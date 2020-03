Matthias Mende: el emprendedor con un sueño y su visión 2020

Comparte











Matthias es un emprendedor que se dedica al marketing único de valores adicionales a los que debe dirigirse la dirección de empresas y qué representan precisamente el desarrollo sostenible de una empresa comercial, además de perseguir el crecimiento de las relaciones en estos campos. Los clientes pueden estar seguros de que están recibiendo la máxima calidad de servicios, para dirigirlos a ellos y a su empresa hacia el futuro, porque Mende es un visionario que conoce las tendencias y técnicas del mañana.

Desde el lanzamiento de su empresa de publicidad MEMMOS, con sede en Dubai, en 2011, Matthias Mende se convirtió en un empresario especialista y galardonado, quien está entusiasmado con la tecnología con el objetivo final de resolver algunos problemas humanitarios significativos en el mundo, como mencionó en el London CC Challenge Forum donde fue invitado como orador para hablar en un panel de impacto social. El sueño de Matthias Sheikh Mende es en común con la comunidad que tiene la misma visión de mejorar la vida de mil millones de personas. El estadounidense Brock Pierce, amigo de Mende, le dio este sueño y visión.

Muchas empresas se han beneficiado y crecido con su ayuda. Especialmente en Dubai. Mende no se ha detenido allí. Él señaló en una entrevista en Arabian Business la forma en que constantemente desea estar un paso adelante.

– El marketing en Internet es un área saturada, entonces, ¿cómo puede destacarse?

«Somos directos y transparentes. Evaluamos minuciosamente las marcas con las que trabajamos y comunicamos los beneficios y las dificultades antes de expresar nuestra visión sobre la mejor manera de hacerlas crecer. Pero la competencia del área hace posible que demostremos nuestra atención al detalle, que juega un papel importante en ayudar a nuestros clientes a convertirse en líderes dentro de sus negocios «.

– ¿Cuáles fueron algunas de las campañas más prósperas?

“Marcas como Blue Marlin Ibiza UAE, Bistrot Bagatelle, Vip Room y muchas otras compañías de vida nocturna, alimentos y bebidas han tenido éxito en la industria de las celebraciones y las mesa de comedor contemporáneas. Sin embargo, otro es Thai Airways UAE, por eso utilizamos características de identificación de las normas de etiqueta y cultura tailandesas para proporcionar una representación vibrante de aventuras en la nación. También las tiendas y marcas habituales como Mercedes Benz y Audi hemos sido de gran utilidad”

– Cual es la estrategia ¿Son un elemento crucial o una fase pasajera?

«Definitivamente han impactado nuestra estrategia en los sitios web sociales. Si bien ayudamos con éxito a las marcas a través de personas influyentes, descubrimos que no todas las personas que tienen un seguimiento considerable agregarán valor a una nueva o mejorarán su presencia en el mercado. Algunos influencers tienen elementos cruciales, pero eso depende de cómo presenten y entreguen nuevos mensajes. Además, sobre cuán comerciales son. Los influyentes también pueden caducar si presentan cada día un nuevo producto «.

«Que el usuario final sea lo que tiene que ser, luego elija a un influencer que se ajuste a ambos, para que finalmente puedan lograr el objetivo final de convertirse en embajadores de la marca o al menos trabajar juntos en un proyecto por primera vez»

– Dado que el mercado se percibe con frecuencia como volátil, ¿cuáles son algunos de los desafíos que enfrenta?

“El desafío más grande es sobresalir entre las campañas competidoras, particularmente porque el mercado electrónico está floreciendo desde los EAU. Pero debido a que es altamente competitivo, los clientes con frecuencia tienen que gastar sumas considerablemente más grandes para lograr grandes retornos de inversión en comparación con otras naciones».

– ¿Cuál es su red social favorita y cómo la gente puede encontrarlo?

«Me gusta Instagram principalmente; Siento que Instagram se parece más a una tarjeta de presentación o CV. No publico regularmente en mi feed, sino diariamente en mi historia. Además, me gusta LinkedIn, pero no puedo seguir el ritmo desbordante de mensajes en el interior. Siento que todos merecen recibir una respuesta porque todos podrían ser un cliente potencial serio o tener alguna otra consulta potencial seria. Mi Instagram es www.instagram.com/mende y mi LinkedIn es www.linkedin.com/in/sheikhmende «.

Estás verificado en Facebook, pero no en Instagram. ¿Cómo?

“Bueno, no tengo idea de cómo funciona exactamente. Siento que el sistema de verificación es un tanto extraño. Creo que desde la situación de las noticias falsas en el mundo y la gran cantidad de estafas que existen en este momento, todas las personas en las redes sociales deben ser verificadas obligatoriamente y es imprescindible tener un KYC (Conozca a Su Cliente). Creo que cualquiera que publique cualquier tipo de información debe poder identificarse. El mundo digital de Internet podría ser más seguro de esta manera «.

– ¿Algún plan especial para este 2020?

«Sí, me he centrado en lanzar 3 nuevos proyectos. Un programa de entrevistas que está casi listo llamado Mende World. Luego, una startup llamada Link Bar y un servicio de recuperación de billeteras digitales de Bitcoin para personas que perdieron el acceso a su dinero. Ya estamos operando y mejorando los negocios «.

Le deseamos buena suerte a Matthias en su viaje y seguiremos informando muy pronto.