Alcaldía cerrará Ermita Iztapalapa Baja en Jueves y Viernes Santo para evitar contagios

El cierre será el jueves de 12:00 a 23:30 horas y viernes de 7.00 a 16:30 horas, de Rojo Gómez a General Anaya; Ermita Iztapalapa Alta será de doble sentido en ese periodo

Se confinará la Catedral con vallas y habrá vigilancia pie a tierra para evitar que se reúnan personas, a las que se invitará a continuar su camino, participan 660 servidores públicos cada día, entre policías y personal de la Alcaldía

La alcaldesa Clara Brugada llamó a la población a permanecer en sus casas y recordó que la Representación de Semana Santa se transmitirá en vivo en canales de la televisión pública

La Alcaldía Iztapalapa, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mantendrá confinada la Catedral de la demarcación, donde se escenificarán a puerta cerrada los pasajes bíblicos correspondientes al jueves y viernes de Semana Santa. Por ello, en esos días será cerrada la calzada Ermita Iztapalapa Baja durante varias horas y habrá vigilancia policial a pie para evitar aglomeraciones de personas en torno al santuario y prevenir contagios de coronavirus.

El viernes 10 de abril, también será confinado el Predio de la Pasión, al pie del Cerro de la Estrella, para evitar la concentración de personas. La Alcaldía recuerda que no se permitirá la presencia de Nazarenos en las calles de los Ocho Barrios ni en ninguna vialidad de la demarcación. Tampoco se podrá ejercer el comercio de alfarería o de algún otro artículo como se acostumbra en estas fechas.

La alcaldesa Clara Brugada Molina llamó a los habitantes De Iztapalapa a permanecer en sus casas y no aproximarse al santuario del Señor de la Cuevita y recordó que todas las escenas de la Representación de Semana Santa serán transmitidas en vivo por medio de los canales 11, 14 y 21 de la televisión pública del gobierno federal y de la Ciudad de México, así como en redes sociales, con el propósito de que los espectadores no pierdan detalle y no arriesguen su salud.

La Alcaldía Iztapalapa recuerda que los intérpretes de los pasajes bíblicos, se someterán a las medidas de prevención sanitaria a su ingreso al atrio de la Catedral, como son la medición de la temperatura, cuestionario sobre su estado de salud, lavado de manos y aplicación de gel desinfectante. Además, en cada una de las escenas de este jueves, como son la Oración del Huerto, la Ultima Cena y la Aprehensión de Jesús participará un máximo de 25 personas, conforme a las medidas sanitarias aplicables

Además, todos los días se realiza la sanitización del atrio, del huerto y de la capilla abierta, que son los sitios donde se escenificará la Representación de Semana Santa, a fin de garantizar las mejores condiciones de sanidad para el desempeño de los participantes en la interpretación de los pasajes del Jueves y Viernes Santos, así como el Sábado de Gloria.

Respecto del cierre de la calzada Emita Iztapalapa Baja, la alternativa vial será la Calzada Ermita Iztapalapa Alta que funcionara en doble sentido para agilizar el paso de vehículos. También se mantendrán cerradas las bocacalles que confluyan a la avenida donde se interrumpirá la circulación automotriz.

El jueves 9 de abril, se realizará el cierre de la calzada Ermita Iztapalapa Baja de las 12:00 a las 23:30 horas, de la avenida Javier Rojo Gómez a la calle de General Anaya, periodo en el que la parte alta de la calzada funcionará en doble sentido, por lo que se solicita a los automovilistas, operadores de transporte público y peatones extremar sus precauciones al transitar por la zona.

La vigilancia pie a tierra se implementará el jueves 9 y viernes 10 de abril en torno a la Catedral de Iztapalapa y también en el puente peatonal ubicado frente al santuario a fin de tenerlo libre de personas. A los transeúntes se les indicará que continúen su camino y no se detengan frente al recinto religioso, mismo que estará confinado con vallas de diferente tipo para desalentarla presencia de espectadores.

El viernes 10 de abril, el cierre de la calzada Ermita Iztapalapa Baja se llevará a cabo a partir de las 7:00 y hasta las 16:30 horas desde la avenida Javier Rojo Gómez y hasta la calle de General Anaya, periodo en el que la calzada Ermita Iztapalapa Alta tendrá circulación en doble sentido.

Al igual que el jueves 9 serán cerradas las bocacalles que confluyan a Emita Iztapalapa Baja, se confinará la Catedral con vallas, no se permitirá el comercio en vía pública, se vigilará el puente peatonal y se invitará a los transeúntes a continuar su camino para evitar aglomeraciones frente o cerca del santuario.

Este día también se confinará con vallas el Predio de la Pasión, al pie del Cerro de la Estrella, donde tradicionalmente se lleva a cabo la crucifixión de Jesús, para evitar la concentración de personas o la presencia de Nazarenos, a quienes en esta ocasión no se les permitirá realizar sus acostumbrados recorridos por las calles del Centro de Iztapalapa.

En esta acción preventiva participarán 580 policías el jueves 9 de abril e igual número el viernes 10 de abril. Este contingente está integrado por 150 elementos de la Policía Auxiliar, adscritos a la Alcaldía; mientras que de la Secrectaría de Seguridad Ciudadana serán 200 de la Policía Preventiva, región Quetzalcóatl; 200 de la Policía Metropolitana y 30 de la Policía de Tránsito.

Además, participarán, en cada uno de estos dos días, 80 servidores públicos de la Alcaldía Iztapalapa adscritos a la Dirección General de Gobierno y a la Dirección de Protección Civil para apoyar las acciones de confinamiento en torno a la Catedral de Iztapalapa.