Hay 11 mil inmuebles afectados en la CdMx; solo han atendido 250: Lobo Román

El coordinador de la bancada del PRD en el Congreso de la CDMX, Víctor Hugo Lobo Román, acusó a la Comisión de Reconstrucción capitalina, de actuar con negligencia e ineptitud para la atención de los afectados por los sismos del 2017 y del pasado 23 de junio, dejando en el abandono a las familias damnificadas, pues el organismo registra un subejercicio de más del 60 por ciento, suspendió la ayuda de renta a los damnificados, y de los 11 mil 893 inmuebles afectados, sólo atendió a 214.

El representante popular indicó que en la CDMX hay más de mil inmuebles en riesgo de colapso, por lo cual solicitó a este órgano iniciar con carácter de urgente la reconstrucción de todos los inmuebles afectados, incluido el ubicado en Lindavista Vallejo número 52, toda vez que se dispone de los recursos presupuestales necesarios para iniciar la reconstrucción.

Dijo que la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad en dos años de funciones no ha podido resolver el problema para el cual fue creado y las 160 personas que habitan el edificio 52 de la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo sólo han observado indiferencia e ineptitud de parte de los representantes de la Comisión para la Reconstrucción.

Señaló que los documentos técnicos, los estudios de suelo, de inclinación y los dictámenes estructurales que daban cuenta de la imperiosa necesidad de reconstruir éste edificio de la Unidad Lindavista Vallejo y a pesar de que se disponía de los recursosos presupuestales suficientes no hubo ningún avance.

Recordó que en el 2014 se estableció por decreto que el 30% de los remanentes del gasto del entonces Distrito Federal se destinarían a un fondo «para la atención de contingencias y emergencias epidemiológicas y desastres naturales, así como a mejorar el balance fiscal.

En octubre del 2015 se creó con 3 mil millones de pesos , este fue el recurso que se utilizó para las labores de atención de la emergencia y el inicio de la reconstrucción en el sismo del 19 de Septiembre de 2017.

En 2018 el entonces jefe de gobierno envió al Congreso local la iniciativa para reformar la ley del presupuesto de egresos, para que se reorientan mil 273, millones y 30 millones más de diversas partidas al FONDO para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México

Asimismo indicó que el Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México que se transformó en el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México,administrado por la Comisión de Reconstrucción, recibió del presupuesto de egresos de la Ciudad 5 mil millones de pesos, más mil 280 millones de pesos de reasignaciones en 2018.

Y ya en operación el fideicomiso recibió 4 mil millones de pesos en 2019 y 4 mil millones de pesos este 2020, un total de 8 mil millones de pesos en los últimos dos años, es decir de 14 mil 280 millones de pesos de 2018 a la fecha se observa un rezago de reconstrucción alarmante

Sin embargo, durante el 2019 unicamente ejerció mil 150 millones de pesos, con un subejercicio superior al 60 por ciento, y en el 2020, al cierre del mes de julio, NO hay en la página institucional de la Comisión un sólo dato del gasto ejercido.

De los 11 mil 893 inmuebles dañados, el avance reportado es de apenas 214 inmuebles terminados, y lo más grave se reconoce que hay un 11.67% de inmuebles en riesgo alto de colapso.

Durante 2019 y los primeros meses del 2020 las empresas especialistas en demolición no tenían elevados sus costos, pues no nos encontrábamos en plena emergencia, les puedo comentar por experiencia que demoler manualmente un edificio como Coquimbo incrementa cualquier costo pues esta demolición fue técnicamente a mano, para no afectar los predios colindantes, ¿cuál es el argumento de altos costos en demolición sin emergencia?