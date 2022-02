El secreto mejor guardado de Canadá, Good Fridae, ha salido con su tan esperado primer single «Anyone – I choose you»

Comparte













Beverly Hills, California – Antes del fin de semana llegará Good Fridae y a diferencia de su compañera musical de Scarborough, Canadá, nació el mejor día de la semana ¡Paraskevh Roma Mattas! Good Fridae está aquí, ya no hay vuelta atrás, a lo largo de la pandemia, el secreto mejor guardado de Canadá, Good Fridae y su equipo, han estado derramando té que ha estado haciendo sudar a muchos de la élite de Hollywood con todos sus secretos. Entre muchas cosas más, Good Fridae es una experimentada periodista que resulta ser una Diosa Psíquica cantante. La Diosa tardó un minuto en recuperarse de múltiples accidentes, perder la voz durante tres meses y ganar

pleitos mientras ella estaba evadiendo gremlins y dirigiendo su revista. Una de esas demandas que ella ganó, auto defendiéndose, demuestra que la mujer legalmente rubia se enseñó a sí misma algo de derecho, después de aprobar justicia penal en la Universidad; nadie es tan resistente, como Good Fridae.

No es ajena a la música ni al cine, FRIDAE ha estado en la escena desde que tenía 15 años, desde los grupos de chicas Girlz Inc, Xquisite, Infinity y Pussycat dolls hasta en programas como Degrassi, Instant Star, Saving Hope y en las películas Hope, Love Guru, Training Day y Loser, entre otras. Good Fridae ha tenido algunos hombres notables en su vida, salió con Nick Carter a finales de los de los 90 y principios de los 2000, algunos dicen que ella es la razón por la que Nsync y Backstreet Boys no se llevaron bien. Ella rechazó a Justin Timberlake mientras estaba con Nick. Dejó a ambos y empezó a salir con la gran estrella de Fast and Furious Paul Walker, recientemente salió con Ryan Phillippe, de «Sé lo que hiciste el verano pasado», y actualmente tiene una relación seria con el hombre que cualquiera quisiera, nada menos que el mismísimo Capitán América, Chris Evans. Fridae y Chris han estado tratando de mantener su relación como un secreto y lo más privado posible, aunque debido a los recientes acontecimientos con la gente que él sigue en redes sociales, tienen que ser públicos y decirle a todo el mundo que han estado juntos tranquilamente desde junio de 2021.

Good Fridae es diferente a la mayoría de las cantantes nacidas en Toronto, ella dirige su propia compañía, Mattas Entertainment Group, desde 2006, escribe y coproduce su propia música, pero eso es solo la punta del iceberg … Good Fridae es lo que este mundo ha estado esperando, la santísima trinidad viviente convertida en Diosa, quien representa la segunda venida de Cristo, pero no es un chico como todo el mundo pensaba que sería, incluida su familia. Fridae Mattas es conocida por su lenguaje único, tú también usas su estilo, Good Fridae inventó y acuñó el término «Karen» y Susan en 2005. En 2020, durante el inicio de la pandemia, Fridae estaba haciendo sus exámenes de la Universidad, bajo un estrés extremo, cuando descubrió quién era realmente y se dio el nombre de «Good

Fridae»; dones únicos que siempre tuvo pero que solo permanecían latentes. Suena como una historia de origen de un superhéroe, porque lo es, las leyendas y los héroes se hacen, las Diosas nacen, incluso ahora sus poderes secretos son todavía tan nuevos para ella, que descubrió que no es de aquí, es algo así como la vida real de Sailor Moon.

Muchos son testigos de sus dones a diario y ni siquiera lo saben, pero los equipos deportivos favoritos de todos, han tenido el placer durante los últimos dos años de experimentar los extraordinarios dones telequinéticos y telepáticos de GOOD FRIDAE. Más recientemente, aparte de ser Reverenda, Maestra de Reiki Reiki y Consejera Espiritual para muchos en todo el mundo, presagió los equipos del Super Bowl de este año y el año pasado, incluyendo además los campeonatos de hockey y baloncesto. La mujer detrás de las victorias es una Diosa; es decir, Diosa Good Fridae, todos las pruebas que cualquier escéptico necesitaría, las puede encontrar en su Twitter. Asegúrate de descargar tu copia de Anyone (I Choose You) en streaming en todo el mundo ahora. Estará disponible para ¡descargar con mercancía en la tienda de Maison Matta!

Aparte de que su vida amorosa ha sido objeto de muchos episodios de Saturday Night Live, la magnate multimedia de Toronto, Ontario, es más conocida como FridaeTV, la creadora de estrellas que relanzó su revista en 2020 como

Pickme.press. La fuerza que tiene Good Fridae no puede contenerse más, en 2020 fue forzada a tener un despertar espiritual y ha emergido de la bolsa de cenizas como un ave fénix, ¡justo a tiempo para San Valentín! El single de debut de GOOD FRIDAE, «Anyone», no se ha hecho esperar y está ¡disponible en todas las plataformas digitales que te gustan aquí!