cada vez más dificultades para obtener préstamos bancarios simples, por lo que la provisión sencilla de capital de riesgo extranjero es de importancia existencial para ellos. Su persona de contacto en Aras Group es el alemán Frank Kahn. Se dice que el gerente de cuentas clave está tan estrechamente relacionado con familias ricas y amigables con la inversión de Medio Oriente que puede transmitir fácilmente grandes cantidades de capital de riesgo a la escena de la creación de empresas europeas.

El experto financiero de Aras, Ibrahim Saadi, explica el proceso de la siguiente manera: “En la mayoría de los casos, el valor de los préstamos de riesgo de Aras Group está en el rango de millones de dos a tres dígitos, incluso si Aras no es un banco, sino un inversor. A través de un acuerdo de préstamo subordinado, que ahora también cumple con los requisitos del alemán BaFin, Aras Group se convierte en un socio pasivo en la compañía respectiva a través de las inversiones. De esta manera, los proyectos a gran escala pueden financiarse de manera transparente y rentable, sin restricciones con respecto a la ubicación y la sucursal de la empresa que busca préstamos ”. La compañía de inversión árabe señala que el prestatario no concluye el contrato de financiamiento con el refinanciador activo, sino con ellos.

El CEO de Aras, Aschraf Mahmud, quiere enfocar el proyecto y las finanzas corporativas en África en el futuro. El continente de oportunidades con socios comerciales prometedores y mercados futuros se está volviendo cada vez más común. Por ejemplo, muchos países al sur del Sahara se han caracterizado por la estabilidad política y el crecimiento económico constante durante años. Seis de las diez economías de más rápido crecimiento en el mundo se encuentran en el continente negro. El Banco Africano de Desarrollo había pronosticado un crecimiento económico promedio de 4.0 por ciento para 2019, y espera 4.1 por ciento en 2020. África oriental y occidental son los motores del crecimiento. Para los observadores del mercado, no es sorprendente que Aras Group DWC LLC, con sus diversos servicios financieros, quieran participar.