Julio Urías colosal, González enorme, Dodgers campeones

Comparte











1 Share

27 de octubre 2020.- Los Dodgers de Los Ángeles se coronaron campeones de la Serie Mundial tras vencer en un histórico sexto partido al equipo de Tampa Bay Rays, siendo los pitchers mexicanos protagonistas del partido.

Los Dodgers llegaban a este sexto cotejo con la oportunidad de ser finalmente campeones tras 3 décadas, después de quedarse en la orilla múltiples veces en los últimos años.

No obstante que Gonsolín, el pitcher abridor, rápidamente se ponía abajo en el marcador en la primera entrada, tras un home run del cubano adoptado mexicano, Arozarena, quien ponían en ventaja a los Rays con un cuadrangular solitario.

El resto del partido se convirtió en un duelo de lanzadores; de parte de los Rays, Snell estaba intratable, y parecía que podía dar la victoria al equipo de la Florida, pues hasta la sexta entrada mantenía el 0, con apenas un imparable en contra.

De parte de los Dodgers fue un partido de bullpen, Gonsolín fue reemplazado en la segunda entrada, y al relevo vinieron Floro, Wood, Baez y posteriormente el mexicano Víctor González, quien sacó de un aprieto a los Dodgers en la quinta; y después tuvo una sexta entrada perfecta, ponchando a sus tres rivales.

Snell tras recibir su segundo hit del partido en la sexta entrada, finalmente saldría del juego, lo que terminaría por cambiar la historia del cotejo, pues al relevo vino Anderson, quien tuvo un papel desastroso.

Primero un wild pitch permitió el empate de los Dodgers, y posteriormente en la misma sexta entrada un infield hit permitiría a los Dodgers anotar la carrera con la cual finalmente se ponían en ventaja por primera vez en el partido.

Para la séptima, entró Graterol a la lomita de los Dodgers, aunque después de que le conectaron un hit, llegaría el relevo definitivo, protagonizado por Julio Urías, quien entraba con la misión de asegurar el partido.

Urías no fallaría, y tal como lo hizo en el séptimo partido de la serie de campeonato de la Liga Nacional, no permitiría ni hit ni carrera; incluso un cuadrangular de Betts en la octava permitió ampliar la ventaja de los Dodgers a 3 a 1; pero Urías no permitiría ningún batazo más y finalmente con dos ponches finales en la novena, terminaría por cerrar el salvamento que permite a los Dodgers convertirse en campeones por primera vez tras una extensa sequía de 32 años.

For the first time since 1988, it's time for a Dodger title. #CHAMPS pic.twitter.com/36UCK3qXBE — MLB (@MLB) October 28, 2020

El triunfo fue concedido a Víctor González y el MVP a Seager, quien conectó 8 cuadrangulares a lo largo de la postemporada, siendo pieza clave de la ofensiva del equipo.

Nicolás Franco/wem