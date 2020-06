Tras protesta, policías capitalinos envían carta a Sheinbaum; denuncian amenazas e incumplimiento

Bien es sabido de la Presencia de Los elementos De la Policía Auxiliar De la CDMX El día de ayer 01 de junio en La plancha del Zócalo, ésto con el fin de pedir una Explicación del por qué no se había llevado a cabo el pago de retroactivo y/o del aumento al salario Correspondiente a éste 2020, motivo que es una petición justa y por derecho ya que en años anteriores ya se había manifestado en los haberes y que este año no ha sido así, y esto también se llevó a cabo de tal forma por que tampoco esté año no había pronunciamiento De parte suya o De instancia Oficial alguna.

Y ahora resulta que después de lo anterior nuevamente comienzan las represalias por partes de los mandos queriendo amedrentar con cambios sin fundamento a los elementos q asistieron a Manifestar dicha Denuncia y petición.

Acaso no hay derecho de Dichos elementos para que solicitarán Explicación alguna al respecto!?

Máxime ahora qué muchos de ellos están arriesgando Su vida eh integridad y la de su familia!?

Acaso ya se le olvidó el compromiso que tuvo con toda la ciudadanía de ayudar siempre a quien lo necesitará!?

Recordemos que en estos difíciles tiempos La ciudadanía necesita mucho más de los servicios de Salud y Del Personal de Seguridad Para Coadyuvar en El orden de esta gran metrópoli en estos tiempos de Pandemia.