Contraréplica de Jorge Meléndez a Sanjuana Martínez

Por Jorge Meléndez Preciado

Periodistas Unidos, Ciudad de México. 24 de junio de 2020.- Contraréplica leída en la emisión matutina de Pulso Noticias de Radio Educación 1060 am.

Don Gabriel Sosa Plata

Director de Radio Educación

Me refiero a la réplica que hizo la señora Sanjuana Martínez (22 de junio) a un comentario mío el 20 de este mes en el noticiario de Radio Educación.

Primeramente, al maestro Sosa Plata, lo apellida, torpemente, Platas. Algo que Freud podría interpretar.

En el escrito de mi parte hay varios cuestionamientos a Sanjuana, que no responde y llama tergiversaciones y pantallazos, pues no son así según Artículo 19, Signa Lab, Aristegui Noticias y otras organizaciones e instituciones gubernamentales.

La huelga de trabajadores de Notimex por sus derechos laborales, a que ella se opuso y está en pie, fue aprobada por la secretaría del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Junta de Gobierno de Notimex, entre otras. Lo que muestra, claramente, que la señora aludida no hace caso de nada y nadie.

Es cierto, la mencionada Junta se reunió una vez, cuando le dio la razón a los trabajadores, aunque en los meses que lleva a cargo, ella no la cita, ya que debió encontrarse cada cuatro meses. Cero en 16 meses.

Insiste en calumniar a mi hijo, Alejandro Meléndez. Grave asunto, pero la justicia pondrá a cada quien en su lugar. Yo escribí acerca del caso porque a mí y a otros familiares nos presentan en los bots que ella promueve. ¿No dice bien la señora Beatriz Gutiérrez que nadie se debe meter con los parientes?

Tengo 47 años trabajando en Radio Educación. He cometido, como todo periodista, equivocaciones en mi información, y he sabido corregir, algo obligado. Ahora se me reclama por ser parte del sindicato. Lo que muestra a la persona que se pelea hasta con sus más cercanos que detesta a los trabajadores que luchan por sus derechos.

Como diría el gran Monsiváis: Sanjuana Martínez: O ya no entiende lo que pasa o ya pasó lo que entendía.

Gracias y saludos

Vía PeriodistasUnidos.com.mx