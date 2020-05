Abogado para accidentes automovilísticos en San Diego, California

Comparte











1 Share

Preguntas frecuentes acerca de accidentes de automóvil

Cómo elegir el mejor abogado de lesiones personales. Abogados de accidentes de carro en California saben que los accidentes automovilísticos en San Diego matan a más personas que las armas. Un accidente automovilístico es una experiencia aterradora para todos aquellos involucrados. Si usted sufrió lesiones en un choque de automóvil, es posible que no sepa cómo proseguir. Consulte nuestras preguntas frecuentes a continuación para tener una comprensión completa de los casos de accidentes de automóviles.

English Speakers: The Nakase Law Firm consists of some of the Best personal injury attorneys in California. Attorney Brad Nakase has served as a truck accident attorney on some of the biggest accidents in California. Please dont hesistate to contact our office when you’re looking a San Diego car accident attorney in California.

Resulté lesionado en un accidente automovilístico. ¿Qué debería hacer a continuación?

Llame a la policía y busque la atención médica necesaria.

Cuide su seguridad corporal saliendo de la carretera completamente.

Obtenga la información del otro conductor y de cualquier testigo cercano.

Registre todos los recuerdos del accidente y las acciones que lo siguieron.

Mantenga un registro de toda la atención médica recibida y las reparaciones después del accidente.

Trabaje con un abogado con experiencia en accidentes automovilísticos.

¿Qué tan rápido debo buscar asesoría legal después de mi accidente?

Es mejor hacerlo cuanto antes. Aunque esperaremos para presentar su demanda hasta que se haya completado la totalidad del tratamiento médico y se hayan estimado las reparaciones del vehículo, podemos ayudarlo a colaborar con la policía y las compañías de seguros durante todo el proceso.

¿Por qué es necesario un informe policial después de un accidente?

Un informe policial constituye una evidencia valiosa e imparcial para su caso. Los informes policiales son considerados plenamente en los tribunales. Además, la policía es un recurso importante en la escena para actuar como mediador en cualquier interacción adicional entre usted y el otro conductor, o para abogar por usted en el caso de un atropello con fuga.

¿Debo proporcionar mis registros médicos a la compañía aseguradora?

¡No! Esto podría ser muy perjudicial para su caso. Si una compañía de seguros solicita sus registros médicos, consulte a un abogado antes de proporcionarle cualquier dato.

La compañía de seguros me ofrece un acuerdo decente. ¿Debo aceptar?

¡No! En la mayoría de los casos, podemos obtener un mejor acuerdo que el ofrecido por la compañía aseguradora. Las compañías de seguros presentan ofertas preliminares con el objetivo de cerrar el caso con rapidez y así evitar el juicio. Esto no será beneficioso para usted.

¿Qué sucede si soy parcialmente culpable por el accidente?

En casos de negligencia comparativa, el tribunal determinará su porcentaje de culpa contra el otro conductor, y los daños serán divididos acordemente.

¿Puedo presentar una demanda si soy un pasajero que resultó herido en un accidente?

Si, por supuesto. Usted puede presentar un reclamo contra el conductor responsable ya sea si se encontraba en el vehículo culpable o en el otro vehículo.

¿Qué sucede si el otro conductor no está asegurado o abandona la escena?

En algunas ocasiones, su propio seguro puede ofrecerle protección mediante la cobertura de Conductor sin seguro. Sin embargo, si cuentan con suficientes identificadores, su compañía de seguros y la policía podrían localizar a un conductor que abandona la escena.

¿Puedo presentar una demanda contra el fabricante de mi vehículo?

Por supuesto. Si es posible determinar que su vehículo sufrió un accidente como resultado de un defecto del producto, el fabricante podría ser responsable.

¿Mi indemnización incluiría el pago por el tiempo que no pueda trabajar?

Si. Los acuerdos exitosos pueden cubrir salarios perdidos.

¿Quién es responsable de proporcionar un vehículo de alquiler mientras mi carro está siendo reparado?

Si la totalidad de la culpa es del otro conductor, la compañía aseguradora de este proporcionará un coche de alquiler. Si la responsabilidad está siendo analizada, usted debería poder hacer que su compañía aseguradora proporcione un vehículo de alquiler, y su empresa puede disputar el reembolso de este con la otra compañía.

Me siento bien después de mi accidente automovilístico. ¿Debo ver a un médico?

Probablemente. Muchas lesiones de espalda y cuello pueden presentar síntomas después del accidente, pero un médico puede determinar si su cuerpo fue afectado por el choque.

¿Qué sucede si el médico indica que nunca me recuperaré de las lesiones que sufrí en mi accidente?

Las personas que sufren lesiones permanentes, discapacidad y una reducción significativa en la calidad de vida después de un accidente pueden recibir una indemnización mucho mayor en la corte. Analice sus opciones con su abogado para lograr los mejores resultados.