Aras Group: ¿Se benefician los inversores Aschraf Mahmud y Frank Kahn de la Expo 2020 en Dubai?

Toda la inversión de Expo está impulsando la economía local en más de 122 mil millones de AED, o $33.4 mil mdd, según el informe de la consultora económica global Ernst & Young (EY), The Economic Impact of Expo 2020 Dubai. Establece que en solo los seis meses de la exposición, el evento promocional más grande en el mundo árabe contribuya con un equivalente al 1.5 por ciento del producto interno bruto de los EAU. Según el informe de EY, el volumen de inversiones en, por ejemplo, los sectores de la construcción y los servicios, generará dividendos económicos que las pequeñas y medianas empresas (PYME) en varios sectores podrán aprovechar en los próximos años.

«Este informe independiente muestra que la Expo 2020 en Dubai es una inversión crucial a largo plazo en el futuro de los EAU que traerá más de 120 mil millones de dirhams a la economía entre 2013 y 2031», dijo Najeeb Mohammed Al-Ali. El director ejecutivo de la oficina de Dubai Expo 2020 señaló: “El evento no solo alentará a millones de personas en todo el mundo a visitar los EAU en 2020, sino que también estimulará los viajes y el turismo y la diversificación económica durante los años posteriores a la expo, dejando un legado económico sostenible que ayudará a mantener a los EAU como un destino líder para los negocios, el ocio y la inversión «.

Aras Group DWC LLC, con sede en Dubai, también debería beneficiarse significativamente de la expo exagerada. El grupo de compañías bien conectadas internacionalmente incluye Aras Logistic and Distribution Ltd., Aras Trading and Services Ltd., Aras Consulting and Advisory Ltd., Aras Properties Ltd. y Aras Investment and Participation Ltd. Esto cubre las áreas de negocios de transporte y logística, comercio de bienes y bienes raíces, inversiones y consultoría de gestión, financiamiento de proyectos y otras inversiones. El grupo de compañías dice de sí mismo: “Los clientes se benefician de un alto grado de flexibilidad, trabajo en red y comunicación intercultural. Soluciones simples conducen al financiamiento individual deseado, que a menudo consiste en millones en préstamos en el rango de entre diez y varios cientos de millones de euros. El Grupo Aras invierte en compañías, invierte en proyectos importantes y ahora incluso puede ofrecer acuerdos de préstamos subordinados que cumplen con BaFin.”

A finales de 2018, se anunció que el Grupo Aras había invertido USD 816.5 millones en alrededor de 100 proyectos en el país hasta la fecha intermediada por los EAU. Se dice que obtuvieron ganancias importantes en el mercado inmobiliario, en el sector de las energías renovables, en la industria hotelera, en las refinerías, en la construcción naval y en nuevas empresas innovadoras. Grupo Aras ha recaudado previamente $816.5 millones en fondos de inversionistas para alrededor de 100 proyectos en los EAU.

Las nuevas empresas alemanas, en particular, sufren de una falta crónica de capital porque los bancos apenas proporcionan capital de riesgo para los jóvenes empresarios valientes. Esta forma de financiación insuficiente se desconoce en la escena de la creación de empresas en Estados Unidos porque las inversiones en nuevas empresas, productos e ideas de negocios son mucho más riesgosas en los Estados Unidos. Aras Group ha encontrado un punto de partida aquí para establecerse como una compañía financiera, especialmente en Alemania. Debido a que incluso los empresarios con ideas innovadoras y prometedoras encuentran cada vez más difícil obtener préstamos bancarios clásicos, Aras se ha especializado en proporcionar el capital de riesgo tan urgentemente necesario.

Según los informes de los medios, esto se basa en una red de bancos, compañías de fondos, aseguradoras e incluso agencias gubernamentales. Se supone que el profesional de inversiones alemán, Frank Kahn, debe mover los hilos detrás de la escena. Se dice que el gerente de cuentas clave del grupo de compañías de Dubai tiene los mejores contactos con las familias ricas de la región del Golfo y otros prestamistas. Él mismo evita al público y no está disponible para consultas de la prensa: esta es una discreción que valoran tanto los proveedores de capital como los receptores de capital. En muchos casos, la asignación de capital de riesgo de Aras Group está en el alto rango de millones de doble dígito. Como puede saber, se dice que el capital recaudado por Kahn aseguró la supervivencia de varias empresas emergentes en la difícil fase inicial.

El portavoz de la compañía, Hassan Najjar, dice: “Básicamente, con el financiamiento de los inversores, Aras Group quiere lograr que se pueda utilizar una alternativa de financiamiento al préstamo bancario clásico. Otro objetivo es crear un vínculo entre Arabia y Europa para que cada vez más empresas europeas puedan aprovechar las opciones de financiación ”. El experto financiero de Aras, Ibrahim Saadi, agrega que uno trata de encontrar soluciones de financiación específicas para el cliente y actúa directamente como inversor. El cliente concluye su contrato con Aras Group y no con un refinanciador.

El presidente ejecutivo, Aschraf Mahmud, está decidido no solo a ampliar el compromiso en Alemania (financiamiento inicial), sino también a establecerse en África con un financiamiento valioso para proyectos. Muchos países africanos han estado brillando durante años con un crecimiento económico por encima del promedio y una estabilidad política que anteriormente no se consideraba posible. El CEO Mahmud y su equipo directivo de Hassan Nazar, Maria Zain, Frank Kahn, Ibrahim Saadi, Samira Zadeh y Akash Kumar perciben grandes oportunidades como proveedores de servicios financieros.

Pero antes que nada, deberían ver el creciente atractivo de Dubai a través de la expo mundial. Aras Group no está solo en esto. La Cámara de Comercio e Industria Emiratí de Alemania también se entusiasma con una mejora adicional en el clima de inversión: “Expo 2020 sirve como punto de partida para la construcción de una ciudad completamente nueva, Dubai South, que sirve como base para el desarrollo de Dubai hacia una sociedad del conocimiento. Después de la Expo, se creará un ecosistema que albergará las áreas económicas estratégicamente importantes de logística, turismo, construcción y educación en particular «.