Fotógrafo Haruehun Airry, se solidariza con Titus Low, influencer detenido en Singapur

Comparte











4 Shares

11 de enero 2022.- El famoso fotógrafo de desnudos, Haruehun Airry, es el más reciente que se ha sumado a la ola de solidaridad con el influencer Titus Low, quien fue detenido en Singapur, después de mostrar su cuerpo desnudo en fotografías.

Airry, es un fotógrafo profesional tailandés, y uno de los más respetados fotógrafos del cuerpo masculino; además de contar con más de 1.3 millones de seguidores en Facebook, su trabajo ha aparecido en famosas revistas internacionales para caballeros, como «Attitude» y «Men’s Health».

Desde siempre, Haruehun ha expresado su inquietud por la censura y la represión contra la libertad sexual, que persiste en varios países de Asia.

«Me molestó y no me sorprendió ver que arrestan a gente por mostrar su cuerpo en la red. Como fotógrafo, empecé a fotografiar desnudos integrales de modelos masculinos cuando me trasladé a Taiwán, donde el editor taiwanés que conocí me convenció de que allí la libertad de expresión está garantizada. Aunque mi trabajo no implica ningún tipo de conducta sexual, sólo el cuerpo desnudo en general, sigo sintiéndome de alguna manera inseguro de que pueda ofender a alguien y que puedan emprender una acción legal contra mí y los modelos», señaló en entrevista.

El caso de Titus Low ha generado gran indignación alrededor del mundo, al ser considerado un atentado a la libertad de creación, de ahí que Haruehun Airry y otros artístas del género, estén alzando la voz para exigir un trato justo y que se respeten los derechos del reconocido influencer detenido.

Muchos internautas de Singapur, consideran que este acto es también una forma de represión, después de que el influencer recientemente salió del clóset. No obstante hay que recordar que no es la primera vez que un famoso creador de contenidos es capturado en Asia, a fines del año pasado, Nong Khak Nao también fue detenida en Tailandia después de mostrar su propio cuerpo a través de una red social.

Haruehun Airry continúa viajando por el mundo compartiendo su deseo de inspirar, particularmente a destinos donde la libertad de expresión está garantizada. Uno de sus destinos favoritos es la ciudad de Nueva York.

«Soy consciente de que la pandemia da miedo, pero los aficionados a mi trabajo necesitan inspiración. Deseo ver un mundo en el que haya más inclusión y tolerancia. Recientemente he fotografiado a unos cuantos asiático-americanos de diferentes ámbitos de la vida mientras estaba aquí, con la esperanza de que se convierta en un poder que inspire a la gente y a los legisladores de Asia a ser más abiertos y abrazar la diversidad».