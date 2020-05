Dow500 y las oportunidades de inversión desde casa en tiempos de pandemia

Comparte











13 de mayo 2020.- Aunque el coronavirus ha venido a transformar radicalmente el mundo, no todos los cambios han sido para mal, y a pesar de que algunas industrias están pasando por tiempos complicados, otras más están experimentando un repunte histórico; tal es el caso de los brokers digitales, los cuales están capitalizando de forma importante la contingencia, ante el creciente interés en generar fuentes de ingreso desde casa. En este artículo, abundaremos un poco acerca de este mercado, y en particular del Dow500, una de las alternativas que está cobrando interés en meses recientes.

Por qué están en auge las inversiones digitales

La pandemia del Covid-19 no es un desastre natural, como un huracán o un terremoto, que simplemente sucede, destroza y termina; no, en este caso, además de tratarse de un megaevento que está abarcando al planeta entero, es algo que afecta el presente, y afectará de forma permanente también el futuro de las relaciones comerciales y personales de todo el mundo.

Muchas industrias están siendo severamente impactadas, y entre estas, un buen porcentaje ya está tomando medidas, a sabiendas de que su industria nunca volverá a la normalidad.

No se sabe a ciencia cierta cuanto durará la pandemia, pero de lo que se tiene certeza, es que un virus no se puede erradicar, y las medidas de contingencia, el temor y las nuevas medidas preventivas, se volverán hábito, ante la dificultad de poder evadir la presencia de la más mortal pandemia de la era moderna en la humanidad.

Es por esto que muchas personas, incluso empresarios o emprendedores que tenían negocios estables, así como también empleados de toda clase de empresas, están considerando nuevas oportunidades de autoempleo, con mayores condiciones de seguridad, y mejor adaptadas a estos tiempos.

Una de estas alternativas que ofrece la oportunidad de generar ingresos desde casa, es la industria de las inversiones; las cuales, gracias a la globalidad y a la evolución de las herramientas digitales, actualmente son recursos que están al alcance de cualquier persona.

Desde luego, como ha sido siempre en esta industria, se tiene cierto nivel de riesgo y se requieren ciertos conocimientos, para poder tener un sistema sólido de ingresos; no obstante que a medida que estas habilidades son perfeccionadas, se puede convertir también en uno de los tipos de actividad financiera, más rentables y con mayores beneficios en la actualidad.

Qué es un bróker

Un bróker, en términos financieros, se le denomina a la persona, física o moral, que actúa como un intermediario de las transacciones; es decir, una figura neutral que sirve de enlace entre alguien que desea comprar algo, y otra entidad que tiene este bien en oferta.

En años recientes, los brokers digitales han conformado un sólido mercado, que permite a cualquier persona civil incursionar en las diferentes casas de bolsa, mercados cambiarios y demás espacios de inversión, de una forma asequible y práctica.

Desde luego, todo bróker, se lleva una comisión a partir de las transacciones realizadas, que es de donde principalmente generan su financiamiento.

Hoy en día existe un amplio mercado de brokers alrededor del mundo, y se ha convertido en todo una ciencia y forma de empleo; e incluso hoy en día, se ha vuelto la principal actividad financiera y laboral de miles de personas alrededor del mundo; y por tal motivo, también ha crecido de forma exponencial la oferta de plataformas que se dedican a esta clase de servicios.

Esta competencia ha sido bastante sana para el mercado, ya que constantemente las compañías tienen que invertir en realizar mejoras, que permitan hacer más fácil, productivo y eficientes, esta clase de transacciones.

Qué es Dow500

La empresa Dow500 ofrece una completa plataforma que permite incursionar en esta clase de instrumentos financieros de una forma bastante práctica y sencilla, pero ofreciendo útiles funciones para ingresar en una amplia variedad de mercados.

Se trata de uno de los brokers que han ganado importante notoriedad en años recientes, tanto por la facilidad de uso, que permite incluso a los novatos en este ámbito, aprender los pormenores esenciales del mercado; como también por las bajas comisiones y accesibles planes de inversión.

Además de que está disponible también en idioma español, ofrece múltiples guías y documentos para aprender a dominar los mercados; y tiene también una amplia gama de posibilidades de inversión, desde las principales casas de bolsa, como la de New York, Londres, Tokio, CFD’s como el Nasdaq, el gigantesco mercado Forex, hasta commodities y criptomonedas.

Esto permite tener en una sola plataforma y en un solo escritorio, una amplia gama de posibilidades de invertir en instrumentos financieros; con herramientas que además tienen un desempeño bastante fluido y una interfaz personalizable muy completa e intuitiva.

Un bróker nuevo y en ascenso

Fue recién en 2018 que Dow500 comenzó a incursionar en esta industria; y aunque en sus primeros meses, como todas, generó diversos inconvenientes respecto a la calidad de operación de la plataforma y la garantía de los activos, en estos años han venido evolucionando de forma favorable.

En meses recientes han depurado y optimizado múltiples funciones, ofreciendo un sistema más completo, así como herramientas de soporte y asesoría más eficientes, incluido un esquema de asesoría profesional en inversiones.

Como buena aplicación financiera en ascenso, también tiene la ventaja de que se ofrecen atractivos incentivos para empezar a consolidar una cartera importante de clientes; algo que a la fecha mantienen, a través de planes bastante accesibles, con comisiones muy bajas y una amplia variedad de modalidades para pagos y retiros; incluyendo la capacidad para conectar con cuentas bancarias Visa, lo cual le permite tener clientes alrededor de todo el planeta.

Cualquiera puede empezar a invertir

Otro punto a favor, es que cualquier persona puede incursionar en esta clase de mercados financieros. No es requisito tener una figura legal, o una importante suma de dinero. Desde inversiones mínimas, es posible empezar a realizar transacciones a través de los instrumentos de Dow500.

Eso sí, son algo rigurosos en cuanto a la documentación personal; aunque esto en realidad no es un punto negativo, más bien una garantía de que se cuida muy bien que se trate de personas reales y sin problemas legales, las que hagan uso de la plataforma.

Pues de igual forma destaca su política y filtros para evitar el lavado de dinero; acerca de lo cual son bastante específicos, y mantienen múltiples controles al respecto.

No te sorprendas si te devuelven tus documentos, porque la imagen de tu identificación no se ve muy clara; son bastante estrictos en este sentido, así que solo asegúrate de enviar tus documentos con claridad, con lo cual podrás darte de alta sin mayores complicaciones.

Tipos de inversión

Ahora bien, una de las cualidades que ha permitido a Dow500 empezar a figurar en el mercado digital de brokers, es la capacidad para ofrecerte de forma sencilla, pero completa y totalmente en tiempo real, la posibilidad de ingresar en los principales mercados de inversión; acerca de los cuales podemos destacar los siguientes:

– Fórex

El mercado de divisas, también conocido como Fórex, se ha convertido desde hace varios años, en el mercado más lucrativo del planeta, debido al incomparable flujo de capitales que tiene diariamente.

Esencialmente, el objetivo es obtener ganancias, a partir de las fluctuaciones en el valor de las diferentes monedas del mundo; algo que además, en estos tiempos de alta volatibilidad, se ha vuelto bastante atractivo.

Por ejemplo, Singapur decide que se adelantará a otros países asiáticos, y levantará la mayoría de restricciones financieras por la contingencia, y su moneda dispara su valor, al doble, en comparación con el dólar o alguna otra moneda de referencia.

Quien compró o tenía divisas de Singapur, de un día para otro, también podría duplicar sus ganancias, ante tal fluctuación de mercado.

Desde luego, se trata de todo una ciencia, que no es fácil de predecir; no obstante que hoy en día, existen múltiples estrategias y técnicas que te permiten adquirir noción para anticiparte a los ajustes cambiarios, y de esta forma capitalizar de forma constante este flujo a tu favor.

De hecho, gracias a la eficacia de esta clase de estrategias, es que hoy en día, se trata del mercado más amplio de todo el planeta; un mercado donde puedes incursionar también a partir de las herramientas especializadas como las que ofrece Dow500.

Desde luego, uno de los inconvenientes es que se tiene que tener cierto capital en riesgo, aunque mientras más amplio sea tu capital, mayor será también la tasa de ingresos que puedes llegar a recibir a partir de una fluctuación cambiaria.

Además de que, a diferencia de otros mercados, el gigantesco volumen existente, permite que siempre puedas encontrar ofertas disponibles para adquirir o vender cualquier tipo de divisa.

– Acciones

El sector del stock exchange de igual forma ha crecido como una de las alternativas más atractivas de los inversionistas de todo el planeta.

No es casual que este tipo de mercados tengan siglos en operación, pues se trata de una de las más eficientes formas de capitalización de empresas, y también una de las más rentables vías de inversión.

Aunque la gran ventaja de la era modera, es que puedes actuar como corredor de bolsa, incluidas algunas de las más importantes del planeta, desde la comodidad de tu hogar.

El entorno digital de Dow500, te permite invertir en todas las denominaciones e instrumentos financieros de las mayores casas de bolsa del mundo, en tiempo real y con todas las herramientas que un inversor necesita para poder gestionar sus activos de una forma práctica y eficiente.

– Commodities

Otro punto positivo que podemos destacar, es la facilidad que se ofrece para invertir también en commodities, que es otro de los sectores preferidos de muchos inversores, por la estabilidad y rentabilidad que se tiene en diversos mercados.

Claro, invertir en estos momentos en sectores como el petróleo, pudiera parecer una apuesta arriesgada (aunque muchos lo están haciendo), pero incursionar también en otros rubros como el de los metales, ha sido desde hace décadas una de las opciones más sólidas y seguras para depositar una inversión.

Activos como el oro, difícilmente ven devaluado su valor, por lo que no solo las finanzas públicas de algunos países, sino también instituciones bancarias y entidades financieras de todo tipo, mantienen reservas e inversiones en este sector; en el cual de igual forma es posible incursionar con facilidad a través de este bróker.

– Criptomonedas

Una cualidad que nos ha gustado y que no todas las plataformas de este tipo tienen, es su capacidad para ingresar también al mercado de las criptomonedas.

Diversas criptomonedas como el Bitcoin o Ethereum, no solo han visto multiplicar exponencialmente su valor en años recientes, generando uno de los rendimientos de inversión más rentables, sino que además han revolucionado las finanzas a nivel global, consolidando todo un nuevo sector, que luce cada día más sólido y avanzado, por lo que representa también una de las alternativas más interesantes de los inversionistas hoy en día.

En este bróker, es posible operar CFD’s, utilizando instrumentos como Litecoin, Ripple, Bitcoincash y desde luego Bitcoin y Ethereum.

Múltiples herramientas para principiantes

Otra de las cualidades del Dow500, es el soporte y base documental que ofrece para que puedan incursionar sin mayores problemas personas sin mucha experiencia en el mundo de las inversiones. E incluso usuarios que buscan arrancar desde cero.

Además de incluir glosarios detallados para comprender la terminología y operación de las diferentes funciones, tiene diversos materiales de ayuda para orientar al usuario, tanto en la comprensión de los preceptos básicos, como también para la optimización de las estrategias.

La importancia de una cuenta demo

De igual forma otro de los motivos por los cuales ha llamado la atención Dow500, es por la oportunidad que ofrece de abrir una cuenta demo, sin costo ni compromiso alguno, y de esta forma evaluar y valorar de cerca las funciones que ofrece.

Esto es una garantía de confianza que no todos los brokers están dispuestos a otorgar, pero que viene siendo una extraordinaria ventaja para poder conocer de cerca el flow y familiarizarte con las funciones básicas.

Incluso puedes simular también operaciones, lo cual resulta excelente para avanzar en el proceso de aprendizaje.

Y es que es importante tomar en cuenta que esta no es una máquina de hacer dinero, una plataforma mágica o una página de opciones binarias, donde básicamente se trate de apostar buscando ganar algo con un poco de suerte. No; Dow500, como toda plataforma profesional de este tipo, es ante todo una herramienta de incursión en los mercados.

Tener grandes ganancias, o ínfimos ingresos, no dependerá de la plataforma, sino de tus habilidades para realizar las acciones de inversión oportunas y con el mejor rendimiento posible. Pues al igual que el resto de brokers, opera en función del rendimiento de instrumentos financieros externos, y que son del dominio público.

Por tal motivo, el consejo esencial es, no solo dominar la plataforma, sino también estudiar y comprender como funcionan los diferentes tipos de mercado y esquemas de inversión, para realizar las maniobras precisas para maximizar las ganancias.

Aunque Dow500 puede ser también de gran ayuda en este sentido, ya que la cuenta demo te permitirá tener un acercamiento cercano con el mundo real, con la posibilidad de simular operaciones, para evaluar si ya estás aplicando las estrategias que realmente te permitan tener ingresos acorde a tus expectativas.

Si tienes duda o no te sientes seguro de invertir, probar con la cuenta demo gratuita no te cuesta nada, y te permite comprobar si ya tienes en verdad las habilidades necesarias para incursionar con éxito en el mercado real. Solo es cuestión de estudiar las estrategias de vanguardia de los diferentes mercados, ser persistente, y algo muy importante, estar atento a la evolución de las diferentes industrias.

Mantente informado

En este sentido, también se puede volver un aliado importante este bróker que analizamos en la presente reseña; ya que cuenta de igual manera con un amplio panel de información, que te permite mantenerte informado acerca de los sectores de interés.

Una noticia, puede ser la clave o la pista crucial, que te permita vislumbrar una posible alza o desplome de alguna acción o divisa; así que el hecho de estar atentos al entorno global, también te irá aportando la maestría para reaccionar de forma oportuna y aprovechar así las inminentes oportunidades en los mercados.

Entorno multiplataforma

Otra cualidad que destacan los usuarios de Dow500, es la facilidad para usar la plataforma, a través de múltiples dispositivos.

Desde luego que si estás en tu PC; con múltiples monitores que te permitan visualizar con gran nivel de detalle las gráficas y tablas que develan la íntima evolución de los mercados, es una magnífica opción asumida por la mayoría de profesionales.

No obstante que el hecho de también poder conectarte a esta misma plataforma y estar al tanto de tus inversiones a través de tu celular o tablet, de igual forma es un extraordinario recurso; por ejemplo, para cuando tienes que salir de compras, o incluso si quieres disfrutar unas vacaciones en la playa sin desatender tus negocios. Esta capacidad para no perder nunca el control, hace que su sistema sea también bastante eficiente.

En Dow500 tienen un trader especial para cada tipo de dispositivo, y desde luego tambiéne ofrecen soporte tanto para equipos Android, como para iOS.

Eso sí, la plataforma Multi Trade que ofrecen es la MT-4; y aunque muchos prefieren el estilo moderno que representa la MT-5, también hay miles de inversores que continúan operando en MT-4, por su estabilidad y amplia gama de servicios; por lo que esto no es del todo una desventaja.

Todas las herramientas de análisis, monitoreo, rastreo y predicción que este entorno ofrece, y que también es el utilizado por algunos de los brokers más usados del planeta, se encuentran disponibles a través del MetaTrader de Dow500.

Comunidad creciente

En torno a esta plataforma se está conformando también una comunidad cada vez más amplia y diversa de inversores, que de igual forma es una extraordinaria fuente de información.

Ya sea para conocer acerca de la experiencia que han tenido otros usuarios, como también para conocer tips o estrategias que están siendo de utilidad o que están en auge, esto entorne se vuelve de igual modo un aliado importante para consolidar una estrategia eficiente.

Asesores profesionales

Si aún no te sientes con la confianza de gestionar por completo tu estrategia, también se tiene un servicio de asesoría profesional, que te puede ser de utilidad.

Para algunos usuarios, esta clase de servicios han sido de gran ayuda para empezar a dominar las diferentes técnicas de inversión en los mercados financieros. Ya que puedes obtener información importante acerca de como evolucionan los principales indicadores, procedentes de personas calificadas y profesionales, especializadas en los diferentes sectores.

No obstante que incluso para los usuarios expertos, esta clase de servicios también tienen un valor agregado; pues pueden traducirse en importantes dividendos, a partir de un esfuerzo menor.

Es decir, muchas veces es más eficiente, pagar un adicional para que un experto realice el análisis que nos permita llegar fácilmente a las conclusiones, que de otro modo nos pudo haber tomado semanas o meses; además de que estos consejos suelen representar un nivel de riesgo mucho menor, que si tomamos decisiones sin profundizar en el porqué.

Atención personalizada en español

Otro motivo por el cual está incursionando con fuerza en sectores como el de Iberoamérica, es por la compatibilidad que tiene con la audiencia hispanoparlante.

Ya que tanto la plataforma, como una gran variedad de guías y material educativo, se encuentran disponibles también en español.

Pero además, de igual forma pueden brindar soporte y asesoría en este idioma. Aunque eso sí, como suele ser en muchos de los brokers de hoy en día, se trata de un sistema de soporte 24/5; es decir, solo durante los días hábiles de la semana.

Bonos

Como todo bróker creciente de este tipo, en Dow500 también se ofrecen diferentes tipos de bono, como una especie de incentivo para incursionar en la plataforma.

Aunque, al igual que como sucede también en la mayoría de bonos de este tipo, se requiere cumplir ciertas condiciones, que aveces no es tan sencillo alcanzar; por lo que no lo recomendamos tomarlo como un criterio definitorio para valorar si accedes o no en este entorno.

Nos parece que sus mayores virtudes, siguen estando en lo funcional y práctico de la plataforma, y no tanto en las promociones u ofertas que llegan a ofrecer para atraer usuarios.

Controversias acerca de Dow500

También hay que decirlo, aún en este verano del 2020, existen opiniones divididas acerca de la plataforma.

Si investigas en Google diversas referencias acerca de esta empresa, encontrarás tanto menciones positivas y recomendaciones, como también algunas valoraciones negativas.

Respecto a lo negativo, se encuentra su sede -anterior- en Vanuatu, uno de los paraísos fiscales, cuestionados para este entorno; no obstante que después de diversas críticas, mudaron su sede fiscal a las Islas Marshall.

No se trata del único bróker que opera aquí, de hecho, se ha convertido en uno de los principales destinos, para esta clase de startups nuevas, y que no siempre significa una desventaja.

De entrada, la menor tasa de impuestos, permite también reducir los costos de operación y de esta forma abre también la posibilidad de ofrecer tarifas más bajas a los usuarios.

Y aunque algunos prefieren brokers certificados por instituciones en Gran Bretaña o los Estados Unidos, esto también se ha vuelto complicado para las nuevas empresas, debido a los extensos requisitos y volúmenes de capital requeridos para operar, los cuales están solo al alcance de enormes corporaciones.

No obstante que muchos otros brokers, han encontrado en otras latitudes los medios para poder operar y así llevan años funcionando con normalidad y ofreciendo servicios a satisfechos clientes alrededor del mundo.

Al tratarse de una empresa más pequeña, pero que por méritos propios ha estado ganando terreno en el mercado, también se enfrentado a campañas de desprestigio de parte de diversos competidores.

En internet, es posible encontrar supuestas reseñas negativas, aunque generalmente esta clase de valoraciones, se basan solo en uno o dos comentarios, que reducen sus argumentos a la sede de la compañía.

No obstante que en foros de prestigio, especializados y con una mayor afluencia de usuarios, como forexestafa.es, entre otros, es posible encontrar discusiones amplias, con decenas de participantes, y una enorme proporción de comentarios y valoraciones positivas acerca de este bróker.

Uno de los llamados más persistentes que se emiten en estos entornos, hacia quien aún tiene dudas acerca de esta alternativa, es que aproveche los mecanismos para poder conocer de cerca la plataforma y así poder valorar de forma personal sus características; probando, ya sea a través de sus traders o cuenta demo, sus diferentes capacidades, para comprobar directamente la calidad y funcionalidad de la plataforma.

Algunas esporádicas reviews negativas que hay en la red acerca de esta aplicación, también refieren argumentos como «invertí mil dólares y me tardé seis meses en duplicar mi inversión». No obstante que, como en cualquier plataforma de este tipo, esto en realidad no refiere algo negativo del sistema en sí, sino de la estrategia empleada por la persona.

Es importante ser incisivos con esto, no se trata de una solución mágica para hacer dinero de la nada; es una herramienta de inversión, y como todas las plataformas en su tipo, el nivel de éxito va principalmente en función de la capacidad del inversor en ser oportuno y aprovechar las oportunidades.

En resumidas cuentas, a continuación enlistamos algunos de los principales pros y contras que detectamos acerca de este bróker.

Desventajas de Dow 500

Sede en islas Marshall

Bonos complicados

Comunidad menos grande que otras plataformas

No acepta Paypal ni Skrill

Ventajas de Dow 500

Fácil de usar

Múltiples herramientas educativas

Cuenta demo gratuita

Capacidad para invertir en múltiples mercados

Facilidad para realizar transacciones y hacer retiros

Buen soporte técnico

Compatibilidad multiplataforma

Transacciones en tiempo real

Comisiones bajas

Conclusión

En Dow 500 encontramos una interesante alternativa para incursionar en el ámbito de las inversiones en línea.

Se trata de una plataforma moderna, segura y eficiente, que desde hace un par de años se está convirtiendo en la alternativa predilecta de múltiples inversionistas; y con especial capacidad de atraer a usuarios nuevos, debido a las múltiples herramientas que permiten llevarlos de la mano, hasta comprender los pormenores, tanto de la plataforma, como también de los diferentes mercados.

Es cierto que la sede en un país con una débil legislación financiera, pudiera representar un punto en contra; aunque en realidad el mayor riesgo, es que si algún día se declara en bancarrota, no sería tan fácil reclamar los recursos en la plataforma al momento.

Por tal motivo, esta clase de entornos, se recomiendan más para operaciones que no involucran una gran suma de capitales. Es decir, si estás considerando invertir cientos de miles de dólares, quizá lo mejor sea buscar alguna alternativa más sólida.

No obstante que si empezarás con una inversión más limitada, y buscas una plataforma que no sea complicada, que no te quite excesivas comisiones o tenga elevadas tarifas que se coman toda tu ganancia, esta es una alternativa interesante y asequible.

Desde luego, si pasan dos años o más, y Dow500 sigue dando de qué hablar, y funcionando con la fluidez, rapidez y eficacia que lo hace actualmente, el nivel de confianza se puede ir incrementando, y con ello el nivel de inversiones.

No obstante que si se trata de empezar a invertir desde casa, aprovechando estos tiempos de contigencia global, esta plataforma representa una importante alternativa, no solo para aprender muchas cosas y empezar a dominar los vaivenes del mercado, sino también para empezar a generar dividendos, realizando las inversiones oportunas, y aprovechando de igual manera la enorme volatibilidad que se está registrando en estos tiempos de pandemia global.

Con la suficiente preparación, entrenamiento y el apoyo de una herramienta sólida, estable y completa como Dow500, es posible ingresar de forma exitosa en el mercado de las inversiones digitales, y convertirte incluso en un profesional o influencer de esta lucrativa industria.