Aras Group: Aschraf Mahmud intensifica negocios en África

Aschraf Mahmud ha ampliado su estrategia para que los inversores de Aras Group fortalezcan su presencia en el mapa de África. El continente negro se ha sacudido en gran medida de la antigua imagen negativa como continente en crisis en el ámbito económico, y es visto por más, cada vez más empresarios lo ven como un «continente de oportunidades». El término «África, continente de oportunidades» ​​apareció en 2014 en el título de un estudio de la Asociación Federal de Industria Alemana sobre la «Estrategia de la Federación de Industrias Alemanas en el África Subsahariana». El prólogo decía: “África está a punto de cambiar. Es hora de ver a África como un socio económico prometedor y un mercado más promisorio que solo un receptor de ayuda para el desarrollo «.

Los autores del estudio señalaron que el crecimiento económico promedio en el África subsahariana, antes de la contingencia fue del cuatro por ciento en 2013, en comparación con solo el tres por ciento en todo el mundo. Las perspectivas de crecimiento a mediano plazo en África también fueron calificadas como buenas: el Banco Africano de Desarrollo pronosticó un crecimiento económico promedio de cinco por ciento para 2014 y hasta seis por ciento para 2015. Se esperaba el mayor crecimiento para África Oriental y Occidental con más del seis por ciento. Estas regiones se encontraban entre las de más rápido crecimiento en el mundo durante el periodo de estudio. Las diez economías más prósperas en África incluyeron Sierra Leona, Chad, Angola, Mozambique, Etiopía y Ghana. El desarrollo económico positivo está respaldado por una clase media africana en constante crecimiento, cuyo ingreso per cápita no es comparable al de los europeos, pero representa un factor de poder adquisitivo cada vez mayor.

Por lo tanto, no es sorprendente que muchas empresas en Dubai quieran beneficiarse del creciente mercado africano. La ciudad de los EAU se ha establecido firmemente como un centro comercial y financiero entre Asia, Europa y África. El presidente de la Cámara de Comercio de Dubai, Hamad Buamim, enfatizó: “Dubai siempre ha querido ser una ciudad que desempeñe un papel económico líder. Si miras al mundo, hay Nueva York, París, Londres, y luego hay una brecha con Singapur y Hong Kong, y ahí es donde está Dubai: en una ubicación estratégica, en medio de una parte bastante interesante del mundo que está en pleno crecimiento».

Buamim no solo se centra en la llamada Región MENA, que incluye a países entre Marruecos e Irán con 420 millones de personas y un producto interno bruto anual de casi 2,8 billones de euros. «MENA» abarca los países del norte de África y Medio Oriente. Esta área económica heterogénea incluye estados problemáticos como Libia y Siria, países turísticos como Túnez y Egipto, así como estados del Golfo financieramente fuertes como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El África negra también se está volviendo cada vez más interesante como socio comercial y financiero.

Una empresa de Dubai que por sí misma ha descubierto el potencial de crecimiento de África es Aras Group DWC LLC. Con sus filiales Aras Logistic and Distribution Ltd., Aras Trading and Services Ltd., Aras Consulting and Advisory Ltd., Aras Properties Ltd. y Aras Investment and Participation Ltd. Un grupo de compañías que cubre áreas de comercio como bienes, logística, bienes raíces, financiamiento de proyectos y asignación de capital de riesgo. Ibrahim Saadi explica las reglas para la provisión de capital de riesgo de la siguiente manera: “El cliente firma el contrato de financiamiento con el Grupo Aras y no con el refinanciador activo. Con sus socios internacionales, el Grupo Aras puede ofrecer a los clientes condiciones y condiciones generales atractivas. La compañía tiene una amplia experiencia en las áreas de inversión, comercio de bienes, consultoría de negocios, inversiones de capital y negocios inmobiliarios. En el pasado, el Grupo Aras ya ha permitido que varios clientes abran sucursales comerciales internacionales ”. Según los informes, el volumen de préstamos oscila entre los dos y tres dígitos.

Aras Group, bajo el mando de su director gerente Aschraf Mahmud, también cuenta con una poderosa red de refinanciación para el financiamiento de sus proyectos en África y señala: “Tenemos acceso a diferentes prestamistas en múltiples mercados de crédito para que podamos encontrar las soluciones más competitivas para cada negocio. Nuestra red financiera incluye bancos, fondos mutuos, socios y varias agencias gubernamentales. Hemos recibido subsidios para financiar diferentes proyectos y para apoyar nuevas empresas. Con el tiempo, hemos invertido en numerosos proyectos internacionales que ahora son historias de éxito «.

El grupo de compañías participa en el capital de compañías preferiblemente a través de Vehículos de Propósito Especial (SPV). Estas sub-compañías, en las cuales Aras posee la mayoría de acciones, son comparables en forma y propósito a una compañía de propiedades y sirven como inversionistas en la adquisición, construcción y financiamiento de bienes raíces y similares. La compañía declara con confianza que ofrece «servicios de inversión directos» y que es «directa y transparente» como un inversionista ángel o un socio silencioso. Si una empresa muestra potencial después de un cuidadoso examen por parte de los gerentes de Aras, también invertirán en el negocio. Debido a que mantienen sus promesas e interés en sus clientes, «algunas de las compañías, instituciones, fondos de cobertura, gobiernos y gestores de activos más reconocidos del mundo han optado por trabajar con el Grupo Aras», según el empresario con sede en Dubai.

El Director Ejecutivo Aschraf Mahmud cuenta con el apoyo de Hassan Nazar y Maria Zain en la gestión del grupo global de empresas. Frank Kahn, Ibrahim Saadi, Samira Zadeh y Akash Kumar también asumen tareas centrales. El gerente de cuentas clave Frank Kahn se ha hecho un buen nombre como un experto financista de proyectos y partidario de inicio en Europa. Ibrahim Saadi trabaja en el Departamento de Auditoría, Samira Zadeh actúa como Gerente de Relaciones y Akash Kumar como Coordinador de Marketing. Cuando se les pregunta sobre proyectos específicos y planes de expansión en África, no quieren comentar. La discreción es algo bueno en la industria.