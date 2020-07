Una entrevista con la productora de cine y autora Raquel Ureña

Comparte











20 de julio 2020.- Raquel Ureña es cineasta y fundadora de la empresa NYC Latin Media. Ha producido más de 8 películas y es autora de libro «Prepárate para conquistar», que está disponible en Amazon.

Raquel, gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo y cuándo comenzaste tu viaje de hacer cine?

Gracias por tenerme. Fui productor y presentador de televisión durante más de 20 años, y me resultó tan fácil que ya no era un desafío y sentía que me estaba aburriendo. Perdí la emoción de estar frente a la cámara y producir. Vi un desafío y también una oportunidad en el cine.

Vienes de un fondo de televisión. ¿Qué tan fácil o difícil fue la transición al cine?

Provenir de un entorno televisivo facilitó la producción de películas porque hay muchas similitudes en la producción de cine y la televisión. Dicho esto, la realización de películas es un mundo completamente diferente. Hay muchos más pasos involucrados antes de que su producción esté lista para el público. El periodo de preproducción y post producción son mucho mas extensos por lo que gratificación en el cine lleva mucho más tiempo.

Has producido más de 8 películas. ¿Cuál es la más memorable?

La película más memorable que he producido es Amorfoda Una Chapiadora en NY porque fue la primera que escribí, así que es mi bebé. Siempre tienes un apego peculiar con tu primer trabajo.

Los jóvenes talentos siempre tienen problemas para obtener su primera oportunidad. ¿Cómo estás ayudando a los jóvenes actores a este respecto?

Los estamos ayudando a comenzar su demo que es una muestra de su trabajo y mostrándoles el proceso que deben seguir para comenzar su carrera en el cine porque algunas personas saben que quieren ser actores, pero no tienen idea de lo que tienen que hacer para entrar en Estados Unidos.

Cuéntanos más sobre NYC Latin Media.

NYC Latin media es una empresa que desarrolla y conecta talento en la ciudad de Nueva York. Nuestra misión es ayudar a cualquiera que tenga el sueño de estar en los medios. Muchas veces el trabajo mas grande que hacemos es ayudarlos a creer en si mismos.

¿Cuáles son los desafíos que ha enfrentado durante esta pandemia?

Cuando comenzó la pandemia, llevábamos 3 días filmando nuestra película Ahora o Nunca La Última oportunidad y tuvimos que detener la producción porque no queríamos poner a nuestros actores en peligro. Fue muy difícil porque para llegar a la fase de filmación hay mucha preproducción y lo último que quieres hacer es cambiar el horario que llevas meses preparando. Por lo tanto, detener la producción no fue algo fácil de hacer.

¿Qué sugerencias le darías a cualquiera que quiera entrar en el cine?

Diría que no tengas miedo del arduo trabajo que se debe realizar porque la recompensa de ver tu película terminada no tiene precio y nunca se sabe si este es el próximo éxito en la industria.