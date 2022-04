¿Cómo convertirse en diseñador de moda? La historia de Helen Bellart

La pintura y el diseño de modas pueden ir de la mano tranquilamente, a tal punto de fusionarse y crear una nueva forma de expresión artística. Así lo demuestra la diseñadora Helen Bellart con su singular propuesta, que consiste en la combinación de coloridas obras de arte con el diseño de prendas y vestidos exclusivos.

Nacida en Eslovaquia, formada en Viena y radicada en España desde hace más de una década, Helen Bellart cautiva a propios y extraños con su estilo creativo, alegre y exótico, que se ve plasmado en una línea de productos de lujo que lleva su propio nombre.

Ya sea por sus composiciones originales, por su imaginación ilimitada o por la sensación de felicidad que provocan sus diseños, Helen ha logrado irrumpir con éxito en el mundo de la moda, además de sumar cada día más seguidores en las redes sociales.

A la fecha, Helen trabaja de la mano con una amplia red de distribuidores en Europa, Norteamérica y Australia. Mientras tanto, sus obras y productos se venden en boutiques, hoteles de lujo y a través de su tienda en línea oficial ( www.helenbellart.com )

El camino de Helen Bellart

El camino que ha seguido Helen Bellart hasta convertirse en diseñadora de modas ha discurrido entre la formación académica convencional y su propia búsqueda de un estilo propio. Es por ello que se considera en gran medida una artista autodidacta, además de polifacética.

Proveniente de una familia de escultores y pintores, Helen pinta desde que era muy pequeña. Solía preferir los lápices y los pinceles en vez de las muñecas, por lo que desarrollaría una gran capacidad creativa a muy temprana edad, algo que la llevó a ganar varios concursos de arte para niños.

Buena parte de su formación artística estuvo a cargo del maestro y pintor Jan Fekete, de quien aprendió sus primeras nociones sobre las técnicas de óleo y acrílico. Posteriormente completó sus estudios de bellas artes en Viena, donde desarrolló nuevas técnicas de pintura.

De forma progresiva, Helen amplió sus horizontes con la pintura y agregó nuevos elementos, como la técnica de la espátula o el uso de los dedos para crear matices y sombras. En cuanto a su estilo, ella lo define como colorido y energético, en base a su propia personalidad. Ello explica el uso frecuente de tonalidades intensas, cuyo objetivo primordial es el de transmitir sensaciones positivas.

Buena parte de la inspiración de Helen Bellart proviene de sus viajes y el gusto por conocer nuevas latitudes. Ese ir y venir a través de varios países la llevó hasta España en el 2012, cuando decidió quedarse en Marbella, probablemente atraída por los encantos de la Costa del Sol. En la actualidad, Helen reside en La Cala de Mijas y desde allí dirige su proyecto más importante.

Del lienzo a la tela

Es en el 2015 cuando Helen Bellart da el gran salto desde los lienzos hacia el mercado textil, a través de la fundación de su propia marca. El concepto es muy original y único: plasmar sus propios cuadros en prendas de vestir y accesorios de moda.

Una de las principales motivaciones de Helen para fusionar arte y diseño fue la posibilidad de que todo el mundo pueda llevar alguna de sus obras consigo, sin necesidad de adquirir un cuadro original. Fue así que comenzó a realizar estampados digitales de sus pinturas, primero en pequeños pañuelos, y luego en vestidos, kimonos, bolsos de mano y otros accesorios dirigidos al público femenino.

La calidad siempre ha sido uno de los pilares fundamentales en la producción de Helen Bellart. Las prendas que confecciona son de las telas sostenibles de alta calidad, cortada y cosida a mano por unas modistas en España. El resultado de aquel proceso salta a la vista: una explosión de colores fuertes, llenos de vida y de apariencia sofisticada.

La marca Helen Bellart continuó su crecimiento con la incorporación de joyería de alta gama. Así, los diseños únicos con firma de la artista se combinan con elementos metálicos para formar elegantes collares, gargantillas, pulseras, pendientes, juegos de aretes, brazaletes, llaveros, entre otros accesorios (Instagram: https://www.instagram.com/helenbellart )

Los diseños exclusivos de Helen Bellart han ganado gran popularidad en el mercado de la moda. Mujeres de diferentes países demandan sus productos, siendo especialmente populares las prendas con motivos de coral, flores y animales salvajes como el leopardo. Gracias a ello, hoy la marca se distribuye en todo el mundo a través de su tienda en línea, plataformas de comercio electrónico y tiendas físicas.

En palabras de la propia artista, sus productos están dirigidos a mujeres que busquen algo diferente a la moda convencional, y que se sientan atraídas por un estilo más divertido, fresco y alegre.

Fiel a sus raíces

A medida que consolida su presencia en el mundo de la moda, Helen se mantiene fiel a sus raíces. La vena artística continúa latente, y ello le permite continuar buscando nuevas técnicas, nuevos estilos y nuevas formas de expresión a través de la pintura.

Las vivencias obtenidas de cada viaje continúan siendo la principal fuente de inspiración de Helen Bellart, cuya interpretación del arte es profundamente personal. Aunque sus pinceladas se caracterizan por ser ligeras y coloridas, no se encasillan en un solo método, ni en un periodo determinado de tiempo. Su arte es atemporal y, por lo tanto, impredecible.

En palabras de Helen: “Cuando pinto me olvido del tiempo, me pierdo en mi mundo artístico y me concentro completamente en el trabajo. Cada cuadro terminado me deja una maravillosa sensación de alegría”.

Helen Bellart

Instagram: @Helenbellart

Web: www.helenbellart.com

Email: info@helenbellart.com