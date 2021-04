Regresa Rafa Márquez al Barcelona; será técnico de las inferiores

Comparte











1 Share

23 de abril 2021.- Rafael Márquez confirmó que en los próximos meses regresará al Barcelona como entrenador en La Masía, categorías inferiores del cuadro catalán, al aceptar la invitación del presidente culé, Joan Laporta.

En entrevista para TUDN, el “Káiser” reveló el mes exacto en el que volverá a la que fue su casa del 2003 al 2010 y donde se consagró como uno de los mejores defensores del mundo, primero bajo el mando de Frank Rijkaard y después con Pep Guardiola.

«Regresando a España tendré alguna plática para cerrar todo y si todo va como hasta ahora, en agosto seré parte del Barcelona”, dijo.

Dijo que la invitación es importante puesto que le brindará crecer en su carrera como entrenador y obtener la licencia de UEFA Pro.

«La invitación que me están haciendo me puede ayudar a mi proceso como director técnico y que se me abran las puertas en una de las mejores canteras”.

El exjugador indicó que mantiene una buena relación con Laporta, razón por la decidió apoyar su candidatura hace unos meses derivando en su regreso a la entidad culé en sustitución de Josep María Bartomeu.

El originario de Zamora, Michoacán, ya tuvo su primera experiencia como DT en el Viejo Continente al frente de la categoría cadete del RSD Alcalá de España.