Rebeca Peralta propone sanciones ejemplares para funcionarios que violen los DDHH

En el debate Chilango, señala que entre sus principales propuestas se encuentran mayor seguridad en el transporte público, más protección para las mujeres y la construcción de refugios para las mujeres maltratadas

Solicita a los ciudadanos votar por su candidatura el próximo 6 de junio para que juntos, desde el Congreso de la Ciudad de México, gestionar más recursos para seguridad, salud y empleo, lo que permitirá “sentirnos más seguros en nuestras calles y en nuestras casas”

En tanto no se sancione ejemplarmente a los funcionarios públicos, éstos seguirán violentando los derechos humanos de la ciudadanía, principalmente de niños, niñas, mujeres y grupos vulnerables, advirtió Rebeca Peralta León, candidata del PVEM por el Distrito 24 local con cabecera en Iztapalapa.

Durante el Debate Chilango, organizado por el Instituto Electoral capitalino, la aspirante ecologista al Congreso de la Ciudad de México propuso reformar la norma jurídica para que realmente sean castigados los servidores públicos; “Nos hemos dado cuenta de que este gobierno no ha atendido nuestras demandas, de que se están violentando los derechos de los ciudadanos en temas como la salud y la protección de las mujeres”.

En tal sentido, la candidata Rebeca Peralta dijo que entre las principales propuestas de su partido se encuentran: que haya más seguridad en el transporte público, más protección para las mujeres y la construcción de refugios para las mujeres maltratadas y violentadas.

“Tenemos que aplicar un programa integral de apoyo a las mujeres que contemple respaldo económico y psicológico, porque desgraciadamente cuando una mujer es violentada no tiene el respaldo del gobierno y cuando acudimos al Ministerio Público (MP) a denunciar la agresión no se nos atiende. Hay muchas mujeres que denunciaron ante el MP, pero no se les atendió y después fueron asesinadas por su pareja”, lamentó.

“Urge una coordinación entre el gobierno local y federal para apoyar a las mujeres en temas de economía, educación y seguridad jurídica con la finalidad de tener un enfoque integral que las ayude a superar la problemática”, insistió.

Tras declararse triunfadora en el debate que sostuvo con sus contrincantes por el Distrito 24 local, con cabecera en Iztapalapa, la ex diputada de la extinta ALDF pidió a los ciudadanos votar por su candidatura el próximo 6 de junio para que juntos, desde el Congreso capitalino, gestionar más recursos para seguridad, salud y empleo, lo que permitirá “sentirnos más seguros en nuestras calles y en nuestras casas”.

“Este 6 de junio vota por la mejor opción, este 6 de junio vota por Rebeca Peralta, vota verde”, pidió la candidata ecologista al establecer su compromiso de trabajar de la mano con los habitantes para lograr mayores recursos para salud, seguridad y servicios urbanos para Iztapalapa.

Dijo que entre las propuestas de PVEM, está solicitarle al gobierno federal que produzca y garantice el abasto de medicinas a la población y “nosotros, desde el Congreso de la Ciudad de México, etiquetar los recursos para dotar del medicamento a las clínicas, centros de salud y hospitales, para que haya doctores y enfermeras que atiendan a la ciudadanía que acuda a solicitar el servicio”.

Es muy importante atender el tema de la salud para las personas, porque hemos recorrido los hospitales y no hay medicamentos para atender a las mujeres con cáncer y a las personas con enfermedades como diabetes e hipertensión arterial, aseveró.

Realmente urge que los centros de salud, como el Francisco J. Balmis y Rafael Carrillo, así como hospitales como el pediátrico Federico Gómez, cuenten con las medicinas suficientes para atender a los pacientes, subrayó.

La candidata Rebeca Peralta afirmó que el gobierno debe garantizar el tema de la salud, porque es un derecho constitucional y humano; “Nosotros vamos a legislar para que no se violen los derechos humanos y constitucionales de niñas y niños, independientemente de la situación económica en que se encuentren, vamos a legislar para que haya más presupuesto, pero también para que no se violen sus derechos”, afirmó.