Less Sajorí y su nueva propuesta musical para este 2022

La cantante urbana salvadoreña Less, como muchos ya la conocen o Less Sajorí, ahora como su nuevo complemento en su nombre artístico, nos trae una nueva propuesta musical para este 2022. Aunque siempre de la mano de BR Music Medellín, hoy nos sorprende con nuevas fusiones de ritmos, dentro de los que destacaran la cumbia, el hip hop pop y una fusión con el tradicional dembow del reggaetón y sonidos con influencias árabes.

Además, a nivel de sus líricas, ha habido una importante evolución, estas ahora estarán más enfocadas y les brindaran más importancia a temas de empoderamiento femenino, sororidad entre las mujeres, igualdad de género y a la no discriminación para la comunidad LGBTQ+, misma que ha sido un bastión muy importante para la carrera de Less en estos últimos meses.

Según la cantante su primer sencillo de este nuevo material discográfico, mismo que se estrenará este próximo mes de mayo 2022, estará enfocado a la mujer, pero no desde el plano de la sumisión, sino desde el punto de vista de la autoconfianza y la seguridad en si misma. Sajorí relata que el centro de este nuevo tema radica en la no dependencia de la mujer y como esta, puede ser feliz, disfrutar y desarrollarse en un entorno machista sin la necesidad de un hombre al lado. Según la autora de ‘’Pretendientes’’, el estribillo de su canción afirma que la mujer ‘’no depende de un gato, para salir a bailar reggaetón y darle duro al ritmo del bajo’’. Según Less, el tema esta prácticamente terminado y únicamente resta grabar un par de tomas finales para el video clip que esta siendo producido por La Dosis Inc.

