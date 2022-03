Djokovic confirma que prefiere perderse los Masters de EEUU, que vacunarse

Novak Djokovic no disputará finalmente los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, según anunció el propio jugador serbio en las redes sociales, por no haber sido autorizado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

“Aunque estaba automáticamente en la lista del sorteo de Indian Wells y Miami, sabía que sería poco probable que pudiera viajar. El CDC ha confirmado que las regulaciones no van a cambiar, así que no podré jugar en los Estados Unidos. Buena suerte a los que juegan en estos grandes torneos”, indicó el tenista serbio, quien no pudo disputar ya el Abierto de Australia por no estar vacunado.

El nombre del serbio Novak Djokovic, número 2 del ránking mundial, formó parte del sorteo del cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells, pese a que todavía se desconocía si el jugador, que no está vacunado contra el coronavirus, podría entrar en EU.

El propio torneo confirmó la ausencia del tenista balcánico y la entrada en su lugar en el cuadro del búlgaro Grigor Dimitrov.

“Novak Djokovic no disputará el torneo de Indian Wells. Como siguiente cabeza de serie, Grigor Dimitrov ocupará el lugar de Djokovic en el cuadro y un Lucky Loser (repescado de la fase previa) ocupará el lugar del búlgaro”, anunciaron los organizadores.

Djokovic fue incluido en el sorteo de la competición que empieza el jueves, aunque estaba pendiente de que el jugador, que no está vacunado contra el coronavirus, pudiera entrar al país de las barras y las estrellas.

“Novak Djokovic está en la lista de inscritos previos del torneo y por eso está en el sorteo. Sin embargo, no se ha establecido si podrá participar en el evento si recibe el visto bueno del CDC”, informó el evento en una nota antes del sorteo.

Nole ya no pudo participar en el primer Grand Slam de la temporada, en el Abierto de Australia y fue expulsado de Melbourne por no estar vacunado.

La normativa de Estados Unidos no permite, por ahora, la entrada al país a extranjeros sin haber recibido la vacuna, por lo que tampoco podrá disputar Indian el siguiente Masters 1000, el de Miami.

El serbio, esta temporada, sólo ha podido jugar en Dubai, donde fue eliminado en los Cuartos de Final, tras perder ante el checo Jiri Vesely y perdió la condición de número uno del mundo.