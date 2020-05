Terminación Injusta

Comparte











Conseguir un trabajo en un momento de necesidad es una sensación extremadamente gratificante, especialmente cuando has trabajado muy duro para asegurar el trabajo. Puedes sentirte seguro con un ingreso estable con la creencia de que estás realizando tu trabajo de acuerdo con lo que tu empleador espera de ti. A pesar de tales sentimientos de confianza y éxito, puedes encontrarte en una situación en la que hayas sido despedido injustamente por cualquier razón ilegales. Nuestros abogados laborales en San Diego se enorgullecen de responder a los trabajadores que enfrentan problemas con su empleador. Nuestros abogados empleo son profesionales en los que puedes confiar.

Puede ser una sorpresa total que seas despedido dado tu buen historial. No importa cuál sea el motivo de su terminación, necesitarás un abogado para investigar tu situación y determinar cómo tu empleador ha violado las leyes de empleo de California. En la firma de abogados Nakase, revisamos los casos de terminación ilícita de California de manera regular y sabemos qué esperar de la mayoría de las situaciones. Con un conocimiento profundo de la ley de empleo de California, los abogados de la ley de empleo de San Diego del bufete de abogados Nakase pueden determinar rápidamente si tienes un posible reclamo valido contra tu empleador. Ley de Vivienda y Empleo Justo de California (FEHA)

Según la ley de California, es ilegal que un empleador despida a un empleado debido, entre otros, a la discapacidad del empleado, el uso del tiempo de licencia familiar o médica, la edad, el embarazo, el género, la religión y la orientación sexual. El objetivo de la FEHA es proteger a las personas de ser despedidos injustamente por factores que a menudo están fuera de su control. La mayoría de los factores no son elecciones, e incluso si un factor en particular puede ser una opción, los empleadores no pueden terminar tu empleo por razones que simplemente no les gusta que tengan que ver directamente con la condición del empleado como individuo. Además, un empleador no puede despedir a un empleado si él o ella es considerado un denunciante, que revela la conducta ilegal y/o poco ética del empleador, o al menos se opone a dicha conducta. Además, un empleador no puede tomar represalias y despedir a un empleado si ese empleado estaba tratando de defender los derechos de otra persona contra la discriminación en el lugar de trabajo, el acoso sexual y otras irregularidades que ocurren en el lugar de trabajo. La terminación por cualquiera de los motivos mencionados anteriormente es una violación de la política pública de California, y tal conducta puede incluso implicar la ley federal, si se han violados los derechos constitucionales de un empleado.

¿Qué derechos tienes como empleado?

Si has sido despedido injustamente, puedes presentar una demanda contra tu empleador. También puedes tratar de resolver el asunto fuera de la sala del tribunal para llegar a un resultado que sea menos estresante y mucho más rápido. Independientemente de lo que intentes hacer para protegerte y promover tus derechos, no debes luchar solo. Muchos empleados creen que pueden asumir el desafío de responsabilizar a su empleador, y aunque algunas personas tienen éxito, muchas no lo tienen. Haz que un profesional en leyes se encargue del asunto para asegurarte de que estás alcanzando el mejor resultado posible dados los hechos de tu situación.

Ponte hoy mismo en contacto con los abogados de derecho laboral de California del bufete de abogados Nakase

Es lamentable que tantos residentes de California hayan sido despedidos injustamente. Perder un trabajo por causas ajenas a ti puede ponerte a ti y a tu familia en una situación estresante. Cuando has sido despedido injustamente, tienes derecho a contraatacar. Muchas personas creen que no tienen poder cuando se trata de una terminación ilícita. Si bien puede ser difícil para un empleado luchar solo contra el asunto, contar con un abogado calificado de terminación injusta de California que maneje el asunto en tu nombre puede brindarle la fortaleza y el apoyo que necesitas. Los abogados de derecho laboral de California del bufete de abogados Nakase han ayudado a numerosos clientes a responsabilizar a los empleadores por sus irregularidades. Independientemente de por qué has sido despedido injustamente, necesitarás un defensor firme para investigar la situación y determinar qué leyes laborales ha violado tu empleador. Para obtener más información sobre cómo un abogado experimentado en derecho laboral de California puede ayudarte, comunícate hoy con el bufete de abogados Nakase llamando al (619) 609-8464 para programar tu consulta gratuita.