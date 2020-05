Aras Group: el CEO Aschraf Mahmud está promoviendo cada vez más la escena de las nuevas empresas africanas

Comparte











A pesar de sus muchos problemas, África se percibe cada vez menos como un continente en crisis, y cada vez más como un área de oportunidades financieras y crecimiento económico. Esto se ve confirmado por el llamado «Pacto con África», que el gobierno federal alemán apoya firmemente. Esta iniciativa de asociación se lanzó en 2017 bajo la Presidencia alemana del G20 para institucionalizar nuevos modelos de cooperación con África. El objetivo es mejorar las condiciones marco para la inversión privada y las oportunidades de empleo en África. Doce países orientados a la reforma están participando actualmente en el gran proyecto. Estos son Etiopía, Egipto, Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, Guinea, Marruecos, Ruanda, Senegal, Togo y Túnez. El «Pacto» conecta a los participantes africanos con países socios de los países del G20, así como con organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Africano de Desarrollo. De mutuo acuerdo, se elaboran programas de desarrollo y medidas de apoyo para cada país, lo que debería conducir sobre todo a un aumento de la inversión privada. Para esto, se están implementando reformas notables en la política financiera y económica.

A mediados de noviembre del año pasado, la canciller Angela Merkel subrayó la importancia de la iniciativa Compact para los inversores. El fortalecimiento del sistema financiero africano también incluyó más garantías de inversión y mejores condiciones crediticias, enfatizó Merkel, recordando que la Unión Africana también estableció sus propios objetivos de desarrollo con la «Agenda 2063», que sería en 2063 y, por lo tanto, 100 años después del final del período colonial, debería lograrse. La Unión Africana también planea crear una zona de libre comercio para la transformación socioeconómica del continente. En resumen: África se está volviendo cada vez más atractiva para los inversores.

Aras Group DWC LLC, con sede en Dubai, también ha descubierto el mercado de crecimiento africano. El grupo de compañías incluye Aras Logistic and Distribution Ltd., Aras Trading and Services Ltd., Aras Consulting and Advisory Ltd., Aras Properties Ltd. y Aras Investment and Participation Ltd. Aras Logistic and Distribution Ltd. gana su dinero con servicios logísticos en el negocio de transporte global. Aras Trading and Services Ltd. está activa en el comercio de bienes con la región asiática. activo. Aras Consulting and Advisory Ltd. abre mercados en el Medio Oriente para compañías europeas, mientras que Aras Properties Ltd. todo se trata de comprar, administrar y vender bienes inmuebles. Específicamente, ofrece a los inversores la oportunidad de participar en proyectos rentables de construcción de empresas de proyectos profesionales en la región árabe y africana. Aras Investment and Participation Ltd. Con una red mundial de fondos de refinanciación, inversores y bancos, actúa como prestamista para empresas en una amplia variedad de industrias y países.

Aras Group se ve a sí mismo como un proveedor de «soluciones de financiación a medida» y escribió en su página de Facebook: «Cada empresa tiene que lidiar con problemas especiales que requieren un enfoque personalizado. Nos enfocamos en comprender las necesidades exactas de nuestros clientes para alinearnos con sus objetivos. Nuestra visión es darles a nuestros clientes las alas que necesitan para lograr sus objetivos ”. En otra parte, dice que los servicios de financiamiento ofrecidos están diseñados para remediar la falta de capital en las empresas y, por lo tanto, ayudarlos a alcanzar el máximo éxito comercial. Las ofertas de financiación de Aras Group incluye préstamos subordinados, participaciones silenciosas y la intermediación de capital de riesgo para la financiación de proyectos individuales y la promoción de nuevas empresas innovadoras pero con financiación insuficiente. Antes de que el capital de riesgo esté disponible, el cliente concluye el contrato de financiación directamente con Aras Group y no, por ejemplo, con el refinanciador activo. El volumen de préstamos está en el rango de dos a tres dígitos del millón de euros.

En una autodescripción, se dirigen directamente a los clientes potenciales: “Somos expertos en finanzas corporativas y apoyamos a las empresas en la obtención del capital necesario para permitir el crecimiento futuro. Tenemos acceso a varios prestamistas en varios mercados de crédito para que podamos encontrar las soluciones más competitivas para su negocio. No solo nos esforzaremos por encontrar las ofertas más competitivas, sino que también podemos asesorarlo sobre el mejor producto para su negocio”. En este sentido, la compañía financiera árabe se refiere al perfil de competencia de sus empleados. Estos son expertos con experiencia intersectorial en temas de financiamiento y tienen mucha competencia intercultural.

Además del CEO Aschraf Mahmud, el equipo directivo del grupo también incluye a Hassan Nazar y Maria Zain. El trío cuenta con el apoyo del gerente de cuentas clave Frank Kahn, el gerente de relaciones Samira Zadeh, el coordinador de marketing Akash Kumar e Ibrahim Saadi del Departamento de Auditoría. Hasta ahora, Kahn se ha asegurado de que las nuevas empresas europeas reciban los fondos necesarios con urgencia. En Alemania en particular, debido a las casas bancarias excesivamente reguladas y demasiado cautelosas, es casi imposible recaudar capital en las primeras etapas de iniciar un negocio. Por lo tanto, los jóvenes emprendedores confían en fuentes alternativas de financiación, como lo transmiten los proveedores de servicios financieros con experiencia, como Frank Kahn. Se rumorea que los alemanes están muy bien conectados con donantes internacionales y especialmente con familias ricas de los Estados del Golfo. Con la ayuda de estos contactos, ha ayudado a la escena de la creación de empresas europeas con soluciones financieras poco convencionales pero sólidas en muchos casos.

Se dice que el presidente ejecutivo Aschraf Mahmud decidió el año pasado que el enfoque de Aras Group debería centrarse más en África y sus grandes necesidades de capital, sin descuidar el mercado europeo. A principios de 2019, Deutsche Welle reportó inversiones récord para nuevas empresas en África. El futuro del continente pertenece a las nuevas empresas. La emisora ​​continuó: “No importa si en Kenia, Uganda o Senegal, con sus aplicaciones y plataformas, los fundadores buscan lagunas en los servicios existentes y trabajan en soluciones. Donde el estado falla, las empresas emergentes están interviniendo cada vez más. Y así, el financiamiento para las nuevas empresas africanas casi se cuadruplicó en 2018 ”. Aún no hay cifras significativas disponibles para 2019. Pero hay algunos indicios de que la casa de inversiones de Dubai ya ha desempeñado su papel en África el año pasado.