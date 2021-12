Maestro de Kung Fu uruguayo radicado desde niño en Australia cumple 10 años enseñando, con niños

Comparte











2 Shares

Jóvenes y adultos el arte de defensa personal que supera y empodera a las personas, cuando aparecen escenas inesperadas de violencia de la sociedad en que vivimos.

En la actualidad el Wing Chun es usado como defensa personal contra cualquier tipo de agresión a la persona pacifica que se puede cruzar o encontrar con un acto violento e injustificado hacia ellos. Es también una defensa femenina que no es necesaria mostrar como pelea ni como distracción pública. Es aceptada para la infancia y los jóvenes como protección personal y nunca agresiva o prepotente al desconocido y se caracteriza por la humildad y el respecto. Sus técnicas son diseñadas para desarmar armas y objetos corporales peligrosos. La enseñanza de este arte crea en el espíritu de la persona la sensación de superior y valiente y es en algún momento inesperado e injusto para salvar su vida.

Durante los últimos 10 años, Maurice ha estado entrenando a niños pequeños y adultos para competir en torneos de artes marciales, él cree en el desarrollo de aspectos competitivos en la lucha para que ya no se base en el miedo. El gran maestro Anthony Arnett fue el primero en calificar para Maurice, en particular, ganó un cinturón negro honorario en Arnett sport kung fu, que fue responsable de todo el éxito del torneo. En 2016, en Adelaide una academia Wing Chin fue víctima de un incendio y el propietario, el Gran Maestro Felix Leong, no estaba asegurado, después de enterarse de esto, Maurice condujo 800 kilómetros para donar dos maniquíes de madera que son vitales para enseñar wing chun, uno de los maniquíes fue hecho específicamente para niños. Después de pasar tiempo con el Gran Maestro Félix, Maurice comprobó la habilidad que lo convirtió a el Gran Maestro como uno de los grandes del mundo. Aparte del hecho de que el Gran Maestro Felix ha sido calificado por los tres linajes Ip Chun, Sum Nung y Pan Nam, también es un maestro en Wushu, Tai chi y Muay thai. Esas fueron las habilidades que convencieron a Maurice para convertirse en su alumno.

Historia

Uno de los relatos más conocidos menciona que el Wing Chun fue desarrollado durante el período de la «Opera del junco/barca roja», una organización cultural y política conformada por varias familias y sociedades secretas (banderas) que estaban en contra de la dinastía Qing. Sin embargo, la leyenda común según lo dicho por el maestro Ip Man, implica a la joven doncella Yim Wing-chun durante el período después de la destrucción por el gobierno Qing del templo Shaolin del Sur y sus templos asociados, por promover la rebelión.

Después de haber rechazado la oferta de matrimonio de uno de los muchos señores feudales de ese

entonces, Yim Wing-Chun era acosada por uno de sus pretendientes. La joven se cruzó con una monja budista llamada Ng Mui, quien fue uno de los sobrevivientes del templo Shaolin del sur, y pidió a la monja que le enseñara a luchar. Según la leyenda Ng Mui enseñó a Yim Wing Chun un nuevo sistema de arte marcial que había sido inspirado por las observaciones de la monja de una confrontación entre una serpiente y una grulla, y estaba diseñado para hacer frente a los múltiples estilos externos inspirados en las enseñanzas del templo shaolin. Este estilo sin nombre, le permitió a la joven derrotar al señor feudal en una lucha uno a uno. Yim Wing-Chun Leung a partir de entonces se casó con su prometido Bac-Chou y le enseñó el estilo, que más tarde fue nombrado usando su nombre, o wing chun «canto a la primavera».

Dado que el sistema fue desarrollado durante la resistencia de Shaolin y Ming a la dinastía Qing,

muchas leyendas, incluyendo la historia de Yim Wing-Chun, se extendieron en cuanto a la creación de Wing Chun con el fin de confundir a los enemigos. Esto a menudo se da como una razón para explicar la dificultad de determinar con precisión el creador o creadores del Wing Chun.

El 9 de noviembre de 2002, el Gobierno chino fundó en Foshan, Cantón, el Ip Man Tong (Museo de Ip Man), con la ayuda de sus discípulos, en honor a Ip Man, para reconocer su contribución a las artes marciales chinas.