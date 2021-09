Raquel Ureña, de estrella de TV a coach de vida: Fomentando un atractivo sistema de soporte a creativos

Comparte











Raquel Ureña sigue siendo una de las muestras más interesantes de cómo la determinación y el poder creativo, es capaz de reinventarnos para alcanzar cosas asombrosas.

La empresaria dominicana-estadounidense, al igual que muchos, por la presión familiar comenzó siguiendo una carrera tradicional, no obstante que desde siempre tuvo la inquietud de seguir una vocación vinculada con el arte y las cuestiones creativas.

Como pocos, supo romper estas limitantes, y se aventuró comenzando una carrera televisiva en los Estados Unidos; gracias a su talento no tardó mucho en ascender a productora asociada de HBO Downtown Productions y King World.

Raquel Ureña y su gran poder creativo

Su capacidad inventiva la llevó a encabezar el proyecto pionero de Telemicro Internacional, además de ser también fundadora de NYC Latin Media y NYC Talentos, donde enseña habilidades de comunicación y actuación; pero de igual forma ha sido reconocida por fomentar el talento artístico en niños y adolescentes a través de Latin Talent Academy, otra de sus creaciones que han dejado huella.

Es reconocida como productora de reality shows como NY Nunca Duerme, pero también es muy recordada por su programa Salvando Vidas de Telemundo, donde realizó la importante labor de prevención y orientación acerca del oscuro mundo de las drogas.

No obstante que Raquel Ureña nunca ha dejado de reinventarse a sí misma, y de la misma forma como alguna vez se decidió a seguir sus sueños, también ella está motivando a otros a lograrlo, como coach de vida certificada.

Tras haber escrito «Prepárate para Conquistar», un extraordinario best-seller de Amazon, se prepara para lanzar en próximos meses su nueva obra «F*ck Everyone; Time to Think About Yourself«.

Con esta obra y experiencia estará realizando una gira por el país, alentando al público a convencerse de que es posible cualquier cosa que se propongan, ofreciendo una guía clara, con los pasos para conseguirlo.

Sin duda una obra tan interesante como su trayectoria, y que desde ya, se encuentra también en nuestra wishlist para 2022.